ઓસ્ટ્રેલિયાએ સાતમી વખત મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો, ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 7 વિકેટથી હરાવ્યું.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં 151 રનનો પીછો કર્યો, જેમાં યજમાન ઇંગ્લેન્ડને 7 વિકેટથી હરાવ્યું.
Published : July 6, 2026 at 8:03 AM IST|
Updated : July 6, 2026 at 9:06 AM IST
લંડન: ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમે ફરી એકવાર T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને વિશ્વમાં ડંકો વગાડી દીધો છે. તેમણે લોર્ડ્સમાં રમાયેલી ટુર્નામેન્ટની 10મી આવૃત્તિની ફાઇનલમાં યજમાન ઇંગ્લેન્ડને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ બેથ મૂનીના 49 બોલમાં 64 અને ફોબી લિચફિલ્ડના 35 બોલમાં 48 રનની મદદથી 17.1 ઓવરમાં ફક્ત 3 વિકેટ ગુમાવીને 151 રનનો લક્ષ્યાંક સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો. જ્યોર્જિયા વોલ 6 બોલમાં 9 રન બનાવીને આઉટ થઈ, જ્યારે એલિસા પેરી 12 બોલમાં 13 અને ગાર્ડનર 2 બોલમાં 3 રન બનાવીને અણનમ રહી.
આ ઓસ્ટ્રેલિયાની સાતમી T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી છે. ટુર્નામેન્ટની 10 સીઝનમાંથી, ટીમ આઠ વખત ફાઇનલમાં પહોંચી છે, ફક્ત એક જ વાર હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જ્યારે તેઓ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે હારી હતી.
𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐀7️⃣𝐈𝐀 are Women's #T20WorldCup champions once again 🇦🇺🏆— ICC (@ICC) July 5, 2026
Made with Google Gemini pic.twitter.com/Bl9jv46uaM
અગાઉ, ઇંગ્લેન્ડે કેપ્ટન નેટ સાયવર બ્રન્ટ (અણનમ 58) ની અડધી સદીને કારણે ચાર વિકેટે 150 રન બનાવ્યા હતા. નેટ સાયવર બ્રન્ટે 53 બોલનો સામનો કર્યો હતો અને તેની ઇનિંગમાં પાંચ ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેણીએ ફ્રીયા કેમ્પ (અણનમ 44) સાથે પાંચમી વિકેટ માટે 80 રનની ભાગીદારી કરી હતી. જોકે, 55 બોલની આ ભાગીદારી દરમિયાન કેમ્પે આક્રમક બેટિંગ કરી હતી.
છ વખતના ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને ઇંગ્લેન્ડને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું, અને તેમના બોલરોએ મજબૂત શરૂઆત આપી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી ઓવરમાં લ્યુસી હેમિલ્ટન દ્વારા આઉટ કરાયેલ એમી જોન્સ (06) ને ગુમાવી દીધી હતી.
Australia reign supreme once again to seal the Women's #T20WorldCup title in emphatic fashion 👏— ICC (@ICC) July 5, 2026
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ત્યારબાદ એનાબેલ સદરલેન્ડે ફોર્મમાં ચાલી રહેલી ડેની વાટ-હૉજ (08)ને આઉટ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટી સફળતા અપાવી. એલિસ કેપ્સે (23 રન, 20 બોલ, બે ચોગ્ગા, એક છગ્ગા) સારી સ્થિતિમાં દેખાઈ રહી હતી, તેણે ઇનિંગનો પહેલો છગ્ગો ફટકાર્યો અને પછી ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન સોફી મોલિનૂ દ્વારા બોલ્ડ થઈ ગઈ, જેનાથી ઇંગ્લેન્ડને ત્રીજી વિકેટ મળી.
હીથર નાઈટ ફક્ત છ બોલ જ રમી શકી અને પછી કિમ ગાર્થ પર લેગ બિફોર વિકેટ ફસાઈ ગઈ. ઇંગ્લેન્ડની કેપ્ટન નેટ સાયવર બ્રન્ટ એક છેડે મજબૂતી ટકી રહી, ત્યારબાદ ફ્રેયા કેમ્પનો સાથ મળ્યો જેણે આક્રમક ઇનિંગ રમી, 28 બોલની અણનમ ઇનિંગમાં ચાર ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકારીને ટીમને 150 રનના સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી.
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