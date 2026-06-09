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ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનરોએ બનાવ્યો અનોખો રેકોર્ડ, હવે ફક્ત પાપુઆ ન્યુ ગિનીથી પાછળ

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ હાલમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે છે. પ્રથમ ODI માં, ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓપનરો ફરી એકવાર ટીમ માટે સારો દેખાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા.

AUSTRALIAN CRICKET TEAM
AUSTRALIAN CRICKET TEAM (File Photo: IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 8:47 PM IST

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AUS VS BAN: ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ હાલમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે છે. શ્રેણીની પ્રથમ ODIમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના ટોચના ક્રમના બેટ્સમેન નિષ્ફળ ગયા; ખાસ કરીને, ઓપનર મેથ્યુ શોર્ટ એક પણ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યા. તેમના આઉટ થવાની સાથે, ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓપનરોએ હવે એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ શરમજનક યાદીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ હવે ફક્ત પાપુઆ ન્યુ ગિનીથી પાછળ છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા હવે ફક્ત પાપુઆ ન્યુ ગિનીથી પાછળ

ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનરો સતત ત્રણ મેચમાં એક પણ રન બનાવ્યા વિના શૂન્ય આઉટ થયા છે. પાપુઆ ન્યુ ગિની આ શરમજનક યાદીમાં ટોચ પર છે. 2022 માં તેમના ઓપનરો સતત ચાર મેચમાં કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ હાલમાં સતત ત્રણ મેચમાં આનો અનુભવ કરી ચૂકી છે. ન્યુઝીલેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે બીજા સ્થાને છે; 2015 માં, કિવી ટીમના ઓપનરો ત્રણ મેચમાં ખાતું ખોલ્યા વિના આઉટ થયા હતા. જો ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓપનરો આગામી મેચમાં પણ સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેઓ આ યાદીમાં પાપુઆ ન્યુ ગિનીના રેકોર્ડની બરાબરી કરશે.

સતત ત્રણ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનર્શનો ફ્લોપ શો

ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓપનિંગ બેટ્સમેનોએ છેલ્લી ત્રણ મેચમાં સતત સંઘર્ષ કર્યો છે. 285 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનર મેથ્યુ શોર્ટ ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો હતો. આ પહેલા, તે પાકિસ્તાન સામેની ત્રીજી વનડેમાં પણ ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો. તેણે પાકિસ્તાન પ્રવાસની પહેલી વનડેમાં 55 રનની ઇનિંગ રમી હતી. દરમિયાન, એલેક્સ કેરી પાકિસ્તાન સામેની બીજી વનડેમાં કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો. પરિણામે, પાકિસ્તાન સામેની બીજી વનડેથી લઈને બાંગ્લાદેશ પ્રવાસની પહેલી મેચ સુધી, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનર્સ કુલ સ્કોરમાં કોઈ રન ઉમેર્યા વિના આઉટ થયા છે. હવે, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનર્સ આગામી મેચમાં ટીમને મજબૂત અને મજબૂત શરૂઆત આપવાનું લક્ષ્ય રાખશે.

બાંગ્લાદેશ પહેલી વનડે જીત્યું

બાંગ્લાદેશે પહેલી વનડે મેચમાં DLS પદ્ધતિ હેઠળ ઓસ્ટ્રેલિયાને 86 રનથી હરાવ્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા બાંગ્લાદેશે 8 વિકેટ ગુમાવીને 284 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે 42.2 ઓવરમાં 9 વિકેટે 191 રન બનાવ્યા હતા ત્યારે વરસાદે રમતમાં વિક્ષેપ પાડ્યો હતો. ત્યારબાદ મેચ ફરી શરૂ થઈ શકી નહીં, અને બાંગ્લાદેશને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યું. આ જીત સાથે, બાંગ્લાદેશે શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે.

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