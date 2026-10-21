એશિયન પેરા ગેમ્સના ત્રીજા દિવસે ભારતનો ડબલ ધમાકો, આયુષે ગોલ્ડ જીત્યો, પ્રવીણે પણ મારી બાજી
આયુષ વર્માએ 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં શોટ પુટ F53 ઇવેન્ટમાં 8.16 મીટરના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
Published : October 21, 2026 at 1:04 PM IST
ભારતીય ખેલાડીઓએ એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 માં પોતાનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું છે. મેદાન પર ધ્વજ ઊંચો કરીને, આયુષ વર્મા અને પ્રવીણ કુમારે 21 ઓક્ટોબરના રોજ દેશ માટે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી. આયુષે પુરુષોની શોટ પુટ F53 ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જેનાથી ભારતનો ગોલ્ડ મેડલ 10 થયો. પ્રવીણ કુમારે પુરુષોની હાઇ જમ્પ T44/64 માં ગોલ્ડ મેડલ માટે ગેમ્સ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. બંટીએ આ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ પણ જીત્યો, જેનાથી ભારતને બેવડી જીત મળી. ભારતનો કુલ ગોલ્ડ મેડલ હવે 11 થયો છે.
આયુષ વર્માએ પાંચમા પ્રયાસમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
આયુષ વર્માએ પુરુષોની શોટ પુટ F53 ઇવેન્ટમાં 8.16 મીટરના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન તેના પાંચમા પ્રયાસમાં આવ્યું, જેના કારણે તે પોડિયમ પર ટોચનું સ્થાન મેળવી શક્યો. આયુષે તેના પહેલા પ્રયાસમાં 7.39 મીટર ફેંક્યો. ત્યારબાદ તેણે બીજા પ્રયાસમાં 7.42 મીટર અને ત્રીજા પ્રયાસમાં 7.50 મીટર ફેંક્યો. તેના ચોથા પ્રયાસે તેને 7.92 મીટર સુધી પહોંચાડ્યો, જ્યારે તેના પાંચમા પ્રયાસે તે 8.16 મીટર સુધી પહોંચ્યો. તેનો અંતિમ થ્રો 7.54 મીટર હતો, પરંતુ તેનો પાંચમો પ્રયાસ ગોલ્ડ જીતવા માટે પૂરતો હતો.
10TH GOLD MEDAL AGAYA PRABHU!!! 🏅 - Ayush Verma is the Men’s Shot Put F53 Asian Para Games Champion!!!! 🤩🏆 https://t.co/eHevB03YX3— The Khel India (@TheKhelIndia) October 21, 2026
ઈરાનના અલીરેઝા હેમામીએ 8.09 મીટરના થ્રો સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો, જ્યારે કઝાકિસ્તાનના માખમબેટ સેરિકલીયેવ 6.81 મીટરના થ્રો સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યો. આ એશિયન પેરા ગેમ્સમાં આયુષનો આ બીજો મેડલ છે. આ પહેલા, તેણે 20 ઓક્ટોબરે પુરુષોની ભાલા ફેંક F53/54 ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.
2020 માં સ્પર્ધાત્મક પેરા એથ્લેટિક્સ શરૂ કર્યું
15 જુલાઈ, 1991 ના રોજ જન્મેલા, આયુષ વર્માએ 2020 માં સ્પર્ધાત્મક પેરા એથ્લેટિક્સમાં પ્રવેશ કર્યો. કોચ રોબિન કુમારના માર્ગદર્શન હેઠળ, તેમણે શોટ પુટની F53 શ્રેણીમાં પોતાની પ્રતિભાને નિખાર્યો. હવે, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સતત પ્રદર્શન દ્વારા, તે ભારતીય પેરા એથ્લેટિક્સ માટે નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી રહ્યો છે. અગાઉ, પ્રદીપ કુમારે પુરુષોની ભાલા ફેંક F53/54 ઇવેન્ટમાં સતત બીજી વખત સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. પ્રદીપે 27.45 મીટરનો વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ ફેંક્યો હતો, જ્યારે આયુષે 17.88 મીટરનો થ્રો હોવા છતાં રઝા પોઈન્ટના આધારે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.
11TH GOLD MEDAL BHI AGAYA PRABHU! 🏅 - Praveen Kumar broke Games Record in Men’s High Jump T64 at the Asian Para Games! Banti won the Silver Medal here with PB🥈 WELL DONE BOYS!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/mcu223eiAJ— The Khel India (@TheKhelIndia) October 21, 2026
પ્રવીણ કુમારે ગેમ્સ રેકોર્ડ સાથે ગોલ્ડ જીત્યો
ભારતના પ્રવીણ કુમારે પુરુષોની હાઈ જમ્પ T44/64 ઇવેન્ટમાં 2.05 મીટરના કૂદકા સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. તેમનું પ્રદર્શન પણ ગેમ્સ રેકોર્ડ હતું. આ જ ઇવેન્ટમાં, બંટીએ 1.92 મીટરના વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. ઉઝબેકિસ્તાનના ટેમુરબેક ગિયાઝોવ 1.86 મીટરના કૂદકા સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યા. આમ, ભારતીય રમતવીરોએ આ સ્પર્ધામાં પ્રથમ અને બીજા સ્થાન મેળવીને દેશનું ગૌરવ વધાર્યું.
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