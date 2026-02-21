ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપના છેલ્લા ગ્રુપ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઓમાનને 9 વિકેટથી હરાવ્યું

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓમાન વચ્ચેની છેલ્લી ગ્રુપ મેચ પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી.

ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026
ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 (ફાઈલ ફોટો/IANS)
Published : February 21, 2026 at 7:42 AM IST

પલ્લેકેલે: સુપર-8ની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયેલા ઓસ્ટ્રેલિયાએ શુક્રવારે T20 વર્લ્ડ કપના પોતાના અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં ઓમાનને નવ વિકેટથી હરાવ્યું. પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો સામનો ઓમાન સામે થયો હતો.

ગ્રુપ બીની આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઓમાનને 9 વિકેટથી હરાવીને જીત હાંસલ કરી. ઓસ્ટ્રેલિયાને જીતવા માટે 105 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો, જે તેણે 9.4 ઓવરમાં હાંસલ કરી લીધો. વર્તમાન ટૂર્નામેન્ટમાં બંને ટીમો વચ્ચે આ છેલ્લી મેચ હતી.

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 લીગ સ્ટેજની ફાઇનલ મેચ આજે (20 ફેબ્રુઆરી) ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓમાન વચ્ચે પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને ઓમાનને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું.

શુક્રવાર સાંજની બંને ટીમો વચ્ચેની મેચ માત્ર એક ઔપચારિકતા હતી, એ એટલા માટે કે, બંને ટીમો સુપર-8ની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. જોકે, આ મેચ બંને ટીમો એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ હતી, કારણ કે તેઓ આ મેચ જીતીને ક્રિકેટ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી સન્માનજનક વિદાય લે.

સંપાદકની પસંદ

