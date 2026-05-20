BAN VS PAK 2nd TEST: બીજી ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાની શર્મનાક હાર, બાંગ્લાદેશે 78 રનથી હરાવ્યું

બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 2-0થી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.

Published : May 20, 2026 at 2:30 PM IST

BAN VS PAK 2nd TEST: બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને પોતાની ધરતી પર શરમજનક હાર આપી. પાકિસ્તાન સામેની શ્રેણીમાં પહેલી વાર ઘરઆંગણે ક્લીન સ્વીપ કરીને, બાંગ્લાદેશે ઇતિહાસ રચ્યો છે. યજમાન ટીમે બીજી ટેસ્ટ મેચ 78 રનથી જીતીને બે મેચની શ્રેણી 2-0થી જીતી લીધી. સિલહટમાં રમાયેલી બીજી ટેસ્ટમાં, બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને 437 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો; જવાબમાં, શાન મસૂદની ટીમ પાંચમા દિવસના પહેલા સત્ર દરમિયાન 358 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેના કારણે મેચ અને શ્રેણી બંને હારી ગઈ. આ પહેલા, બાંગ્લાદેશે પહેલી ટેસ્ટ 104 રનથી જીતી હતી.

મોહમ્મદ રિઝવાન 94 રન બનાવ્યા

મેચના અંતિમ દિવસે બાંગ્લાદેશને જીત મેળવવા માટે ફક્ત ત્રણ વિકેટની જરૂર હતી. મોહમ્મદ રિઝવાન, જે આગલા દિવસે 75 રન પર અણનમ રહ્યો હતો, તે મુલાકાતી ટીમ માટે પ્રતિકારનો અંતિમ સ્તંભ બન્યો. પાંચમા દિવસે, પાકિસ્તાન પાસે જીત માટે 121 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવાનું અશક્ય લાગતું કાર્ય હતું. રિઝવાન અને સલમાન આગા વચ્ચે 134 રનની ભાગીદારીએ બાંગ્લાદેશને લાંબા સમય સુધી વિજયની રાહ જોવી પડી; ખરેખર, એવું લાગતું હતું કે તેઓ પાકિસ્તાનના પ્રયાસોને સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ બનાવવાની અણી પર હતા. જો કે, અંતિમ અડધા કલાકમાં તૈજુલ ઇસ્લામે લીધેલી બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટોએ તે ભાગીદારી તોડી નાખી, યજમાન ટીમની જીતનો પાયો નાખ્યો; ત્યારબાદ, અંતિમ દિવસે પાકિસ્તાનને ઓલઆઉટ કરવામાં તેમને વધુ સમય લાગ્યો નહીં. છેલ્લા દિવસે, સાજિદ ખાન, મોહમ્મદ રિઝવાન અને ખુર્રમ શહઝાદ આઉટ થયા. રિઝવાન 166 બોલમાં 94 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા.

લિટન દાસ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બન્યો

અગાઉ, પ્લેયર ઓફ ધ મેચ લિટન દાસના 126 રનના શાનદાર ઇનિંગની મદદથી, બાંગ્લાદેશે તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં કુલ 278 રન બનાવ્યા હતા; જવાબમાં, પાકિસ્તાન તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 232 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. તેમના બીજા ઇનિંગમાં, મુશફિકુર રહીમના 137 રન, લિટન દાસના 69 રન અને ઓપનર મહમુદુલ હસન જોયના 52 રનના યોગદાનને કારણે, બાંગ્લાદેશે 390 રન બનાવ્યા હતા, જેનાથી પાકિસ્તાન માટે એક વિશાળ લક્ષ્યાંક નક્કી થયો હતો એક એવો લક્ષ્યાંક જેનો પીછો કરવામાં શાન મસૂદની ટીમ આખરે નિષ્ફળ રહી હતી. તૈજુલ ઇસ્લામે કુલ 9 વિકેટ લીધી હતી, જેમાંથી છ વિકેટ તેણે અંતિમ ઇનિંગમાં લીધી હતી.

