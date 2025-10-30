ETV Bharat / sports

IND W vs AUS W: સેમિફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ કાળી પટ્ટી કેમ પહેરી? જાણો તેનું આશ્ચર્યજનક કારણ

મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના બીજા સેમિફાઇનલમાં, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમો કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરી હતી.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમો કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરી
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમો કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: મહિલા વર્લ્ડ કપની બીજી સેમિફાઇનલ મેચ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચ માટે બંને ટીમોએ કાળા હાથ પર પટ્ટા પહેર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ કે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે કાળા હાથ પર પટ્ટા કેમ પહેર્યા હતા.

બેન ઓસ્ટિનની યાદમાં મહિલા વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ મેચ દરમિયાન ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમના સભ્યોએ કાળા હાથ પર પટ્ટી પહેરી હતી. મેલબોર્નમાં તાલીમ દરમિયાન 17 વર્ષીય ઓસ્ટ્રેલિયન કિશોર બેન ઓસ્ટિનનું ગળામાં બોલ વાગવાથી મૃત્યુ થયું હતું. આ દુ:ખદ પ્રસંગે બંને ટીમોએ કાળા હાથ પર પટ્ટી પહેરી હતી.

મેલબોર્નમાં પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન બોલ વાગવાથી એક આશાસ્પદ યુવા ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટરનું મૃત્યુ થયું છે. AFP ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, 17 વર્ષીય બેન ઓસ્ટિન મંગળવારે ફર્ન્ટ્રી ગલીમાં વોલી ટ્યૂ રિઝર્વ ખાતે તાલીમ લઈ રહ્યો હતો. હેલ્મેટ પહેરીને, કિશોર ઓટોમેટિક બોલિંગ મશીનમાંથી આવતા બોલ સામે નેટમાં બેટિંગનો અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. બોલ તેના માથા અને ગરદનમાં વાગ્યો.

બોલ વાગતા જ પેરામેડિક્સ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા, અને ઓસ્ટિનને ગંભીર હાલતમાં મોનાશ મેડિકલ સેન્ટર લઈ જવામાં આવ્યો. જોકે, ડોકટરોના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, તેને બચાવી શકાયો નહીં. ફર્ન્ટ્રી ગલી ક્રિકેટ ક્લબ, જ્યાં ઓસ્ટિન રમી હતી, તેણે એક નિવેદન બહાર પાડીને ઘટનાની પુષ્ટિ કરી અને શોક વ્યક્ત કર્યો.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર

આ મેચમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ટોસ હારી ગઈ. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફક્ત બે ફેરફાર કર્યા. જ્યોર્જિયા વોલ અને જ્યોર્જિયા બેહરામની જગ્યાએ એલિસા હીલી અને સોફી મોલિનેક્સને ટીમમાં લાવવામાં આવ્યા.

ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે સેમિફાઇનલ માટે રિચા ઘોષ અને ક્રાંતિ ગૌડને ટીમમાં પાછા બોલાવ્યા છે, જ્યારે શેફાલી વર્માએ ઓપનર પ્રતિકા રાવલની જગ્યાએ પસંદગી કરી છે, જે ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. ઉમા છેત્રી અને હરલીન દેઓલને પણ બહાર કરવામાં આવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 7 ઓવરમાં 1 વિકેટ ગુમાવીને 41 રન બનાવી લીધા છે.

