ઈજાગ્રસ્ત વોશિંગ્ટન સુંદરની જગ્યાએ LSGના ખેલાડીને મળી તક, ટીમ ઈન્ડિયામાં પહેલી વાર આ ક્રિકેટરની એન્ટ્રી
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડે મેચમાં વોશિંગ્ટન સુંદર ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો.
Published : January 12, 2026 at 3:34 PM IST
Ayush Badoni: વડોદરામાં રમાયેલી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડે મેચ ટીમ ઈન્ડિયાએ મેચ જીતી લીધી હતી, પરંતુ સ્ટાર ખેલાડી વોશિંગ્ટન સુંદર ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. તે હવે શ્રેણીની બાકીની બે મેચ રમી શકશે નહીં. બીસીસીઆઈએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે અને તેના સ્થાને ખેલાડીની જાહેરાત કરી છે. શ્રેણીની બીજી મેચ 14 જાન્યુઆરીએ રમાશે.
ભારતીય ટીમે વર્ષ 2026 ની શરૂઆત જીત સાથે કરી છે. બરોડામાં રમાયેલી પહેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યૂઝીલેન્ડને પ્રથમ વનડેમાં ચાર વિકેટથી હરાવ્યું હતું. જોકે, ચિંતાજનક વાત એ છે કે વોશિંગ્ટન સુંદર પહેલી જ મેચમાં ઘાયલ થયો હતો. શરૂઆતમાં તેની ઈજા પર નજર રાખવામાં આવી હતી. જ્યારે ખબર પડી કે તે આગામી મેચ રમી શકશે નહીં, ત્યારે તેને શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. મેચના એક દિવસ પછી, સોમવારે બીસીસીઆઈએ જાહેરાત કરી હતી કે સુંદર હવે વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર છે. તેના સ્થાને આયુષ બદોનીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Washington Sundar ruled out of #INDvNZ ODI series; Ayush Badoni receives maiden call-up.
આયુષ બદોનીએ IPL દ્વારા પોતાનું નામ કમાવ્યું છે, જોકે આ પહેલી વાર છે જ્યારે તેને ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી કોલ-અપ મળ્યો છે. તે ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં જોડાશે. શ્રેણીની બીજી મેચ રાજકોટમાં રમાશે, તેથી તે સીધો રાજકોટ જશે. જોકે, આયુષ બદોનીને ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં રમવાની તક મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે. જોકે, તેનો સ્થાનિક ક્રિકેટ અને IPL બંનેમાં સારો રેકોર્ડ છે. આયુષ બદોની લખનૌ સુપર જાયટન્સ તરફથી IPLમાં રમે છે.
આયુષ બદોનીનું કેરિયર
આયુષ બદોનીએ 21 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે અને 1681 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ચાર સદી અને સાત અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં, તેણે 27 મેચ રમી છે અને 693 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. T20 ક્રિકેટમાં, આયુષ બદોનીએ 96 મેચ રમી છે અને 10 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આયુષ બદોનીને આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક મળે છે કે પછી તેને રાહ જોવી પડશે તે જોવાનું બાકી છે.
2 વનડે માટે ભારતીય ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ અય્યર (વાઈસ-કેપ્ટન), રવિન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, કુલદીપ યાદવ, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદિપ સિંહ, યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટ કિપર), આયુષ બદોની.
