ICCએ BCB ને પાઠ ભણાવ્યો, બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર

બાંગ્લાદેશથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. બાંગ્લાદેશે T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ ન લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનો છે.

Published : January 22, 2026 at 5:11 PM IST

હૈદરાબાદ: બાંગ્લાદેશ સરકારના રમતગમત સલાહકાર આસિફ નજરુલે જણાવ્યું છે કે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ ભારતમાં વર્લ્ડ કપ નહીં રમે. તેમનો આ નિર્ણય ICC દ્વારા સ્થળ બદલવાની બાંગ્લાદેશની વિનંતીને નકારી કાઢ્યાના એક દિવસ પછી આવ્યો છે અને ભારતમાં બાંગ્લાદેશના ખેલાડીઓને સુરક્ષા જોખમો અંગેની ચિંતાઓને ફગાવી દીધી હતી.

ICCના નિર્ણય બાદ, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) ના અધિકારીઓ, રાષ્ટ્રીય ટીમના ક્રિકેટરો અને વચગાળાના સરકારના રમતગમત સલાહકારે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી, જ્યાં ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ મેચ ન રમવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

એક નવી ટીમને તક મળશે

નોંધનીય છે કે T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાશે, જેમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે. બાંગ્લાદેશને ગ્રુપ Cમાં રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઇટાલી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, નેપાળ અને ઈંગ્લેન્ડનો પણ સમાવેશ થતો હતો. હવે, બાંગ્લાદેશના વર્લ્ડ કપમાંથી ખસી જવાથી, એક નવી ટીમને વર્લ્ડ કપમાં રમવાની તક મળશે.

શું છે વિવાદ?

BCCI એ KKR ને મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPL 2026 માંથી બાકાત રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો, ત્યારબાદ ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને છોડી દીધો. મુસ્તફિઝુરના બાકાત રાખવાથી બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ ગુસ્સે ભરાયું, જેના કારણે બાંગ્લાદેશે ભારતમાં 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ન રમવાનો નિર્ણય લીધો. જોકે, 21 જાન્યુઆરીએ, ICC એ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે બાંગ્લાદેશે તેની મેચો ભારતમાં સમયપત્રક મુજબ રમવી જોઈએ, નહીં તો તેને પાછી ખેંચી લેવી પડશે. હવે, બાંગ્લાદેશે ભારતમાં રમવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો છે. પરિણામે, બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું છે.

અપડેટ ચાલું છે....

