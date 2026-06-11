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W,W,W........છ વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો શરમજનક રેકોર્ડ

ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં શરમજનક પ્રદર્શન કરી રહી છે. બાંગ્લાદેશ સામે ચાલી રહેલી ODI શ્રેણીની બીજી મેચમાં, ત્રણ ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન શૂન્ય રને આઉટ થયા હતા.

AUS VS BAN
AUS VS BAN (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 4:59 PM IST

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AUS VS BAN: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ ખૂબ જ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમ આ રીતે રમતી ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. બાંગ્લાદેશના પ્રવાસ પર બેટ્સમેનો એક પછી એક શરમજનક રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા છે. છ વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે ખરેખર શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. બાંગ્લાદેશ સામે ચાલી રહેલી ODI શ્રેણી દરમિયાન એક મેચમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ એક પણ રન બનાવ્યા વિના (0 ના સ્કોર પર) પોતાની પહેલી ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની ખરાબ શરુઆત

પહેલી વનડેમાં શાનદાર જીત મેળવ્યા બાદ, બાંગ્લાદેશની ટીમ આજે શ્રેણી પર કબ્જો જમાવવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરી હતી. જોકે, ટોસ સમયે બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન મેહદી હસન મિરાઝનો નસીબ સાથ ન આપતો હતો અને તે હારી ગયો હતો. છતાં, ઓસ્ટ્રેલિયાને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપવાની નિરાશા થોડીવારમાં જ ઉજવણીમાં ફેરવાઈ ગઈ કારણ કે તસ્કિન અહેમદ અને મુસ્તફિઝુર રહેમાનની જોડીએ મેદાન પર ભારે તબાહી મચાવી દીધી.

તસ્કિન અહેમદે મજબૂત શરૂઆત અપાવી

ફાસ્ટ બોલર તસ્કિન અહેમદે પહેલી જ ઓવરમાં મેથ્યુ શોર્ટને આઉટ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાને શરૂઆતમાં જ ફટકો આપ્યો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, તસ્કિનએ પાછલી રમતમાં પણ મેચના પહેલા જ બોલ પર શોર્ટને આઉટ કર્યો હતો અને આજે તેણે ઓવરના ચોથા બોલ પર આવી જ રીતે તેને આઉટ કર્યો હતો. ત્યારબાદ, આગામી ઓવર ફેંકનાર મુસ્તફિઝુર રહેમાને સતત બે બોલમાં બે વિકેટ લઈને ઓસ્ટ્રેલિયન ઇનિંગ્સને ખોરવી નાખી; તેણે પહેલા જ બોલ પર કૂપર કોનોલીને આઉટ કર્યો. ઓસ્ટ્રેલિયાના વનડે ઇતિહાસમાં આ ફક્ત ત્રીજો બનાવ છે જ્યાં બંને ઓપનર શૂન્ય પર આઉટ થયા હોય.

રેનશો પણ થયો ફેલ

બીજા જ બોલ પર, મુસ્તફિઝુરે ઓસ્ટ્રેલિયાને ત્રીજો ફટકો આપ્યો, જેમાં મેટ રેનશોને વિકેટકીપર લિટન દાસ દ્વારા કેચ કરાવ્યો. અમ્પાયરે શરૂઆતમાં રેનશોને નોટ આઉટ જાહેર કર્યો હતો, પરંતુ બાંગ્લાદેશે ચતુરાઈથી રિવ્યુનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો અને નિર્ણય તેમના પક્ષમાં ગયો. આમ, ત્રણ ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન એક પણ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પાછા ફર્યા.

ઓસ્ટ્રેલિયા માટે શરમજનક રેકોર્ડ

ઓસ્ટ્રેલિયા વનડે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ફક્ત ચોથી ટીમ બની છે જેણે પોતાની પહેલી ત્રણ વિકેટ શૂન્યના સ્કોર પર ગુમાવી દીધી છે. રમતના ઇતિહાસમાં આ પહેલા ફક્ત ત્રણ વાર બન્યું છે. નોંધનીય છે કે, આવો જ એક બનાવ 2003ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બાંગ્લાદેશનો હતો, જ્યારે શ્રીલંકાના દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર ચામિંડા વાસે શરૂઆતના ત્રણ બોલમાં ત્રણ બાંગ્લાદેશી બેટ્સમેનોને આઉટ કરીને ઐતિહાસિક હેટ્રિક લીધી હતી.

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AUSTRALIA
AUS VS BAN
AUSTRALIA THREE WICKETS ZERO RUNS
AUS VS BAN 2ND ODI
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