ઈન્દોરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ખેલાડીઓની બાઈક સવારે કરી છેડતી, આરોપીની ધરપકડ

ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા ક્રિકેટ ટીમ મેચ માટે ઇન્દોર આવી છે, જ્યાં બે મહિલા ખેલાડીઓ સાથે છેડતી કરવામાં આવી હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
ઇન્દોર: ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ચાલી રહ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા શનિવારે ઇન્દોરમાં મેચ રમશે. આ માટે બંને ટીમો ઇન્દોર આવી છે. બંને ટીમો હોટલમાં રોકાઈ રહી છે. હોટેલમાંથી બહાર નીકળતી વખતે MIG પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બે ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓને હેરાન કરવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદ બાદ, પોલીસે કેસ નોંધ્યો, આરોપીની ધરપકડ કરી અને તેની પૂછપરછ શરૂ કરી.

હોટલથી એક કાફે તરફ ચાલીને જઈ રહી હતી

ઇન્દોરમાં ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ મેચ યોજાવાની છે, અને ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ ભાગ લેવા માટે ઇન્દોર આવી હતી. શુક્રવારે, બે ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ખેલાડીઓ તેમની હોટલથી એક કાફે તરફ ચાલીને જઈ રહી હતી. ખજરાના રોડ પર ચાલતી વખતે, એક બાઇક પર સવાર યુવક તેમની પાસે આવ્યો અને તેમને હેરાન કરવાનું શરૂ કર્યું. મહિલા ખેલાડીઓએ તરત જ તેમના સુરક્ષા અધિકારી ડેની સિમ્સને સંદેશ મોકલીને ઘટનાની જાણ કરી.

પોલીસે આરોપી બાઇક સવારની ધરપકડ કરી
પોલીસે આરોપી બાઇક સવારની ધરપકડ કરી (Etv Bharat)

ખેલાડીઓને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કરવાનો પ્રયાસ

મહિલા ખેલાડીઓએ ફરિયાદ કરી હતી કે એક યુવાન તેમને હેરાન કરી રહ્યો હતો અને વારંવાર સ્પર્શ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. સુરક્ષા અધિકારી પાસેથી લાઈવ લોકેશનની માહિતી મળતાં, ડેની સિમ્સે તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. એક કાર ચાલક ત્યાં પહોંચ્યો, બંને ખેલાડીઓ સાથે વાત કરી અને ઘટનાની જાણ વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓને કરી.

મહિલા ખેલાડીઓના સુરક્ષા અધિકારી ડેની સિમ્સે MIG પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, પોલીસે આરોપીઓ સામે છેડતી સહિત વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો અને શોધ શરૂ કરી. નજીકના વિસ્તારોના CCTV ફૂટેજના આધારે, પોલીસે ખજરાણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતા અકિલ નામના યુવાનની ધરપકડ કરી છે. હાલમાં પોલીસ અકિલની પૂછપરછ કરી રહી છે.

એડિશનલ ડીસીપી રાજેશ દંડોટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી અકીલની મહિલા ખેલાડીઓની છેડતી કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે." ઇન્દોરમાં જે રીતે મહિલા ખેલાડીઓની છેડતી થઈ તે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર અનેક પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.

