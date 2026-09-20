"શું અહીં ચણા વેચવા આવ્યા છો?" વસીમ અકરમે બાબર આઝમ પર કર્યા આકરા પ્રહાર
ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વસીમ અકરમે ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર પાકિસ્તાની ટીમનું નબળું પ્રદર્શન અને બાબર આઝમની ટેસ્ટ કેપ્ટનશીપને લઈને તેમના પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.
Published : September 20, 2026 at 8:30 PM IST
પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં ફરી એકવાર કેપ્ટનશીપ અંગે ચર્ચા તેજ બની છે. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વસીમ અકરમે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટીમના ખરાબ પ્રદર્શન અને કેપ્ટનશીપ અંગે ટીમના કેપ્ટન બાબર આઝમ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. પાકિસ્તાન ઇંગ્લેન્ડ સામે શરૂઆતની બંને ટેસ્ટ હારી ગયું હતું. ત્યારબાદ, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ ટીમમાં મોટા ફેરફારો કર્યા, સાત ખેલાડીઓને સ્વદેશ પાછા મોકલ્યા અને કોચિંગ સ્ટાફમાં ફેરફાર કર્યા. બર્મિંગહામમાં ત્રીજી ટેસ્ટ પહેલા ટોસ દરમિયાન બાબરને આ ફેરફારો વિશે પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
અકરમે બાબર આઝમ પર પ્રહાર કર્યા હતા
બાબર આઝમે કહ્યું હતું કે, તે પણ આ ઘટનાક્રમથી અજાણ હતો. વસીમ અકરમને બાબરનો જવાબ બિલકુલ ગમ્યો નહીં. અકરમે કહ્યું કે બાબર આઝમે કહ્યું કે તે અજાણ હતો. "જો તમને ખબર ન હોત, તો તમે અહીં શું કરી રહ્યા હતા? શું તમે અહીં ચણા વેચવા આવ્યા છો?"
🚨 Wasim Akram on Babar Azam captaincy:— Shakeel Khan Khattak (@ShakeelktkKhan) September 20, 2026
“I don’t want to blame anyone,I think Babar should never have taken the captaincy.After 2nd Test Babar should have said he would play only as a player. If your leader or captain doesn’t have your back, you can’t give 100%.” pic.twitter.com/NEefW2ZTgg
માન્ચેસ્ટરમાં એક ચેરિટી ફંડરેઝિંગ ઇવેન્ટ દરમિયાન વસીમ અકરમ ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર વકાર યુનિસ સાથે હાજર હતો. આ ઇવેન્ટ દરમિયાન, અકરમે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન બાબર આઝમની નબળી કેપ્ટનશીપ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. વસીમ અકરમે એમ પણ કહ્યું હતું કે ટીમના ખેલાડીઓ પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી શકતા નથી જ્યાં સુધી તેમને વિશ્વાસ ન હોય કે તેમનો કેપ્ટન મુશ્કેલ સમયમાં તેમની સાથે ઉભો રહે છે.
તેમણે કહ્યું કે એક ખેલાડી તરીકે અને એક વ્યક્તિ તરીકે, તેમનું માનવું છે કે જો તમારો નેતા કે કેપ્ટન તમારી સાથે ન રહે, તો તમે તમારું 100 ટકા આપી શકતા નથી. અકરમના મતે, ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી ટેસ્ટ હાર પછી, બાબર આઝમે ટેસ્ટ કેપ્ટનશીપ છોડી દેવી જોઈતી હતી અને ફક્ત બેટ્સમેન તરીકે રમવી જોઈતી હતી. તેમણે આગળ કહ્યું કે તે કોઈને દોષ આપવા માંગતો નથી અને તે પણ ખોટો હોઈ શકે છે. જોકે, તેમના મતે, બાબરે કેપ્ટનશીપ ન લેવી જોઈતી હતી. આ બધું બિનજરૂરી હતું. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે સૂચવ્યું હતું કે બીજી ટેસ્ટ પછી, બાબરે કહેવું જોઈતું હતું કે તે ફક્ત બેટ્સમેન તરીકે રમશે.
બીજી વખત ટેસ્ટ કેપ્ટનશીપ મળી
બાબર આઝમે 5 જુલાઈના રોજ શાન મસૂદના સ્થાને પાકિસ્તાનના ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. આનાથી ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે તેમનું પુનરાગમન થયું. તેમણે અગાઉ 2020 થી 2023 સુધી પાકિસ્તાનની ટેસ્ટ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તેમના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન, બાબરે 20 ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ કર્યું, જેમાં 10 જીત્યા, 6 હાર્યા અને ચાર ડ્રો થયા.
બીજી વખત કેપ્ટનશીપ સંભાળ્યા પછી, પાકિસ્તાને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ટેસ્ટ શ્રેણી 1-1થી ડ્રો કરી અને પછી ઈંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો. જોકે, ઈંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણી પાકિસ્તાન માટે વિનાશક રહી. બેન સ્ટોક્સની આગેવાની હેઠળની ઈંગ્લેન્ડે હેડિંગ્લી ખાતેની પહેલી ટેસ્ટ એક ઇનિંગ્સ અને 103 રનથી જીતી હતી. ત્યારબાદ તેઓએ લોર્ડ્સમાં પાકિસ્તાનને 194 રનથી હરાવીને શ્રેણીમાં 2-0ની લીડ મેળવી હતી. પાકિસ્તાને ત્રીજી ટેસ્ટમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પરિણામ ફરી એકવાર ઈંગ્લેન્ડના પક્ષમાં ગયું, જેના પરિણામે પાકિસ્તાન શ્રેણીમાં વ્હાઇટવોશ થયો.
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