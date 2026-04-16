36 વર્ષની ઉંમરે સ્ટાર ફાસ્ટ બોલરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને કહ્યું અલવિદા
બાંગ્લાદેશના ફાસ્ટ બોલર રૂબેલ હુસૈને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.
Published : April 16, 2026 at 5:38 PM IST
RUBEL HOSSAIN RETIREMENT: IPL 2026 ના ઉત્સાહ વચ્ચે, બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલર રૂબેલ હુસૈને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. 36 વર્ષીય રૂબેલ તેની ફાસ્ટ બોલીંગ માટે જાણીતો છે અને તેણે તેની કારકિર્દી દરમિયાન રમતના ત્રણેય ફોર્મેટમાં બાંગ્લાદેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. રૂબેલે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, જેનાથી તેની શાનદાર કારકિર્દીનો અંત આવ્યો.
રૂબેલ હુસૈનની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ
રુબેલ હુસૈને બુધવારે (15 એપ્રિલ) ફેસબુક પર એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. રૂબેલે કહ્યું કે બાંગ્લાદેશ માટે રમવું તેમના માટે ફક્ત ક્રિકેટ વિશે નથી, પરંતુ એક ભાવના છે, અને ટીમની જર્સી હંમેશા તેમના હૃદયની નજીક રહેશે. રૂબેલે લખ્યું, "મેં બાંગ્લાદેશ માટે 27 ટેસ્ટ, 104 વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય અને 28 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. રાષ્ટ્રીય ટીમ મારી લાગણીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ આખરે એક સમય આવે છે જ્યારે કોઈને ગુડબાય કહેવું પડે છે."
We thank fast bowler Rubel Hossain for his service to Bangladesh cricket. Rubel Hossain, Bangladesh’s hero in some of the country’s most memorable victories, has announced his retirement from international cricket. pic.twitter.com/3wq2L9ZMXa— INTERNATIONAL CRICKET (@CRICKET_2025) April 16, 2026
ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે
જોકે, રૂબેલે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે આ રમત સાથે સંકળાયેલો રહેશે. તેણે કહ્યું કે તે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે અને તેની સમગ્ર સફર દરમિયાન તેને ટેકો આપનારાઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેણે વધુમાં ઉમેર્યું, "મારો હેતુ ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખવાનો છે. હું મારા પરિવાર, મિત્રો, મીડિયા કર્મચારીઓ અને ચાહકોનો આભાર માનું છું. મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા દિવસોમાં પણ તમે મને ટેકો આપતા રહેશો."
રૂબેલ હુસૈનની કારકિર્દી
રુબેલ હુસૈનની કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેણે 2009 માં બાંગ્લાદેશ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેની કારકિર્દી દરમિયાન, તેણે 27 ટેસ્ટ, 104 ODI અને 28 T20I રમી હતી, જેમાં અનુક્રમે 36, 129 અને 28 વિકેટ લીધી હતી. તેણે 2021 માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે તેની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમી હતી. તેના સૌથી યાદગાર પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, તે નિઃશંકપણે 2015 ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડ સામેનો તેનો વિનાશક સ્પેલ રહ્યો છે.
તે મેચમાં, તેણે ચાર વિકેટ લઈને ઇંગ્લેન્ડને પરાજિત કર્યું અને બાંગ્લાદેશને પહેલી વાર ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું. કુલ 275 રનનો બચાવ કરતા, બાંગ્લાદેશ સ્પર્ધા દરમિયાન ભારે દબાણ હેઠળ હતું, પરંતુ રુબેલે રમતનું પાસુ ફેરવી નાખ્યું. 145 કિમી/કલાકથી વધુની ઝડપે બોલિંગ કરતા, તેણે સ્ટુઅર્ટ બ્રોડ અને જેમ્સ એન્ડરસનને સતત બોલ પર આઉટ કર્યા. ICC એ પણ આ સ્પેલને ટુર્નામેન્ટના શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શનમાંના એક તરીકે માન્યતા આપી.
