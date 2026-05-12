મીરપુર ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાનની શર્મનાક હાર, WTC 2025-27 પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ઉલટફેર

મીરપુર ટેસ્ટમાં બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને 104 રનથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ બાંગ્લાદેશની ઘરઆંગણે પાકિસ્તાન સામે પ્રથમ ટેસ્ટ જીત હતી.

Published : May 12, 2026 at 7:13 PM IST

BAN VS PAK 1ST TEST: પાકિસ્તાન એક ટીમ જે એક સમયે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં બાંગ્લાદેશને હળવાશથી લેતી હતી, હવે તે જ ટીમ સામે સતત હારનો સામનો કરી રહી છે. મીરપુર ટેસ્ટમાં, બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને 104 રનથી હરાવ્યું; આ જીતથી તેમને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મળી એટલું જ નહીં, પરંતુ પાકિસ્તાનનો રેકોર્ડ પણ ખૂબ જ ખરાબ થયો. પાકિસ્તાન હવે ઝિમ્બાબ્વે પછી બાંગ્લાદેશ સામે સતત ત્રણ ટેસ્ટ મેચ હારનારી બીજી ટીમ બની ગઈ છે. આ જીત બાંગ્લાદેશ માટે ઘણી બાબતોમાં ઐતિહાસિક સાબિત થઈ. 2024 પહેલા, બાંગ્લાદેશ ક્યારેય પાકિસ્તાનને ટેસ્ટ મેચમાં હરાવવામાં સફળ રહ્યું ન હતું; જોકે, સતત ત્રણ મેચમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને, તેઓએ હવે ક્રિકેટ જગતને સ્તબ્ધ કરી દીધું છે. નોંધનીય છે કે, આ બાંગ્લાદેશનો ઘરઆંગણે પાકિસ્તાન સામેનો પહેલો ટેસ્ટ વિજય પણ હતો.

છેલ્લા સત્રમાં આવ્યું પરિણામ

મીરપુર ટેસ્ટનો ઉત્સાહ અંતિમ સત્ર સુધી ચાલુ રહ્યો. પાકિસ્તાનને જીત માટે 268 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો, અને અંતિમ સત્રમાં પ્રવેશ કરતી વખતે, તેમને 152 રનની જરૂર હતી અને હજુ સાત વિકેટ બાકી હતી. ડેબ્યુ કરનાર અબ્દુલ્લા ફઝલે 66 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને સ્પર્ધા જીવંત રાખી. તેણે સલમાન અલી આગા સાથે મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી પણ કરી, અને એવું લાગતું હતું કે પાકિસ્તાન ઓછામાં ઓછું ડ્રો થવાની આશા જીવંત રાખવામાં સફળ રહેશે. જોકે, અંતિમ સત્રમાં મેચમાં સંપૂર્ણ વળાંક આવ્યો. તૈજુલ ઇસ્લામે ફઝલને LBW આઉટ કરીને પાકિસ્તાનની આશાઓને મોટો ફટકો આપ્યો. ત્યારબાદ, તસ્કિન અહેમદે સલમાન અલી આગાને પેવેલિયન પાછો મોકલ્યો. ત્યારબાદ ઝડપી બોલર નાહિદ રાણા આવ્યો, જેણે પોતાની ગતિ અને ચોકસાઈથી પાકિસ્તાની બેટિંગ લાઇનઅપને ખતમ કરી દીધી. રાણાએ 5 વિકેટો લઈને મેચનો પાયો સંપૂર્ણપણે પલટી નાખ્યો. તેણે મોહમ્મદ રિઝવાનને એક ધમાકેદાર બોલથી ક્લીન-બોલ્ડ કર્યો - એક બોલ જે રિઝવાન વાંચવામાં નિષ્ફળ ગયો.

WTC 2025-27 પ્રથમ વિજય મેળવ્યો

અગાઉ, બાંગ્લાદેશે તેમના બીજા દાવમાં કેપ્ટન નજમુલ હુસૈન શાંતોના 87 રન અને મોમિનુલ હકના 56 રનની મદદથી 240/9 પર ડેકલેર કર્યો હતો. પ્રથમ દાવમાં, બાંગ્લાદેશે કુલ 413 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે પાકિસ્તાને 386 રનનો જવાબ આપ્યો હતો. પાકિસ્તાનનો બીજો દાવ ફક્ત 163 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે બાંગ્લાદેશે 104 રનનો યાદગાર વિજય મેળવ્યો હતો. આ જીત સાથે, બાંગ્લાદેશે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના 2025-27 ચક્રમાં પોતાનો પ્રથમ વિજય મેળવ્યો. દરમિયાન, પાકિસ્તાન WTC 2025-27 પોઈન્ટ ટેબલમાં સાતમા સ્થાને સરકી ગયું છે અને હવે તે બાંગ્લાદેશથી પણ નીચે છે.

