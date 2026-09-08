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બાંગ્લાદેશમાં બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમાશે, શેડ્યૂલ જાહેર

બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમાશે. આ શ્રેણીનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ શ્રેણી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ હશે.

બાંગ્લાદેશમાં બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમાશે
બાંગ્લાદેશમાં બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમાશે (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 8:10 PM IST

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BAN VS WI: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે ઓક્ટોબરથી નવેમ્બર સુધી ચાલનારી એક નવી શ્રેણીની જાહેરાત કરી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ક્રિકેટ ટીમ બે મેચ રમવા માટે બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરશે. નોંધનીય છે કે, આ શ્રેણી આઈસીસી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ હશે, જ્યાં હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં નોંધપાત્ર ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. જોકે, બાંગ્લાદેશ કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમો સ્ટેન્ડિંગમાં ખાસ સારું પ્રદર્શન કરી રહી નથી; જ્યારે બાંગ્લાદેશ કંઈક અંશે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે, ત્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની સ્થિતિ ખરાબ છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ ટીમ આઈસીસી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના ભાગ રૂપે બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરશે. બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 28 ઓક્ટોબરથી મીરપુરમાં રમાશે, ત્યારબાદ બીજી અને અંતિમ મેચ સિલહટમાં 5 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. શ્રેણી ઝડપથી નજીક આવી રહી છે; સમયપત્રક જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, અને બંને ટીમો માટે ટીમો ટૂંક સમયમાં જાહેર થવાની સંભાવના છે. શ્રેણી પહેલા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ બાંગ્લાદેશ પહોંચશે અને 22 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી એક વોર્મ-અપ મેચ રમશે.

દરમિયાન, વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલ પર નજર કરીએ તો, બાંગ્લાદેશની ટીમ હાલમાં ચોથા સ્થાને છે. અત્યાર સુધી છ મેચ રમ્યા પછી, ટીમે ત્રણ જીતી છે, બે હારનો સામનો કર્યો છે અને એક ડ્રો થયો છે. તેમનો PCT (હરીફ પોઈન્ટ્સની ટકાવારી) હાલમાં 55.56 છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના તાજેતરના પ્રવાસ દરમિયાન, તેઓએ શ્રેણીની પહેલી મેચ જીતીને સનસનાટી મચાવી હતી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી જ મેચમાં વાપસી કરી, બાંગ્લાદેશને ઇનિંગ હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝની વાત કરીએ તો, તેઓ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર આઠમા સ્થાને સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. ટીમે અત્યાર સુધી 12 મેચ રમી છે, જેમાં ફક્ત બે જ જીતી શકી છે; તેઓ આઠ મેચ હારી છે, જ્યારે બે ડ્રો રહી છે. તેમનો પીસીટી 20.83 છે. નવ દેશો ધરાવતી આ ટુર્નામેન્ટમાં, હાલમાં ફક્ત પાકિસ્તાન જ તેમનાથી નીચે ક્રમે છે. એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ બાંગ્લાદેશને હરાવીને પોતાનું સ્થાન સુધારી શકે છે, કે પછી બાંગ્લાદેશી ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં વધુ ઉપર ચઢવા માટે ઘરઆંગણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવશે.

બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટેસ્ટ શ્રેણીનો શેડ્યૂલ

  • 28 ઓક્ટોબર-1 નવેમ્બર: પહેલી ટેસ્ટ, મીરપુર
  • 05 થી 09 નવેમ્બર: બીજી ટેસ્ટ, સિલહટ

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BAN VS WI TEST SERIES SCHEDULE
બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ
બાંગ્લાદેશ વિ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટેસ્ટ
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