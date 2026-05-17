THAILAND OPEN 2026: ફાઇનલમાં સાત્વિક-ચિરાગની હાર, માર્ટિન-કાર્નાન્ડોએ 21-12, 25-23 થી હરાવ્યા
ભારતની સ્ટાર બેડમિન્ટન જોડી, સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટી, થાઈલેન્ડ ઓપન 2026નો ખિતાબ જીતવાથી ચૂકી ગયા. ફાઇનલમાં, ઇન્ડોનેશિયન જોડીએ સીધી ગેમમાં 21-12, 25-23 થી હરાવ્યા.
Published : May 17, 2026 at 3:45 PM IST
THAILAND OPEN 2026: ભારતની સ્ટાર મેન્સ ડબલ્સ બેડમિન્ટન જોડી, સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટી, થાઈલેન્ડ ઓપન સુપર 500 બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટનો ખિતાબ જીતવાથી ભાગ્યે જ ચૂકી ગયા. બેંગકોકમાં રમાયેલી રોમાંચક ફાઇનલમાં, લીઓ કાર્નાન્ડો અને ડેનિયલ માર્થિનની ઇન્ડોનેશિયન જોડીએ 53 મિનિટ ચાલેલા મુકાબલામાં ભારતીય ખેલાડીઓને 21-12, 25-23 થી હરાવ્યા.
સાત્વિક અને ચિરાગ પહેલી ગેમમાં પોતાની લય શોધી શક્યા નહીં
વિશ્વની ચોથી ક્રમાંકિત ભારતીય જોડી શરૂઆતથી જ દબાણ હેઠળ જોવા મળી. શરૂઆતની સર્વિસ એક્સચેન્જ દરમિયાન ચિરાગ સંઘર્ષ કરતો જોવા મળ્યો. આ ફાયદાનો લાભ ઉઠાવીને ઇન્ડોનેશિયન જોડીએ ઝડપથી 4-1ની લીડ સ્થાપિત કરી. ભારતીય જોડીએ થોડા સમય માટે સ્પર્ધામાં રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં, તેઓ લીઓ અને ડેનિયલના આક્રમક સ્મેશ અને ઝડપી નેટ પ્લેનો સામનો કરી શક્યા નહીં. ઇન્ડોનેશિયન ખેલાડીઓએ સતત દબાણ જાળવી રાખ્યું અને પહેલી ગેમ 21-12થી જીતી લીધી.
બીજી ગેમમાં જોરદાર જુસ્સો બતાવ્યો
પહેલી ગેમ ગુમાવ્યા બાદ, સાત્વિક અને ચિરાગે બીજી ગેમમાં શાનદાર વાપસી કરી. ભારતીય જોડીએ ઝડપી રેલીઓ અને શ્રેષ્ઠ નેટ ગેમના બળ પર મેચ બરાબરી પર લાવી દીધી. એક સમયે, ભારતીય જોડીએ 7-5ની લીડ સાથે આગળ વધ્યું, જેના પછી બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર, ગરદન-ગરદનનો મુકાબલો શરૂ થયો. સ્કોર બરાબર રહ્યો, 14-14 અને 19-19 વચ્ચે વધઘટ થતી રહી. ત્યારબાદ, ઇન્ડોનેશિયન જોડીએ સતત ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ મેળવ્યા; જોકે, નોંધપાત્ર સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવતા, સાત્વિક અને ચિરાગે ચાર વખત મેચ બચાવી. આખરે, પાંચમા ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ પર, ભારતીય જોડીએ શટલને નેટમાં ફટકાર્યો અને મેચ હારી ગઈ.
ઈજા પછી શાનદાર વાપસી
સાત્વિક અને ચિરાગ માટે આ સિઝનની પહેલી ફાઇનલ હતી. સાત્વિકના ખભામાં થયેલી ઈજાને કારણે ભારતીય જોડી ઘણી ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શકી ન હતી; જોકે, તેમણે પાછા ફર્યા પછી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. થાઈલેન્ડ ઓપનની ફાઇનલમાં આ તેમનો ત્રીજો દેખાવ હતો. અગાઉ, ભારતીય જોડીએ 2019 અને 2024માં આ ઇવેન્ટમાં ટાઇટલ જીત્યું હતું.
ઇન્ડોનેશિયન જોડીની ઐતિહાસિક જીત
લીઓ કાર્નાન્ડો અને ડેનિયલ માર્ટિનની જોડી માટે આ વિજય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતો. બે વર્ષના વિરામ પછી બંને ખેલાડીઓ ફરી એક સાથે સ્પર્ધા કરી રહ્યા હતા, કારણ કે ડેનિયલ ઘૂંટણની ગંભીર ઇજા અને ત્યારબાદ સર્જરી પછી વાપસી કરી રહ્યો હતો. આ પહેલી વાર હતું જ્યારે ઇન્ડોનેશિયન જોડીએ સાત્વિક અને ચિરાગને હરાવ્યા હતા; આ મેચ પહેલા, ભારતીય જોડીએ તેમની સામે 4-0નો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. જોકે ભારતીય જોડી ટાઇટલ જીતવામાં થોડીક વાર ચૂકી ગઈ હતી, પરંતુ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન તેમની લડાઈની ભાવના અને દૃઢ નિશ્ચયએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે તેઓ વિશ્વની સૌથી મજબૂત પુરુષ ડબલ્સ જોડીમાં સ્થાન ધરાવે છે.
