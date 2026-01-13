ETV Bharat / sports

પતિ પહેલા પત્નિએ લીધી નિવૃત્તિની લીધી, 16 વર્ષની શાનદાર કારકિર્દીનો અંત

ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટન એલિસા હીલી આઠ આઈસીસી વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમોનો ભાગ રહી છે.

એલિસા હીલી
એલિસા હીલી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 5:04 PM IST

Alyssa Healy retirement: ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટન એલિસા હીલીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેણીએ મંગળવારે વિલો ટોક પોડકાસ્ટ પર આ વાતનો ખુલાસો કરતા કહ્યું કે ભારત સામેની આગામી ઘરેલુ શ્રેણી તેની 16 વર્ષની શાનદાર કારકિર્દીનો અંતિમ તબક્કો હશે.

ભારત સામે ઓસ્ટ્રેલિયાની ઘરેલુ શ્રેણી 15 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે, જેમાં ત્રણ T20I, ત્રણ ODI અને એક ટેસ્ટ મેચ રમાશે. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે હીલીની છેલ્લી મેચ 6 માર્ચે પર્થમાં રમાનારી એકમાત્ર ટેસ્ટ હશે.

35 વર્ષીય હીલીએ કહ્યું કે તે ઘણા મહિનાઓથી નિવૃત્તિ લેવાનું વિચારી રહી હતી, તેને લાગ્યું કે ટોચના સ્તરે આટલા વર્ષો રમ્યા પછી તેની સ્પર્ધાત્મક ભાવના ધીમે ધીમે ઓછી થઈ રહી છે, અને હવે તેને લાગ્યું કે સમય યોગ્ય છે.

એલિસા હીલીનું ક્રિકેટ કરિયર

2010 માં કિશોરાવસ્થામાં પદાર્પણ કર્યા પછી, હીલીએ 10 ટેસ્ટ, 123 વનડે અને 162 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. તેણીએ પોતાની કારકિર્દીમાં લગભગ 300 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં તમામ ફોર્મેટમાં 7,000થી વધુ રન બનાવ્યા છે. તે એક મહાન બેટ્સમેન અને એક શાનદાર વિકેટકીપર બંને છે, તેણે વિકેટ પાછળ 275 આઉટ કર્યા છે. હીલીએ તેની કારકિર્દીના મોટાભાગના સમય માટે ઉપ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી હતી, અને 2023માં તે સંપૂર્ણ કેપ્ટન બની હતી.

એલિસા હીલીની સિદ્ધિઓ

તેની ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં, હીલી આઠ આઈસીસી વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમોનો ભાગ રહી છે. તેની સિદ્ધિઓમાં વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર અને મહિલા ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં વિકેટકીપર દ્વારા સૌથી વધુ આઉટ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તેણીને 2019 માં બેલિન્ડા ક્લાર્ક એવોર્ડથી પણ નવાજવામાં આવી હતી, બે વાર ICC મહિલા T20 ક્રિકેટર ઓફ ધ યર તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવી હતી, અને 2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડ મેડલ જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

WPL 2026 માં વેચાયા વિના રહી

મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026 ની હરાજીમાં આ દિગ્ગજ ખેલાડી વેચાયા વિના રહી. ઈજાને કારણે હીલી WPL 2025 સીઝન ચૂકી ગઈ, પરંતુ તેણીએ ટુર્નામેન્ટની પ્રથમ બે સીઝનમાં UP વોરિયર્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું.

