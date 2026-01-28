ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન: મુસેટ્ટી બે સેટ જીત્યા બાદ પણ જોકોવિચ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો

નોવાક જોકોવિચ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બે સેટ ગુમાવવા છતાં ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો.

નોવાક જોકોવિચ અને લોરેન્ઝો મુસેટી
નોવાક જોકોવિચ અને લોરેન્ઝો મુસેટી (AFP)
January 28, 2026

2 Min Read
Australian Open 2026: દસ વખતના ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન નોવાક જોકોવિચ બે સેટમાં પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીની લીડ ગુમાવ્યા બાદ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન 2026 ક્વાર્ટર ફાઇનલમાંથી બહાર થવાથી બચી ગયા, પરંતુ ત્રીજા સેટમાં ઇજાગ્રસ્ત થઈને કોર્ટ છોડીને ચાલ્યા ગયા. આનાથી જોકોવિચને વોકઓવર મળ્યો અને તે તેની કારકિર્દીમાં 13મી વખત ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો.

ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, વિશ્વના પાંચમા ક્રમાંકિત લોરેન્ઝો મુસેટ્ટીએ શરૂઆતથી જ વિશ્વના ચોથા ક્રમાંકિત નોવાક જોકોવિચ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું. ઇટાલીના મુસેટ્ટીએ પહેલા બે સેટ 6-4, 6-3 થી જીત્યા, જેના કારણે તેને મેચ જીતવા અને સેમિફાઇનલમાં આગળ વધવા માટે એક સેટની જરૂર હતી.

મુસેટ્ટી ત્રીજા સેટમાં ઘાયલ થયો

પરંતુ મુસેટ્ટીને ત્રીજા સેટમાં પછાડનો સામનો કરવો પડ્યો. 23 વર્ષીય ખેલાડીએ 1-2 થી પાછળ રહીને મેડિકલ ટાઈમઆઉટ લીધો. તેને ચાલવામાં તકલીફ પડી અને અંતે તેણે નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો. આમ, મેચ નાટકીય પરિણામમાં સમાપ્ત થઈ, જેમાં પ્રભાવશાળી ખેલાડી મેચ હારી ગયો.

જોકોવિચે શું કહ્યું?

જોકોવિચે સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યા પછી, તેણે સ્વીકાર્યું કે તે આજે રાત્રે ચોક્કસ ઘરે જશે. તેણે કહ્યું, "સૌ પ્રથમ, મને ખબર નથી કે શું કહેવું. મને તેના (મુસેટ્ટી) માટે ખૂબ જ ખરાબ લાગે છે. તે આજે સારું રમી રહ્યો હતો. હું આજે રાત્રે ઘરે જઈ રહ્યો હતો. ગ્રાન્ડ સ્લેમના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મારી સાથે આવું થયું તે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. હું ખરેખર તેને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની ઇચ્છા કરું છું. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે તે આજે વિજેતા હોવો જોઈએ."

સૌથી વધુ ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતનો રેકોર્ડ

આ પહેલા, જોકોવિચે આ જ ટુર્નામેન્ટમાં રાઉન્ડ ઓફ 32 જીતીને સૌથી વધુ ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત મેળવનાર ખેલાડી બન્યો હતો. જોકોવિચ હવે 400 ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત ધરાવતો એકમાત્ર ખેલાડી છે, ત્યારબાદ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના રોજર ફેડરર અને યુએસએના સેરેના વિલિયમ્સનો નંબર આવે છે.

સૌથી વધુ ગ્રાન્ડ સ્લેમ મેચ જીતનારા ખેલાડીઓ

  • નોવાક જોકોવિચ - 400
  • રોજર ફેડરર - 369
  • સેરેના વિલિયમ્સ - 367
  • રાફેલ નડાલ - 314
  • માર્ટિના નવરાતિલોવા - 306

સંપાદકની પસંદ

