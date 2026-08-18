બાંગ્લાદેશ સામેની હાર બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાનો નવો પ્લાન, ત્રણ વર્ષ બહાર રહેલા ખેલાડીની ટીમમાં એન્ટ્રી
બાંગ્લાદેશ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં હાર બાદ, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે તેની ટીમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે.
Published : August 18, 2026 at 1:06 PM IST
AUS vs BAN: ઓસ્ટ્રેલિયા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે હાલમાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી ચાલી રહી છે. ડાર્વિનમાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટમાં, બાંગ્લાદેશે અપસેટ સર્જ્યો હતો, જેના કારણે યજમાન ટીમને નવ વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હાર બાદ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી ટેસ્ટ પહેલા તેની ટીમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે; જેક વેધરલ્ડને બહાર કરવામાં આવ્યો છે, અને એક ખેલાડી જે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ટીમની બહાર હતો અને જેની છેલ્લી મેચ ભારત સામે હતી તેને તેના સ્થાને લાવવામાં આવ્યો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ મંગળવારે 13 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં શનિવારથી ઉત્તર ક્વીન્સલેન્ડના મેકેમાં શરૂ થનારી બીજી ટેસ્ટ માટે ફક્ત એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ડાર્વિનમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની નવ વિકેટની હાર દરમિયાન, વેધરલ્ડે પ્રથમ ઇનિંગમાં 23 રન બનાવ્યા હતા અને બીજી ઇનિંગમાં શૂન્ય રને આઉટ થયો હતો; 12 ટેસ્ટ ઇનિંગમાં તેની સરેરાશ 20.36 છે. માર્નસ લાબુશેનને, જેમણે 1 અને 31 રન બનાવ્યા હતા, તેમના ખરાબ ફોર્મ અંગે ચિંતાઓ હોવા છતાં, ટીમમાં જાળવી રાખવામાં આવ્યા છે.
BREAKING: Aussies announce one change to the squad for Mackay Test #AUSvBAN https://t.co/KYK2E6R98z— cricket.com.au (@cricketcomau) August 18, 2026
મેટ રેનશોએ 2016 માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું
તાજેતરમાં ટેસ્ટ ટીમમાં પાછા ફર્યા બાદ, 30 વર્ષીય રેનશો ટ્રેવિસ હેડ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ઓપનિંગ બેટિંગ માટે દાવેદાર છે. રેનશોએ 2016 માં પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 2018 માં ટીમમાંથી બહાર થયા પહેલા 11 ટેસ્ટ રમી હતી. 2023 માં તેને ત્રણ ટેસ્ટ માટે પાછો બોલાવવામાં આવ્યો હતો પરંતુ ત્યારથી તે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ફક્ત ટૂંકા ફોર્મેટમાં જ રમ્યો છે. 14 ટેસ્ટમાં એક સદી સાથે તેની સરેરાશ 29.31 છે, જોકે તેણે ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર તેની છેલ્લી 10 ટેસ્ટમાંથી ફક્ત એક જ રમી છે.
Cholo Bangladesh! A closer look at the celebrations in Darwin 💚❤️ #AUSvBAN pic.twitter.com/1rCzF6Vvcj— cricket.com.au (@cricketcomau) August 16, 2026
બીજી ટેસ્ટ 22 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે
ઓસ્ટ્રેલિયા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ 22 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાની છે. આ ખૂબ જ અપેક્ષિત મેચ ક્વીન્સલેન્ડના ગ્રેટ બેરિયર રીફ એરેના ખાતે રમાશે. ઓસ્ટ્રેલિયાને પહેલી મેચમાં બાંગ્લાદેશ સામે નવ વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો; સ્વાભાવિક રીતે, યજમાન ટીમ મજબૂત વાપસી કરવા અને શ્રેણીને બરાબર કરવા માટે કોઈપણ કિંમતે વિજય મેળવવા માટે ઉત્સુક રહેશે.
ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ: પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), સ્કોટ બોલેન્ડ, એલેક્સ કેરી, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, માર્નસ લાબુશેન, નાથન લિયોન, મેટ રેનશો, સ્ટીવ સ્મિથ, મિશેલ સ્ટાર્ક અને બ્યુ વેબસ્ટર.
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