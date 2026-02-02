ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર અંડર-14 ટુર્નામેન્ટની ચેમ્પિયન, જેન્સી કાનાબારનું વતનમાં ભવ્ય સ્વાગત
જેન્સી કાનાબારે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં અંડર-14 ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા ખેલાડી બની. તેણીએ ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની મુસેમ્મા કિલેકને હરાવી ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર ભારતીય ધ્વજ લહેરાવ્યો છે.
Published : February 2, 2026 at 2:57 PM IST
જૂનાગઢ: જેન્સી કાનાબાર વિશ્વની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત એવી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર અંડર-14 ટુર્નામેન્ટ જીતી ચૂકી છે. ભારતના ઇતિહાસમાં જેન્સી કાનાબાર પહેલી એવી ખેલાડી બની છે કે, જે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની સબ જુનિયર કેટેગરીમાં એશિયા પેસિફિક ચેમ્પિયન બની છે. આજે જૂનાગઢમાં ખૂબ જ અદકેરુ માન સન્માન કરવામાં આવ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાથી પરત ફરતા જ જૂનાગઢ શહેરના રાજમાર્ગો પર ચેમ્પિયન તરીકેની વિજય યાત્રા શરૂ થઈ, જે સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે પૂર્ણ થઈ. જીમખાનાના ચેરમેન અને જિલ્લા કલેકટરે જૂનાગઢના જીમખાનામાં આવેલા ટેનિસ કોર્ટને જેન્સી કાનાબાર કોર્ટ એવું નામ આપીને ભારતની આ પ્રથમ મહિલા ચેમ્પિયનને અનોખી રીતે બિરદાવી હતી.
ચેમ્પિયન જેન્સીનું જૂનાગઢમાં ભવ્ય સ્વાગત
જેન્સી કાનાબાર ભારતની પ્રથમ સબ જુનિયર એશિયા પેસિફિક ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે તાજેતરમાં જ પૂર્ણ થયેલી ટેનિસની સૌથી ખ્યાતનામ ગણાતી ચેમ્પિયનશિપમાં માત્ર 13 વર્ષ અને થોડા મહિનાની ઉંમરે જેન્સી કાનાબારે ચેમ્પિયન બનીને જૂનાગઢની સાથે ગુજરાત અને ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન એશિયા પેસેફિક સબ જુનિયર અંડર-14 ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન થનારી જેન્સી કાનાબાર ભારતની પ્રથમ મહિલા ખેલાડી છે, જેને આવકારવા માટે આજે જૂનાગઢ સ્વયંભૂ થનગની રહ્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયાથી પરત ફરીને સવારે 8:00 કલાકે જુનાગઢ આવી પહોંચતા રાજનેતાઓની સાથે અધિકારીઓ અને જૂનાગઢના સામાન્ય લોકો ભારતની આ પ્રથમ ચેમ્પિયનને આવકારવા માટે એકદમ જુસ્સા સાથે માર્ગો પર હાજર રહ્યા હતા.
એશિયા પેસિફિક ચેમ્પિયનનો પહેલો પ્રતિભાવ
ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન જેન્સી કાનાબારે Etv ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી, આ દરમિયાન તેમણે ટેનિસને લઈને હજુ પણ ભારતને ઘણું બધું અપાવવાનુ બાકી છે. આગામી મહિને ફ્રેંચ ઓપન સ્પર્ધા પણ શરૂ થવાની છે, તેમાં પણ તે ભાગ લેવા માટે આજથી જ તૈયારી શરૂ કરશે અને ભારતને વિશ્વની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ચારેય ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બનાવવાના જુસ્સા સાથે ફરીથી મહાવરો શરૂ કરશે. આ જીવનની પહેલી સફળતા નથી દુનિયાની શ્રેષ્ઠતમ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટો જીતવાના એકમાત્ર લક્ષ્ય સાથે તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર એશિયા પેસિફિક અંડર-14 ટુર્નામેન્ટ જીતીને શરૂઆત કરી છે.
કોચ અને પિતા દીપકભાઈએ કરી વાત
જેન્સી કાનાબારના કોચ, માર્ગદર્શક અને પિતા દીપકભાઈ કાનાબારે Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, જેન્સની ટેનિસ કારકિર્દીની શરૂઆતનું પ્રથમ પગથિયું છે દુનિયા માં રમાતી તમામ ટુર્નામેન્ટોમાં ભાગ લેવો અને જીતવું એ એક માત્ર લક્ષ આજના દિવસે નિર્ધારિત થયુ છે તેને લઈને સતત પ્રેક્ટિસ અને તાલીમ ખૂબ જ મહત્વની છે જેથી આજે એક ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન થયા છે તે દિવસથી જ ફ્રેન્ચ ઓપન જીતવાની તૈયારી ટેનિસ કોર્ટ માં આજથી જ શરૂ થશે જૂનાગઢ વાસીઓએ એક ચેમ્પિયન ખેલાડીનું જે રીતે બહુમાન કર્યું છે તે જોઈને તેઓ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા છે.
જીમખાનાના ચેરમેન અને કલેક્ટરનો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢ જીમખાનાના ચેરમેન અને કલેક્ટર અનિલ કુમાર રાણાવાશિયા એ તેમનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, જૂનાગઢની આ દીકરીએ આજે જૂનાગઢ અને ભારતને વિશ્વના દેશો સમક્ષ ચેમ્પિયન બનીને નવા અંદાજમાં રજૂ કર્યું છે. જેન્સી કાનાબાર અને તેનો સમગ્ર પરિવારની સાથે તેની સાથે જોડાયેલા તેમના તમામ કોચ અને અન્ય સહાયકો ની સાથે સમગ્ર જૂનાગઢ અને ભારત તેમની આ સિદ્ધિ બદલ ખુબ જ ગર્વ અનુભવે છે. જૂનાગઢ જીમખાનામાં જે ટેનિસકોર્ટ આવેલો છે તે કોર્ટનું નામ આજથી કુમારી જેન્સી કાનાબાર ટેનિસ કોર્ટ તરીકે રાખવાનું જીમખાનાના ચેરમેન તરીકે તેમને જાહેરાત કરી છે. સાથે સાથે તેને માનદ ઓનર તરીકે જૂનાગઢ જીમખાનાના સભ્ય તરીકે પણ સામેલ કરીને ભારતની પ્રથમ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન એશિયા પેસિફિક સબ જુનીયર ચેમ્પિયન બનવા બદલ સમગ્ર જુનાગઢ જિલ્લો બહુમાન કરી રહ્યો છે.
મ્યુનિસિપલ કમિશનરે પણ આપી વિગતો
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમારે પણ Etv ભારત સાથે એક્સક્લુસીવ વાતચીત કરી હતી અને જેન્સી કાનાબાર ની આ સિધ્ધ ને બીરદાવી હતી સાથે સાથે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં રમતગમતને લઈને જેન્સી કાનાબારની આ જીત આવનારા દિવસોમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લા માટે રમત ગમતના ક્ષેત્રમાં એક નવી સિદ્ધિ સાબિત થશે જેન્સી એ આંતરરાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયન બનીને જે દરવાજો જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેલાડીઓ માટે ખોલ્યો છે તેને લઈને જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પણ વૈશ્વિક સ્તરની સુવિધા સાથેના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ રમતગમત સંકુલો અને મેદાનો બને તે માટે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સતત કાર્યરત છે અને આગામી દિવસોમાં આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ થકી અન્ય રમતોમાં પણ જૂનાગઢના ખેલાડીઓ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને વિશ્વની ટુર્નામેન્ટો જીતે તે દિશામાં મ્યુન્સિપાલ કોર્પોરેશન કામ કરશે.
ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાનો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાએ વિશ્વ ચેમ્પિયન જેન્સી કાનાબારની આ સિદ્ધિને જૂનાગઢ માટે ખૂબ મહત્વની અને ન ભૂલી શકાય તેવી રમતગમતની એક વિરલ ઘટના સાથે સરખાવી છે. આગામી દિવસોમાં ટેનિસની સાથે સાથે અન્ય રમતો કે, જેમાં પ્રતિભા સંપન્ન તમામ ખેલાડીઓને આધુનિક કક્ષાના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષો અને રમતગમતના પ્રશિક્ષિત માર્ગદર્શકની હાજરીમાં ખેલાડીઓને તૈયાર કરવાની સાથે આવા ખેલાડીઓ જૂનાગઢમાંથી ગુજરાત અને ગુજરાતમાંથી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ વિશ્વના દેશોમાં આયોજિત થતા રમતગમતના મહાકુંભમાં સામેલ થાય અને ત્યાં ચેમ્પિયન બને તે દિશામાં તેમના દ્વારા રાજ્યની સરકાર સાથે પરામર્સ કરીને પણ રમતગમતની પ્રવૃત્તિને ખૂબ મોટું પ્રાધાન્ય મળે તે દિશામાં તેઓ કામ કરશે તેવું જૂનાગઢના પ્રત્યેક રમતવીરોને આશ્વાસન આપ્યું હતું.
