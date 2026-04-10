બાબર આઝમે રચ્યો ઈતિહાસ, ક્રિસ ગેલ અને વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડ્યા
પાકિસ્તાનના બેટ્સમેન બાબર આઝમે ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 12000 રન બનાવનારા બેટ્સમેન ક્રિસ ગેલ અને વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા છે.
Published : April 10, 2026 at 5:40 PM IST
હૈદરાબાદ: બાબર આઝમે ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 12,000 રન બનાવનાર બેટ્સમેન બનીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. 31 વર્ષીય આ ખેલાડીએ પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) માં પેશાવર ઝાલ્મી અને કરાચી કિંગ્સ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન આ સિદ્ધિ મેળવી. જમણા હાથના આ બેટ્સમેનએ પેશાવર માટે 87 રન બનાવ્યા અને કુસલ મેન્ડિસ સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 191 રનની ભાગીદારી કરી. આ બંનેના પ્રયાસોથી ટીમે 20 ઓવરના ફાળવેલ ક્વોટામાં 246/3નો સ્કોર બનાવ્યો.
બાબરે ક્રિસ ગેલ અને વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા
પાકિસ્તાનનો આ બેટ્સમેન 12,000 ટી20 રન બનાવનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો. તેણે 338 ઇનિંગ્સ (351 મેચ)માં આ સિદ્ધિ મેળવી, ક્રિસ ગેલના 343 ઇનિંગ્સમાં મેળવેલા રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો. ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી 360 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ મેળવીને યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે. ડેવિડ વોર્નર અને જોસ બટલરે આ સિદ્ધિ મેળવવા માટે અનુક્રમે 368 અને 405 ઇનિંગ્સનો સમય લીધો હતો.
166* IS THE HIGHEST EVER PARTNERSHIP FOR PESHAWAR ZALMI IN PSL HISTORY.
ઉલ્લેખનીય છે કે, બાબર શોએબ મલિક પછી રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં 12 હજાર રન બનાવનાર બીજો પાકિસ્તાની બેટ્સમેન છે. બાદમાં પાકિસ્તાની બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ T20 રન બનાવવાનો રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે.
Fastest player to score 12,000 runs in T20s:— Abdullah. (@Abdullahh_56) April 9, 2026
338 inns - Babar Azam.
343 inns - Chris Gayle.
360 inns - Virat Kohli.
BABAR AZAM RIGHT ON TOP..!! 🐐👑 pic.twitter.com/1fUDkKFFMx
PSL 2026 માં બાબર
બાબરે ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ ઇનિંગ્સમાં 84.50 ની સરેરાશ સાથે 169 રન બનાવ્યા છે. ટુર્નામેન્ટમાં, તેણે 45.52 ની સરેરાશ અને 128.18 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 3961 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદીનો સમાવેશ થાય છે. રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે, તેણે 38.94 ની સરેરાશ અને 128.02 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 4596 રન બનાવ્યા છે. તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલા T20 વર્લ્ડ કપમાં જમણા હાથનો આ બેટ્સમેન નિરાશાજનક રહ્યો હતો.
બાબર પત્રકાર પર થયો ગુસ્સે
બાબરે ભારતીય બેટિંગ દિગ્ગજ વિરાટ કોહલી સાથે પોતાની સરખામણી કરવા પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો. મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન એક પત્રકારે બાબરને આ મુદ્દા વિશે પૂછ્યું. "વિરાટ કોહલી તમારા જેવો ખેલાડી છે, પરંતુ તે અંત સુધી મેચ પૂરી કરે છે. શું તમારી પાસે તે ક્ષમતા નથી, ચાહકો તમારી કોહલી સાથે સરખામણી કરે છે તેના વિશે તમે શું કહો છો?" તેમણે પૂછ્યું. આ પ્રશ્ને બાબરને ગુસ્સો આવ્યો. "આ બધું બંધ કરો. આવી વાતો તમારી પાસે રાખો. સરખામણી બંધ કરો અને આગળ વધો. તમારી ગેરસમજ એ છે કે હું મેચ પૂરી કરતો નથી".
