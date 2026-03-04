સેમિફાઇનલ મેચ પહેલા ઇશાન, અભિષેક અને અક્ષર પટેલ સિદ્ધિવિનાયક મંદિરની મુલાકાતે, જુઓ વિડીયો
ઇંગ્લેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલ પહેલા, ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડી અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન અને અક્ષર પટેલ મુંબઈના સિદ્ધિવિનાયક મંદિર પહોંચ્યા.
AXAR AND ABHISHEK VISIT SIDHHIVINAYAK: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં, ભારતીય ટીમે તેની છેલ્લી સુપર-8 મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. હવે ટીમ ઈન્ડિયા મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ટુર્નામેન્ટના બીજા સેમિફાઇનલ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડનો સામનો કરવાનો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી એક ભારતીય ખેલાડીના ફોર્મની સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ છે, જેમાં તે બીજું કોઈ નહીં પણ ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા છે, જે ફક્ત એક જ ફિફ્ટી ઇનિંગ્સ રમી શક્યો છે. દરમિયાન, ઈંગ્લેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલ મેચ પહેલા, અભિષેક શર્મા ગણપતિ બાપ્પાના દર્શન કરવા માટે મુંબઈના સિદ્ધિવિનાયક મંદિર ગયા હતા.
મુંબઈના સિદ્ધિવિનાયક મંદિરની મુલાકાત લીધી
ટીમ ઇન્ડિયાના ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા હવે સેમિફાઇનલમાં મોટી ઇનિંગ રમશે તેવી અપેક્ષા છે, જેનાથી તે તેના ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ આપી શકશે. આ મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા, અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન અને અક્ષર પટેલ સાથે, મુંબઈના સિદ્ધિવિનાયક મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. ત્રણેય ખેલાડીઓએ સેમિફાઇનલમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરવા અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ માંગ્યા હતા. આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં બધાની નજર અભિષેક શર્મા પર રહેશે, જે તેની કારકિર્દીની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી મેચ બનવાની છે. વધુમાં, ઇશાન કિશન, જે અત્યાર સુધી ફક્ત બે મેચમાં બેટથી સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો છે, તે પણ મોટી ઇનિંગ રમશે તેવી અપેક્ષા છે.
Mumbai, Maharashtra: Ahead of India’s semi-final match, Ishan Kishan, Abhishek Sharma, and Axar Patel visited Shri Siddhivinayak Temple in Mumbai to seek blessings of Lord Ganesha pic.twitter.com/NLLxRcIVT3— IANS (@ians_india) March 4, 2026
PHOTO | Members of the Indian cricket team paid a visit to Siddhivinayak temple in Mumbai ahead of their semi-finals against England tomorrow.— Press Trust of India (@PTI_News) March 4, 2026
Source: Third Party pic.twitter.com/9UH7RgtlBW
ટીમ ઈન્ડિયાનો ઘરઆંગણે ઈંગ્લેન્ડ સામે શાનદાર રેકોર્ડ
ભારતીય ટીમનો ઘરઆંગણે ઈંગ્લેન્ડ સામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં રેકોર્ડ ખૂબ પ્રભાવશાળી રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ઘરઆંગણે ઈંગ્લેન્ડ સામે કુલ 16 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાંથી 10માં જીત મેળવી છે અને ફક્ત 6માં જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે બંને ટીમો વચ્ચે બે T20I મેચ રમાઈ છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયા એકમાં જીતી છે અને બીજીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
