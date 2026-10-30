હાર છતાં અક્ષર પટેલે રચ્યો ઈતિહાસ, પોતાના નામે કર્યો મોટો રેકોર્ડ
IND vs NZ: ન્યૂઝીલેન્ડ સામે રમાયેલી ચોથી મેચમાં અક્ષર પટેલે માત્ર 1 વિકેટ લીધી હતી, પરંતુ આ સાથે તેણે ઈતિહાસ રચ્યો હતો.
Published : October 30, 2026 at 8:34 PM IST
IND vs NZ: ભારતીય ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ચોથી T20 મેચમાં મોટી સિદ્ધિ મેળવી છે. ભલે ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ જીતી ન શકી પરંતુ અક્ષરે પોતાના પ્રદર્શનથી T20 ક્રિકેટની રેકોર્ડ બુકમાં એક ખાસ સ્થાન બનાવી લીધું. તે T20 ફોર્મેટમાં 3,000 રન અને 300 વિકેટના આંકને સ્પર્શનાર પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટર બન્યો છે.
ઓકલેન્ડના ઈડન પાર્કમાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન અક્ષરે ન્યૂઝીલેન્ડના ઓપનર ફિન એલનને આઉટ કરીને તેની T20 કારકિર્દીની 300મી વિકેટ ઝડપી હતી. આ સાથે, તેણે આ ફોર્મેટમાં બેટ અને બોલ બંને વડે 3,000 રન અને 300 વિકેટનો ડબલ પૂર્ણ કરનાર પસંદગીના આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓની યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
અક્ષર ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓની યાદીમાં જોડાયો
T20 ક્રિકેટમાં આ ખાસ સિદ્ધિ મેળવનારા ખેલાડીઓમાં આન્દ્રે રસેલ, શાકિબ અલ હસન, મોહમ્મદ નબી, શાદાબ ખાન, જેસન હોલ્ડર, ડેવિડ વિલી, ઇમાદ વસીમ, સમિત પટેલ, ડેવિડ વીઝ, રોલોફ વાન ડેર મર્વે, શાહિદ આફ્રિદી, કિરોન પોલાર્ડ, સેમ કુરાન અને લિયામ ડોસનનો સમાવેશ થાય છે.
અત્યાર સુધી રમાયેલી 345 T20 મેચોમાં તેણે 21.94ની એવરેજ અને 134.43ની સ્ટ્રાઈક રેટથી 3,818 રન બનાવ્યા છે. તેના નામે નવ અડધી સદી પણ નોંધાયેલી છે. આ સાથે જ બોલિંગમાં તેણે 300 વિકેટ લેવાનો માઈલસ્ટોન હાંસલ કર્યો છે.
ચોથી T20 અક્ષરે કર્યા નિરાશ
બોલિંગ કરતી વખતે તેણે ત્રણ ઓવરમાં 43 રન આપ્યા અને માત્ર એક વિકેટ લીધી. આ સમયગાળા દરમિયાન તેની અર્થવ્યવસ્થા 14.33 હતી. તેના બોલ પર ફિન એલન આઉટ થયો હતો. એલને 17 બોલમાં 31 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ અભિષેક શર્માએ તેને ડીપ એક્સ્ટ્રા કવર પર કેચ આપીને ઇનિંગ્સનો અંત આણ્યો હતો.
New Zealand win by 87 runs in Auckland. Our focus shifts to the 5th T20I in Hamilton on Sunday. Scorecard ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mZccr7XMfl— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને 87 રને હરાવ્યું
મેચની વાત કરીએ તો ન્યૂઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરીને 259 રનનો મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો. ગ્લેન ફિલિપ્સે ભારતીય બોલરો સામે આક્રમક શૈલી અપનાવી હતી અને 49 બોલમાં 107 રન બનાવ્યા હતા. તેની ઇનિંગમાં 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે જ માઈકલ બ્રેસવેલે પણ માત્ર 25 બોલમાં 65 રન બનાવ્યા હતા.
ફિલિપ્સ અને બ્રેસવેલ વચ્ચે માત્ર 41 બોલમાં 115 રનની ઝડપી ભાગીદારી થઈ હતી, જેણે ન્યૂઝીલેન્ડને વિશાળ સ્કોર સુધી લઈ જવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. જવાબમાં ભારતીય ટીમ ટાર્ગેટ હાંસલ કરી શકી ન હતી અને 87 રનથી મેચ હારી ગઈ હતી. આ રીતે ટીમ ઈન્ડિયાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ અક્ષર પટેલે T20 ક્રિકેટમાં એક યાદગાર રેકોર્ડ પોતાના નામે નોંધાવ્યો હતો.
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