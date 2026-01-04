પડોશી દેશે ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચો નહીં રમવાનો સંકેત, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
આગામી મહિને ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાનારી T20 વર્લ્ડ કપ માટે બાંગ્લાદેશને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઈંગ્લેન્ડ, ઈટાલી અને નેપાળ સાથે ગ્રુપ C માં મૂકવામાં આવ્યું છે.
હૈદરાબાદ: ભારતમાં રાજકીય દબાણને કારણે બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓને IPL 2026માંથી બાકાત રાખવાનો મુદ્દો હવે ICC ઇવેન્ટ સુધી પહોંચી ગયો છે. ₹9.20 કરોડ (આશરે $1.2 બિલિયન) માં ખરીદ્યા બાદ ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ટુર્નામેન્ટમાંથી બાકાત રાખવાથી બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) ના ગુસ્સામાં છે. બોર્ડ હવે આ મુદ્દો ICC સમક્ષ ઉઠાવવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે અને સુરક્ષા ચિંતાઓને ટાંકીને ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચો નહીં રમવાનો સંકેત આપી રહ્યું છે.
ભારતની બહાર પોતાની મેચો ખસેડવાની માંગ
BCBના એક ટોચના અધિકારીએ ટેલિકોમ એશિયા સ્પોર્ટને જણાવ્યું હતું કે BCCIના નિર્ણયને પગલે, તેઓ બોલ ICCના કોર્ટમાં મૂકશે, કારણ કે બંને દેશો વચ્ચે દરરોજ તણાવ વધી રહ્યો છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જો અમને લાગે કે સુરક્ષા ચિંતાઓ છે તો અમે તાત્કાલિક ભારતમાં અમારી વર્લ્ડ કપ મેચો માટે સ્થળ બદલવાની વિનંતી કરીશું, કારણ કે ખેલાડીઓની સલામતી અમારી પ્રાથમિકતા છે."
અધિકારીએ એમ પણ કહ્યું કે પાકિસ્તાને સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ભારતમાં ન રમવાનો નિર્ણય લીધો છે, કારણ કે ભારતે પણ આ જ કારણોસર 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે તેમના દેશમાં જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પાકિસ્તાન હવે તેની બધી T20 વર્લ્ડ કપ મેચ શ્રીલંકામાં રમશે, જ્યારે યજમાન દેશ ભારત પણ તેની એક વર્લ્ડ કપ મેચ રમવા માટે શ્રીલંકાની યાત્રા કરશે.
BCCI એ શું કહ્યું?
BCCI ના વડા મિથુન મનહાસે જણાવ્યું હતું કે, IPL 2026 સીઝનમાંથી બાંગ્લાદેશના ઝડપી બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને રિલીઝ કરવાનો નિર્ણય ફક્ત ટુર્નામેન્ટ પૂરતો મર્યાદિત છે, અને ટીમની ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ મેચો અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.
મનહાસે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે, "BCCI એ સંપૂર્ણ ચર્ચા કર્યા પછી આ નિર્ણય લીધો છે, અને શ્રી સૈકિયાએ મીડિયાને પહેલાથી જ જાણ કરી દીધી છે. આ નિર્ણય ફક્ત IPL માટે જ છે; અમે હજુ સુધી વર્લ્ડ કપ અંગે ચર્ચા કરી નથી. તે થયા પછી અમે વિગતો શેર કરીશું."
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બાંગ્લાદેશનું શેડ્યૂલ
બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ IPL માંથી બહાર
તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતી હિન્દુઓ સામે હિંસા વધી છે, જેના કારણે ભારતમાં વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા છે. પરિણામે, ઘણા રાજકીય નેતાઓએ IPL માંથી બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓને બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓને બાકાત રાખવાની માંગ કરી હતી. આ પછી, BCCI એ KKR ને મુસ્તફિઝુરને મુક્ત કરવા કહ્યું, અને KKR એ તેમ કર્યું.
મુસ્તફિઝુર રહેમાનની IPL કારકિર્દી
30 વર્ષીય મુસ્તફિઝુર રહેમાન કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ દ્વારા તાજેતરમાં ₹9.20 કરોડ (આશરે $1.2 બિલિયન) માં કરાયેલી મીની-હરાજીમાં એકમાત્ર બાંગ્લાદેશી ખેલાડી છે, જે ટુર્નામેન્ટમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડી માટે ચૂકવવામાં આવેલી સૌથી વધુ કિંમત છે. મુસ્તફિઝુર આઠ સીઝનમાં પાંચ ટીમો માટે રમી ચૂક્યો છે: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH), મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI), રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR), દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK). તેણે કુલ 60 IPL મેચોમાં 65 વિકેટ લીધી છે. તેણે 2016 માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સાથે ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
