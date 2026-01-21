ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયાના વિલ માલાઝુકે રચ્યો ઈતિહાસ, અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી

ઓસ્ટ્રેલિયાના બેટ્સમેન વિલ માલાઝુકે અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી.

Will Malazuk
Will Malazuk (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 6:38 PM IST

Fastest Century in U19 World Cup: ઓસ્ટ્રેલિયાના ડાબા હાથના બેટ્સમેન વિલ માલાઝુકે ICC અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ રચ્યો. માલાઝુક અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેણે માત્ર 51 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. આ સદીએ ઓસ્ટ્રેલિયાને વર્લ્ડ કપમાં જાપાનને આઠ વિકેટથી હરાવવામાં મદદ કરી. વિલે 55 બોલમાં 102 રન બનાવ્યા, જેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયાને 202 રનનો પીછો કરવામાં મદદ મળી અને આરામદાયક વિજય મેળવ્યો. આનાથી ઓસ્ટ્રેલિયા સુપર સિક્સમાં સ્થાન મેળવી શક્યું.

ઓસ્ટ્રેલિયાની શાનદાર બેટિંગ

પહેલા બેટિંગ કરતા જાપાને 50 ઓવરમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 201 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ 29.1 ઓવરમાં માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને 204 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. વિલ ઉપરાંત, ઓપનર નિતેશ સેમ્યુઅલે પણ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે શાનદાર ઇનિંગ રમી, 73 બોલમાં 60 રન બનાવ્યા અને અણનમ રહ્યા. નિતેશ પોતાની ઇનિંગમાં ચાર ચોગ્ગા ફટકાર્યા. સ્ટીવન હોગને પણ 15 અને ટોમ હોગને 19 રન બનાવ્યા.

જાપાનની બેટિંગ નબળી રહી

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચમાં જાપાનની બેટિંગ સરેરાશ સામાન્ય કરતા ઓછી રહી. જાપાને માત્ર 3 રનમાં પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી. ઓપનર નિખિલ પોલ પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહીં. હ્યુગો તાનીએ નિહાર પરમાર સાથે મળીને બીજી વિકેટ માટે 58 રન ઉમેર્યા. નિહાર 33 રન બનાવીને આઉટ થયો, જ્યારે હ્યુગો જાપાન તરફથી અણનમ રહ્યો, 79 રન બનાવીને. નીચેના ક્રમમાં, મોન્ટગોમેરીએ ટીમ માટે 29 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી નદીન કરીએ ટોચની ત્રણ વિકેટ લીધી. વિલ બાયરામે પણ પોતાની તાકાત બતાવી, 10 ઓવરમાં 32 રન આપીને 2/2 વિકેટ લીધી. આર્યન શર્મા અને કેસી બાર્ટને 1-1 વિકેટ લીધી.

અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી ઝડપી સદી:

અંડર-19 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી ઓસ્ટ્રેલિયાના વિલ માલાઝુકે જાપાન સામે માત્ર 51 બોલમાં ફટકારી હતી. આ પહેલા કાસિમ અકરમ (63), રાજ બાવા (69), વીરન ચામુદિથા (75), જ્યોર્જ વાન હીર્ડન (89), જેસન રોલ્સ (90), ફિન એલન (92), શુભમન ગિલ અને અંગક્રિશ રઘુવંશી (93) અને સ્ટીવન હોગન (97) એ સદી ફટકારી છે.

