રાજકોટમાં ભારતીય U19 ટીમે ત્રીજી વન-ડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું, શ્રેણી 3-0થી જીતી લીધી
ભારતની અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ હતી, જેમાં ભારતીય ટીમે ત્રણેય મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.
Published : September 23, 2026 at 8:52 PM IST
IND U19 vs AUS U19: ઓસ્ટ્રેલિયા U19 અને ભારત U19 ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચેની યુથ વન-ડે (ODI) શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ રાજકોટના ખંડેરી સ્થિત નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા U19એ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને 49.3 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 254 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ભારત U19એ માત્ર 41.2 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો અને મેચ જીતી લીધી. ભારતે યુથ વન-ડે શ્રેણી 3-0થી જીતી લીધી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાનો સન્માનજનક સ્કોર
ટોસ જીતીને બેટિંગ પસંદ કર્યા બાદ, ઓસ્ટ્રેલિયા U19 ટીમે મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. ઓપનર ઝેડ હેલિકે 88 બોલમાં 87 રન બનાવી મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી હતી. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ચાર્લી હેન્ડરસને 18 રનનું યોગદાન આપીને તેને સાથ આપ્યો હતો. ત્રીજા ક્રમે બેટિંગ કરવા આવેલા નીલ પટેલે પણ મહત્વના 51 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે બ્લેક કોટલે 31 બોલમાં મૂલ્યવાન 38 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. જોકે, અન્ય બેટ્સમેનો નોંધપાત્ર યોગદાન આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
Dominant display 👏— BCCI (@BCCI) September 23, 2026
A six-wicket win in the third and final contest in Rajkot gave India U19 an emphatic 3️⃣-0️⃣ series victory in the Youth ODI Series against Australia U19 🙌#INDU19vAUSU19 pic.twitter.com/AVwjqm9FNI
પરિણામે, ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમ 49.3 ઓવરમાં પોતાની તમામ 10 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 254 રન જ બનાવી શકી. ભારતની અંડર-19 ટીમ વતી મનાલ ચૌહાણ અને મોહિત ઉલ્વાએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે કાવ્ય પટેલ અને આર્યન સવસાણીએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી. ભારતીય ટીમના આ યુવા ખેલાડીઓએ અગાઉની બે મેચોની જેમ જ આ મેચમાં પણ શાનદાર બોલિંગનું પ્રદર્શન કર્યું છે.
ભારતની શાનદાર જીત
255 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, ભારતની અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમે શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. કેપ્ટન અને ઓપનિંગ બેટ્સમેન લક્ષ્ય રાજેશ રાયચંદાનીએ 106 બોલમાં 110 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમી હતી, જેમાં નવ ચોગ્ગા અને ત્રણ ગગનચુંબી છગ્ગા સામેલ હતા. આ ઉપરાંત, ભારતના દિગ્ગજ ખેલાડી વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીરે 31 બોલમાં 34 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. કુશાગ્ર ઓઝાએ પણ મહત્વપૂર્ણ 45 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.
અંતે, વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રજત બઘેલે 34 બોલમાં અણનમ 44 રનની ઇનિંગ રમી, જેનાથી ભારતની જુનિયર ટીમ માત્ર 41.2 ઓવરમાં 6 વિકેટે મેચ જીતી ગઈ. આ સાથે, ટીમ ઇન્ડિયાએ હવે યુથ વનડે શ્રેણી 3-0 થી એકતરફી રીતે જીતી લીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમ માટે સ્પેન્સર ગ્રીને બે વિકેટ લીધી. ODI શ્રેણીના સમાપન પછી, બંને ટીમો 27 સપ્ટેમ્બરે બે મેચની યુથ ટેસ્ટ શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં રમશે.
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