ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટને મોટો ઝટકો, સ્ટાર બેટ્સમેનએ નિવૃત્તિ જાહેરાત કરી
ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટર મેથ્યુ વેડે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. વેડે ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.
Published : September 17, 2026 at 1:53 PM IST
MATTHEW WADE RETIREMENT: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટને મોટો ફટકો પડ્યો છે, કારણ કે સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટર મેથ્યુ વેડે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેની નિવૃત્તિના સમાચારથી ક્રિકેટ ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. વેડે 38 વર્ષની વયે રમતનાં તમામ સ્વરૂપોમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેની નિવૃત્તિ અંગેની જાહેરાત કરી હતી. વેડે ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.
મેથ્યુ વેડની ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તી
તમને જણાવી દઈએ કે, મેથ્યુ વેડે બે વર્ષ પહેલાં, 2024 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. તેમણે 36 વર્ષની ઉંમરે ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ માટે રમવાથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. હવે, ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર-બેટ્સમેનએ સ્થાનિક ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે ગુરુવાર, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ બિગ બેશ લીગ (BBL) સહિત સ્થાનિક ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી.
There will be no Matthew Wade in #BBL16 with the Hurricanes champion calling time on his Big Bash career: https://t.co/Uu78uuwDUP pic.twitter.com/1KkBKYe3aA— cricket.com.au (@cricketcomau) September 16, 2026
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટરે ત્રણ ક્લબ માટે 119 મેચ રમ્યા બાદ પોતાની છેલ્લી BBL મેચ રમી છે. આ સાથે, મેથ્યુ વેડે લગભગ 15 વર્ષ પછી બિગ બેશ કારકિર્દીને અલવિદા કહી દીધું છે. પર્પલ કેપ્સ સાથે નવ સીઝન રમ્યા બાદ તેણે હોબાર્ટ હરિકેન્સ સાથે અલગ થઈ ગયો છે. હરિકેન્સમાં જોડાતા પહેલા તે મેલબોર્ન સ્ટાર્સ અને મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ માટે રમ્યો હતો.
મેથ્યુ વેડની BBL કારકિર્દી
મેથ્યુ વેડે BCL માં 119 મેચોમાં 2978 રન બનાવ્યા છે. તેમનો સ્ટ્રાઇક રેટ 142.35 છે અને તેમની સરેરાશ 30.38 છે. તેમણે આ સમયગાળા દરમિયાન BBL માં 19 અડધી સદી અને એક સદી ફટકારી છે. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 130 છે.
તાસ્માનિયામાં જન્મેલા, વેડ કિશોરાવસ્થામાં વિક્ટોરિયા ગયા અને ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની આવૃત્તિમાં સ્ટાર્સ સાથે તેમની BBL કારકિર્દીની શરૂઆત કરી, ડિસેમ્બર 2011 માં સિડની થંડર સામે ટીમ માટે તેમની પ્રથમ મેચ રમી. ત્રણ સીઝન રમ્યા પછી, વેડ તેમના શહેરના હરીફોમાં ગયા, 2017 માં હરિકેન્સમાં જોડાતા પહેલા રેનેગેડ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા.
Nearly 15 years after his BBL debut...— KFC Big Bash League (@BBL) September 16, 2026
Matthew Wade has called time on a stellar Big Bash career 💜
Full story on the Big Bash App 📲 #BBL16 pic.twitter.com/LgTNuHXc7C
વેડ હરિકેન્સ માટે 2,000 થી વધુ રન બનાવનારા માત્ર ત્રણ ખેલાડીઓમાંના એક છે, તેમણે 2,446 રન બનાવ્યા છે, જે ફક્ત ડાર્સી શોર્ટ (2,706) અને બેન મેકડર્મોટ (3,184) થી પાછળ છે, અને BBL માં એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સ સામે તેમનો અણનમ 130 રન પુરુષોની ટીમ માટેનો સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર છે.
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