આવતીકાલથી વિશ્વની સૌથી મોટી ટેસ્ટ સિરીઝ એશિઝની શરુઆત, જાણો ભારતમાં કેટલા વાગ્યે શરુ થશે મેચ

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની એશિઝ શ્રેણીની પહેલી મેચ 21 નવેમ્બરથી શરૂ થશે.

સ્ટીવન સ્મિથ અને બેન સ્ટોક્સ
સ્ટીવન સ્મિથ અને બેન સ્ટોક્સ (AP Photo)
AUSTRALIA VS ENGLAND ASHES : વિશ્વની સૌથી મોટી ટેસ્ટ શ્રેણી, એશિઝ, થોડા કલાકોમાં શરૂ થવાની છે. આ ઐતિહાસિક શ્રેણી ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાઈ રહી છે. આ શ્રેણીમાં કુલ પાંચ ટેસ્ટ મેચ રમાશે, જે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ છે. દરમિયાન, ભારતમાં આ શ્રેણીને લઈને ભારે ઉત્તેજના છે.

21 નવેમ્બરથી પ્રથમ એશિઝ ટેસ્ટ મેચ: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એશિઝ શ્રેણીની પહેલી મેચ 21 નવેમ્બરે પર્થ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ માટેની તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડે પહેલાથી જ તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી દીધી છે, જોકે છેલ્લી ઘડીએ ફેરફારો શક્ય છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડમાં રમાતી એશિઝ શ્રેણી સમગ્ર ક્રિકેટ જગતમાં ઉત્તેજના પેદા કરે છે. આ શ્રેણી બંને દેશો માટે પ્રતિષ્ઠિત છે. ઓસ્ટ્રેલિયન અને ઇંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમો કોઈપણ મેચ હારી શકે છે, પરંતુ એશિઝ હારવી તેમના માટે અત્યંત અપમાનજનક માનવામાં આવે છે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ કેવો છે: 140 વર્ષથી વધુ સમયથી રમાતી એશિઝમાં 73 શ્રેણી રમાઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ૩૪ જીત સાથે આગળ છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ 32 જીત અને સાત ડ્રો શ્રેણી સાથે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2017 થી આ પ્રતિષ્ઠિત શ્રેણી જીતી છે. વધુમાં, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ 364 ટેસ્ટ મેચોમાં એકબીજાનો સામનો કરી ચૂક્યા છે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો દબદબો સ્પષ્ટ છે. તેઓએ 152 ટેસ્ટ મેચ જીતી છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ 112 જીતી છે, જેમાંથી 97 ડ્રો રહી હતી.

પિચ કેવી હશે?: ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઝડપી બોલરોનું પ્રભુત્વ છે, અને 2025 માં પર્થ સ્ટેડિયમ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની પ્રથમ એશિઝ શ્રેણીમાં પણ આવું જ થઈ શકે છે. આ સ્ટેડિયમમાં અત્યાર સુધી પાંચ મેચ રમાઈ છે, અને બધીનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. યજમાન ઓસ્ટ્રેલિયાએ આમાંથી ચાર જીતી છે, જ્યારે ભારતે એક જીતી છે. પર્થ સ્ટેડિયમમાં રમાતી બધી ટેસ્ટ મેચ પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમે જીતી છે. તેથી, આ મેચમાં ટોસ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે, કારણ કે વિજેતા ટીમને પહેલા બેટિંગ કરવી કે નહીં તે નક્કી કરવામાં સમય બગાડવો પડશે નહીં.

ભારતમાં મેચ કેટલા વાગ્યે બતાવવામાં આવશે: પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડની પહેલી ટેસ્ટ મેચ સવારે 7:50 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક પહેલા થશે. તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ સાથે ટીવી પર અને તમારા મોબાઇલ ડિવાઇસ પર જિયો હોટસ્ટાર દ્વારા મેચ લાઇવ જોઈ શકો છો. તેથી, સ્ટાર નેટવર્કે મેચને કવર કરવા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરી છે અને અનુભવી કોમેન્ટેટર્સની વ્યવસ્થા કરી છે, જેથી તમે રમતની ઝીણવટભરી બાબતોને સમજીને મેચ જોઈ શકો.

ઇંગ્લેન્ડ ટીમ: બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), બેન ડકેટ, ઝેક ક્રોલી, ઓલી પોપ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક, જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), ગુસ એટકિન્સન, જોફ્રા આર્ચર, માર્ક વુડ, બ્રાયડન કાર્સ, શોએબ બશીર, જેકબ બેથેલ, મેથ્યુ પોટ્સ, જોશ ટોંગે, વિલ જેક્સ

ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ: સ્ટીવન સ્મિથ (કેપ્ટન), ઉસ્માન ખ્વાજા, જેક વેધરલ, માર્નસ લાબુશેન, ટ્રેવિસ હેડ, કેમેરોન ગ્રીન, એલેક્સ કેરી (વિકેટકીપર), મિશેલ સ્ટાર્ક, નાથન લિયોન, બ્રેન્ડન ડોગેટ, સ્કોટ બોલેન્ડ, બ્યુ વેબસ્ટર, જોશ ઇંગ્લિસ, માઈકલ નેસર

AUSTRAIA VS ENGLAND

