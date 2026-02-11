ઓસ્ટ્રેલિયાએ આયર્લેન્ડને 67 રનથી હરાવ્યું, એડમ ઝમ્પા અને નાથન એલિસની 4-4 વિકેટ
ઓસ્ટ્રેલિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના પોતાના અભિયાનની ધમાકેદાર શરૂઆત કરી, આયર્લેન્ડ સામેની પોતાની પહેલી મેચ 67 રનથી જીતી લીધી.
AUS VS IRE : ઓસ્ટ્રેલિયાએ ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 14મી મેચમાં આયર્લેન્ડને 67 રનથી હરાવીને વિજયી શરૂઆત કરી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 182 રન બનાવ્યા હતા. લક્ષ્યનો પીછો કરતા આયર્લેન્ડ 16.5 ઓવરમાં 115 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયાને 67 રનનો વિજય મળ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાની જીતમાં નાથન એલિસ અને એડમ ઝામ્પાએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન ટ્રેવિસ હેડે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ ટીમે પોતાના કેપ્ટનને વહેલા ગુમાવી દીધો. હેડ ફક્ત 6 રન બનાવીને રન આઉટ થઈ ગયા. આ પછી, જોશ ઈંગ્લિસ અને કેમેરોન ગ્રીનની જોડીએ ઇનિંગ્સને ઝડપી બનાવી, પાવરપ્લેમાં 10 થી વધુના રન રેટથી સ્કોર કર્યો. ગ્રીને આઉટ થયા પહેલા 21 રન બનાવ્યા, જ્યારે ઈંગ્લિસે આઉટ થયા પહેલા 37 રન બનાવ્યા.
અંતે, મેટ રેનશો (37) અને માર્કસ સ્ટોઇનિસ (45) એ પણ ઉપયોગી ઇનિંગ્સ રમી અને તેમની ટીમને 182 રન સુધી પહોંચવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. આયર્લેન્ડ માટે માર્ક એડૈરે શાનદાર બોલિંગ કરી અને બે વિકેટ લીધી. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, આયર્લેન્ડને ઇનિંગ્સના પહેલા જ બોલ પર મોટો ઝટકો લાગ્યો જ્યારે કેપ્ટન પોલ સ્ટર્લિંગ હેમસ્ટ્રિંગના ખેંચાણ સાથે મેદાન છોડીને ગયા.
આયર્લેન્ડ આ ખરાબ શરૂઆતમાંથી ક્યારેય બહાર આવી શક્યું નહીં. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન લોર્કન ટકર (24) અને જ્યોર્જ ડોકરેલ (41) ને કારણે ટીમ સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચી શકી અને હારનો ગાળો ઘટાડી શકી. અંતે, આયર્લેન્ડ 16.5 ઓવરમાં 115 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ 67 રનથી મેચ જીતી લીધી. કાંગારૂઓ માટે એડમ ઝામ્પાએ શાનદાર બોલિંગ કરી, 4 ઓવરમાં 23 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે નાથન એલિસે પણ 4 વિકેટ લીધી.
ઓસ્ટ્રેલિયા અને આયર્લેન્ડની પ્લેઈંગ-11
ઓસ્ટ્રેલિયા - ટ્રેવિસ હેડ (કેપ્ટન), જોશ ઇંગ્લિશ (વિકેટકીપર), કેમેરોન ગ્રીન, મેટ રેનશો, કૂપર કોનોલી, ગ્લેન મેક્સવેલ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, નાથન એલિસ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, મેથ્યુ કુહનેમેન, એડમ ઝમ્પા.
આયર્લેન્ડ - પોલ સ્ટર્લિંગ (કેપ્ટન), રોસ એડેર, હેરી ટેક્ટર, લોર્કન ટકર (વિકેટકીપર), કર્ટિસ કેમ્પર, બેન્જામિન કેલિટ્ઝ, જ્યોર્જ ડોકરેલ, ગેરેથ ડેલેની, માર્ક એડેર, બેરી મેકકાર્થી, મેથ્યુ હમ્ફ્રીઝ.
