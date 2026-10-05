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IND U19 vs AUS U19: તન્મય બાલોડાનો તરખાટ, ભારત સામે ઓસ્ટ્રેલિયા 174 રનમાં ઓલઆઉટ

ભારત સામેની બીજી અનઓફિશિયલ ટેસ્ટ મેચના પ્રથમ દિવસે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમ 174 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. હરિયાણાના તન્મય બાલોડાએ 6 વિકેટ ઝડપી હતી.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 ટેસ્ટ મેચ
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 ટેસ્ટ મેચ (SCA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2026 at 7:30 PM IST

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IND U19 VS AUS U19: બીજી અનઓફિશિયલ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતીય અંડર-19 ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સરળતાથી અંત આણ્યો હતો. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમના 'બી' ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહેલી આ મેચના પ્રથમ દિવસે, ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમ માત્ર 174 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ દિવસની રમતના અંતે ભારતનો સ્કોર બે વિકેટે 38 રન હતો. ભારત બે મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાનો ટોપ ઓર્ડર ફેલ

ભારતીય બોલિંગ આક્રમણ સામે, ઓસ્ટ્રેલિયાના ટોચના છ બેટ્સમેનોમાંથી માત્ર એક જ નીલ પટેલ જે 2 અંકના સ્કોર સુધી પહોંચી શક્યો હતો. ઓપનિંગ બેટ્સમેન અને કેપ્ટન મેથ્યુ લોગ બીજી ઓવરમાં 5 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા, જ્યારે હેડન બારબુલોવિચે માત્ર 8 રન બનાવ્યા હતા. ટીમનો સ્કોર 65 રન હતો ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ છ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. સાતમી વિકેટ માટે વિકેટકીપર ચાર્લી હેન્ડરસન અને જેકબ પીટ્ઝ વચ્ચે 242 બોલમાં 70 રનની ભાગીદારી નોંધાઈ હતી; હેન્ડરસને 147 બોલમાં 37 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે પીટ્ઝે 107 બોલમાં 26 રન બનાવ્યા હતા.

સ્પિનર ​​તન્મય બાલોડાએ 6 વિકેટ ઝડપી

ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19ની ઇનિંગ્સ 73મી ઓવરમાં સમાપ્ત થઈ. ભારત માટે હરિયાણાના ડાબા હાથના સ્પિનર ​​તન્મય બાલોડાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 6 વિકેટ ઝડપી હતી; તેણે પોતાની 25 ઓવરના સ્પેલમાં માત્ર 32 રન આપ્યા હતા. આ ઉપરાંત, અયાન અકરમે બે વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે મોહિત ઉલ્વા અને પ્રિયાંશુ સિંહે એક-એક વિકેટ મેળવી હતી.

ભારતના બંને ઓપનરો સસ્તામાં આઉટ

ભારતીય ટીમની શરૂઆત પણ નબળી રહી હતી. પ્રથમ મેચમાં બેવડી સદી ફટકારનાર લક્ષ્ય રાયચંદાની 22 બોલમાં માત્ર એક જ રન બનાવી શક્યો હતો. બીજા ઓપનર સાગર વિર્કે 16 રન બનાવ્યા હતા. દિવસના અંતે કુશાગ્ર ઓઝા (13*) અને કેપ્ટન યશવર્ધન ચૌહાણ (7*) ક્રિઝ પર હતા. થોમસ વાઈસો અને સ્પેન્સર ગ્રીને એક-એક વિકેટ ઝડપી હતી. પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં ઓસ્ટ્રેલિયા હજુ પણ 136 રનની સરસાઈ ધરાવે છે.

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UNOFFICIAL TEST IND U19 VS AUS U19
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ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર 19 મેચ
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર 19 ટેસ્ટ
IND U19 VS AUS U19

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