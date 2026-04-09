વિરાટ કોહલી સાથે સરખામણી પર બાબર થયો ગુસ્સે, વાયરલ થયો વીડિયો
બાબર આઝમે એક પત્રકાર દ્વારા વિરાટ કોહલી સાથે સરખામણી કરવા બદલ પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે.
Published : April 9, 2026 at 4:01 PM IST
BABAR AZAM: પાકિસ્તાન સુપર લીગ મેચ પછી પત્રકાર પરિષદમાં પાકિસ્તાની ક્રિકેટર બાબર આઝમ પત્રકારો સાથે દલીલ કરી રહ્યા છે તેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. બાબરે ભારતીય બેટિંગ દિગ્ગજ વિરાટ કોહલી સાથે પોતાની સરખામણી કરવા પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે.
હૈદરાબાદ કિંગ્સમેન સામે PSL મેચમાં પેશાવર ઝાલ્મીનું નેતૃત્વ કરનાર બાબર આઝમ 37 બોલમાં 43 રન બનાવીને ટીમનો ટોપ સ્કોરર રહ્યો હતો. 146 રનના નાના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, પેશાવર ઝાલ્મી છેલ્લા બોલ પર જીતી ગયો. સારી શરૂઆત છતાં, મેચ પૂરી કર્યા વિના બાબરનું આઉટ થવું ટીકાકારો માટે એક હથિયાર બની ગયું.
મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન એક પત્રકારે બાબરને આ મુદ્દા વિશે પૂછ્યું. "વિરાટ કોહલી તમારા જેવો ખેલાડી છે, પરંતુ તે અંત સુધી મેચ પૂરી કરે છે. શું તમારી પાસે તે ક્ષમતા નથી, ચાહકો તમારી કોહલી સાથે સરખામણી કરે છે તેના વિશે તમે શું કહો છો?" તેમણે પૂછ્યું. આ પ્રશ્ને બાબરને ગુસ્સો આવ્યો. "આ બધું બંધ કરો. આવી વાતો તમારી પાસે રાખો. સરખામણી બંધ કરો અને આગળ વધો. તમારી ગેરસમજ એ છે કે હું મેચ પૂરી કરતો નથી".
Journalist: You play similar shots to Virat Kohli, but he finishes games, something you’re said to lack. Thoughts on the comparison?— Cricketopia (@CricketopiaCom) April 9, 2026
Babar Azam: Keep such comparisons to yourself. It’s a misconception that I don’t finish matches. pic.twitter.com/Uu53nFgkl7
"મારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વધુ મેચો પૂરી કરવાનો છે. પણ તમને લાગે છે કે હું ક્યારેય મેચો પૂરી કરતો નથી, પણ હું મોટાભાગની મેચો અંત સુધી પૂરી કરું છું," તેણે ગુસ્સાથી કહ્યું. બાબરના નિવેદનનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. જ્યારે કેટલાક ચાહકોએ તેનો બચાવ કર્યો, તો કેટલાકે તેના સ્ટ્રાઈક રેટ પર સવાલ ઉઠાવ્યા.
જોકે, બાબર આઝમે તેના આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂના શરૂઆતના દિવસોમાં પાકિસ્તાન ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે ખાસ કરીને T20 ફોર્મેટમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું. આટલા ઓછા સમયમાં તે પાકિસ્તાન ટીમનો મુખ્ય ખેલાડી બની ગયો. તેને કેપ્ટનશીપ પણ સોંપવામાં આવી. આ સાથે, તેની સરખામણી વિરાટ સાથે થવા લાગી. જોકે, બાબર ધીમે ધીમે તેનું ફોર્મ ગુમાવી ચૂક્યો છે અને સતત નિષ્ફળ રહ્યો છે. ઘણા ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ તેની સરખામણી વિરાટ સાથે કરે છે. વિરાટે કહ્યું છે કે બાબર સુસંગતતાનો પર્યાય છે. તેણે કહ્યું કે હવે તે સુસંગતતા વિના, તેની સરખામણી વિરાટ સાથે કરવી યોગ્ય નથી. ત્યારથી, બાબર આ મુદ્દા પર સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલનો સામનો કરી રહ્યો છે.
T20 ક્રિકેટમાં બાબર આઝમના સ્ટ્રાઇક રેટની ઘણીવાર ટીકા થાય છે. આ સિઝનમાં બે મેચમાં, તેણે 126.15 ની સરેરાશથી 82 રન બનાવ્યા છે. બીજી તરફ, વિરાટ કોહલી RCB માટે અસાધારણ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તાજેતરમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે, કોહલીએ 173.21 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી અણનમ 69 રન બનાવ્યા, જેનાથી RCB માત્ર 15.4 ઓવરમાં મેચ જીતી શક્યું.
