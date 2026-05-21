'મને પદ્મશ્રી કેમ ન મળ્યો?': જ્વાલા ગુટ્ટાએ કોના પર નિશાન સાધ્યું?
ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેડમિન્ટન સ્ટાર જ્વાલા ગુટ્ટાએ ફરી એકવાર ભારતીય બેડમિન્ટન સિસ્ટમ અને સન્માન આપવાની પ્રક્રિયા અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે.
Published : May 21, 2026 at 5:39 PM IST
ભારતીય બેડમિન્ટન દિગ્ગજ જ્વાલા ગુટ્ટાએ ભારતીય રમત પ્રશાસન અને બેડમિન્ટન પ્રણાલી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. સમાચાર એજન્સી IANS સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં, જ્વાલાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય બેડમિન્ટન સંપૂર્ણપણે એકાધિકાર બની ગયું છે, અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા ફક્ત અમુક પસંદગીના વ્યક્તિઓ સુધી મર્યાદિત થઈ ગઈ છે. તેણીએ ટિપ્પણી કરી, "સમગ્ર સિસ્ટમ જ સમસ્યા છે. બધું સંપૂર્ણપણે એકાધિકાર છે. એક વ્યક્તિ બધું જ નક્કી કરે છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી, હું નિર્દેશ કરી રહી છું કે હું પણ એકેડેમી ચલાવું છું. મને અંડર-19 કે સિનિયર કેમ્પ ન સોંપો; તેના બદલે, મને અંડર-13 કે અંડર-15 ખેલાડીઓ સોંપો. આ બાળકો સારું પ્રદર્શન કરશે અને પછીથી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે."
'મારી એકેડેમીના ખેલાડીઓને બાગી આવે છે'
જ્વાલાએ દાવો કર્યો હતો કે તેના સ્પષ્ટવક્તા જાહેર વ્યક્તિત્વને કારણે, તેની એકેડેમીમાં તાલીમ લેતા ખેલાડીઓને પણ અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં આવે છે. તેણીએ કહ્યું, "જ્વાલા ગુટ્ટા એકેડેમીમાં તાલીમ લેનાર કોઈપણ વ્યક્તિને 'બળવાખોર' તરીકે લેબલ કરવામાં આવે છે. આ જ છબી મારી રચના કરવામાં આવી છે." જ્વાલાએ નોંધ્યું કે હૈદરાબાદમાં તેની એકેડેમી દેશની સૌથી મોટી બેડમિન્ટન એકેડેમીમાંની એક છે. તેણીએ ઉમેર્યું, "મારી એકેડેમી 50,000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલી છે અને તેમાં 14 કોર્ટ છે - અને મેં તે બધું સંપૂર્ણપણે મારા પોતાના દમ પર બનાવ્યું છે. છતાં, મને બિલકુલ કોઈ સમર્થન મળતું નથી."
'મેં ડબલ્સ બેડમિન્ટનને ઓળખ અપાવી'
14 વખતની રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયન જ્વાલા ગુટ્ટા માને છે કે ભારતીય ડબલ્સ બેડમિન્ટનને ઓળખ અપાવવામાં તેણીએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણીએ કહ્યું, "જો મેં 2006 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ ન જીત્યો હોત, તો બેડમિન્ટન ખેલાડીઓને પ્રાથમિકતા ન મળી હોત. આજે જુનિયર ખેલાડીઓને જે એક્સપોઝર ટ્રિપ્સ મળી રહી છે તે ડબલ્સ ખેલાડી તરીકે મેં બનાવેલા માર્ગનું પરિણામ છે."
પદ્મશ્રી ન મળવાથી છલકાયું દર્દ
જ્વાલાએ પદ્મશ્રી સન્માન ન મળવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી. તેણીએ ટિપ્પણી કરી કે, આજના રમતગમતના વાતાવરણમાં, વાસ્તવિક પ્રદર્શન કરતાં પીઆર અને છબી વ્યવસ્થાપન વધુ મહત્વનું છે. તેણીએ કહ્યું, "મને પદ્મશ્રી મળ્યો નથી. જો હું મારી સિદ્ધિઓ દર્શાવું, તો લોકો આશ્ચર્યચકિત થશે કે મને તે કેમ આપવામાં આવ્યું નહીં. મને તે કેમ ન મળ્યું? કારણ કે હું પીઆરમાં જોડાયો ન હતો. મેં 'ગરીબી અને સંઘર્ષ' કાર્ડ રમ્યું નથી - જોકે મેં પણ તે બધું સહન કર્યું છે." તેણીએ વધુમાં ઉમેર્યું, "અમને શીખવવામાં આવ્યું હતું કે જો તમે સારું પ્રદર્શન કરો છો, તો બાકીનું બધું આપમેળે સ્થાને આવી જશે. મને ખ્યાલ નહોતો કે પીઆર આટલું મહત્વપૂર્ણ છે. જો મને ખબર હોત, તો હું ગીતો પર નાચતી હોત અને રીલ્સ બનાવતી હોત."
'મહિલા હોવાના કારણે વાતો વિવાદોમાં ફેરવાઈ જાય છે'
જ્વાલા ગુટ્ટાએ જણાવ્યું હતું કે રમતગમતમાં મહિલાઓ સાથે અલગ વર્તન કરવામાં આવે છે. તેણીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "જો હું ખુલ્લેઆમ મારા મનની વાત કરું છું, તો તે વિવાદમાં ફેરવાઈ જાય છે. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે ભેદભાવ છે; જો હું મારો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરું છું, તો લોકોને તે ગમતું નથી." તેણીએ એ પણ નોંધ્યું હતું કે લોકોએ તેણીના શારીરિક દેખાવના આધારે તેણીનો ન્યાય કર્યો છે. ગુટ્ટાએ કહ્યું, "જો મને મારા વાળ રંગવામાં, અથવા પેડિક્યોર અને મેનીક્યુર કરાવવામાં મજા આવે છે, તો લોકો ધારે છે કે હું ગંભીર રમતવીર નથી. પરંતુ તે મારી ભૂલ નથી." અંતે, જ્વાલાએ ઉમેર્યું હતું કે તે હજુ પણ સમજી શકતી નથી કે સરકાર તેણીને કેમ અવગણી રહી છે.
આ પણ વાંચો: