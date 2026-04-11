આયુષ શેટ્ટીએ રચ્યો ઇતિહાસ: એશિયા ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં પહોંચનાર બીજો ભારતીય બન્યો
દિનેશ ખન્ના બાદ 61 વર્ષે ભારતીય ખેલાડી એશિયા ચેમ્પિયનશિપની પુરુષ સિંગલ્સ ફાઇનલમાં, આયુષે કુનલાવુત વિતિદસારનને હરાવ્યો.
Published : April 11, 2026 at 4:09 PM IST
આયુષ શેટ્ટીની ફાઇનલમાં એન્ટ્રી: ભારતીય શટલર આયુષ શેટ્ટીએ બેડમિન્ટન એશિયા ચેમ્પિયનશિપ 2026ની ફાઇનલમાં પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તે ટુર્નામેન્ટના પુરુષ સિંગલ્સ ઇવેન્ટમાં ફાઇનલમાં પહોંચનાર બીજો ભારતીય ખેલાડી બન્યો છે અને 1965 પછી આ તબક્કામાં પહોંચનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. 1965માં દિનેશ ખન્ના આ ટુર્નામેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય હતા.
શાનદાર વાપસી
આયુષે શનિવારે નિંગબો ઓલિમ્પિક સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર ખાતે પુરુષ સિંગલ્સની સેમિફાઇનલમાં વિશ્વના નંબર 1 અને પેરિસ 2024ના સિલ્વર મેડલ વિજેતા કુનલાવુત વિતિદસારનને હરાવ્યો. વિશ્વના નંબર 25 ભારતીય ખેલાડીએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે પ્રથમ સેટ 10-21થી ગુમાવ્યા બાદ, સતત બે સેટ 21-19 અને 21-17થી જીતીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. આ મેચ એક કલાક અને 15 મિનિટ ચાલી હતી.
After takind down WR7 in RO32 and WR4 in QF, giant killer Ayush Shetty (WR25, IND) takes down WR1 Vitisarn in three sets in Semi-Finals of Asian Championship'26.#BadmintonAsiaChampionships#AyushShetty pic.twitter.com/yqjKw8UzF6— Anshit (@AnshitSrivasta5) April 11, 2026
મોટી સિદ્ધિ
આયુષ માટે આ જીત એક મોટી સિદ્ધિ છે, કારણ કે તે 2018માં H.S પ્રણય પછી બેડમિન્ટન એશિયા ચેમ્પિયનશીપમાં મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય પુરુષ સિંગલ્સ ખેલાડી બન્યો. આનાથી ટુર્નામેન્ટમાં પોડિયમ ફિનિશ માટે ભારતની લાંબી રાહનો પણ અંત આવ્યો. છેલ્લો મેડલ 2023માં સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીની ડબલ્સ ટીમે જીત્યો હતો.
ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પણ કમાલ
આયુષની ફાઇનલ સુધીની સફર પ્રભાવશાળી રહી છે. ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં તેણે વિશ્વના નંબર 4 ખેલાડી જોનાથન ક્રિસ્ટીને 23-21, 21-17થી હરાવીને હેડલાઇન્સ બનાવી હતી. ઇન્ડોનેશિયન સ્ટાર સામે આ તેની પહેલી જીત હતી. ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતમાં, તેણે વિશ્વના નંબર 7 ખેલાડી લી શી ફેંગને સીધી રમતોમાં હરાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેણે ચાઇનીઝ તાઇપેઇના ચિન યુ જેન પર બીજી એક જીત મેળવી હતી.
🏸Ayush Shetty script history ,beat world no 1 to become first Indian in 50 year to reach Asian Championship Final 🔥— Sports India (@SportsIndia3) April 11, 2026
Ayush Shetty (WR 25) defeat Kunlavut Vitidsarn 🇹🇭 (WR 1) to reach men single final
📌 Score - 10-21 21-19 21-17
3rd 🇮🇳 shuttler to enter the final of the BAC pic.twitter.com/RMy1poQdf9
સિંધુ અને લક્ષ્ય નિરાશ
ઉલ્લેખનીય છે કે, બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા પી.વી. સિંધુ આ ટુર્નામેન્ટના બીજા રાઉન્ડમાં હારી ગઈ હતી, જ્યારે લક્ષ્ય સેન, જેની પાસેથી ભારતને ઘણી આશાઓ હતી, તે પહેલા રાઉન્ડમાં જ બહાર થઈ ગયો હતો.
આયુષ હવે ગોલ્ડથી એક ડગલું દૂર
આયુષ શેટ્ટી હવે એક મોટી સિદ્ધિની આરે છે. તે ભારતની અપેક્ષાઓનો ભાર પોતાના ખભા પર ઉઠાવે છે અને આ નોંધપાત્ર સફરને તેના કારકિર્દીના સૌથી મોટા ટાઇટલ સાથે પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્ય રાખે છે. ફાઇનલમાં તેનો સામનો કોણે કરવો તે હજુ નક્કી નથી, પરંતુ આયુષના શાનદાર પ્રદર્શનને જોતા સમગ્ર ભારતને તેની પાસેથી ગોલ્ડ મેડલની આશા છે.
