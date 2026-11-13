ડેબ્યૂ મેચમાં માહલી બીયર્ડમેનનો તરખાટ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઇંગ્લેન્ડને 7 વિકેટથી હરાવ્યું
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની પ્રથમ વન-ડે પર્થમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ઈંગ્લેન્ડને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.
Published : November 13, 2026 at 4:47 PM IST
AUS VS ENG: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની મજબૂત શરૂઆત કરી છે. પર્થ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી પહેલી મેચમાં, યજમાન ટીમે ઈંગ્લેન્ડને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ માત્ર 23.3 ઓવરમાં 132 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. આ જીતનો સૌથી મોટો હીરો યુવા ફાસ્ટ બોલર માહલી બીર્ડમેન હતો, જે પોતાની ડેબ્યૂ મેચ રમી રહ્યો હતો અને તેણે પોતાની ઘાતક બોલિંગથી ઈંગ્લેન્ડના બેટિંગ ઓર્ડરનો નાશ કર્યો. તેણે 7.4 ઓવરમાં માત્ર 24 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી.
ઈંગ્લેન્ડ 131 રનમાં ઓલ આઉટ
મેચમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. બોલરોએ કેપ્ટનના નિર્ણયને સાચો સાબિત કર્યો, ઈંગ્લેન્ડને 33.4 ઓવરમાં માત્ર 131 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યું. ઈંગ્લેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી, તેણે 38 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી. ટોમ બેન્ટને 27 બોલમાં 25 રન બનાવ્યા, જ્યારે બેન ડકેટ 9 રન બનાવીને આઉટ થયા. જો રૂટ (17) અને કેપ્ટન હેરી બ્રુક (1) પણ મોટો સ્કોર બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા.
Mahli Beardman’s sensational debut powers Australia to a winning start in the ODI series against England 👌 📝: https://t.co/Xyx8zF5Rpm https://t.co/zSyFLNhixj— ICC (@ICC) November 13, 2026
માહલી બીયર્ડમેનની શાનદાર બોલીંગ
માહલી બીયર્ડમેને ઈંગ્લેન્ડના મધ્યમ ક્રમની કરોડરજ્જુ તોડી નાખી. તેણે પહેલા જો રૂટ અને હેરી બ્રુકને આઉટ કર્યા. ત્યારબાદ તેણે જોર્ડન કોક્સ (2), સેમ કુરન (0), લિયામ ડોસન (0) અને જોફ્રા આર્ચર (11) ને આઉટ કર્યા. આનાથી તેને કુલ છ વિકેટ મળી. બીયર્ડમેન ઉપરાંત, સ્પેન્સર જોહ્ન્સને પણ શાનદાર બોલિંગ કરી, નવ ઓવરમાં 42 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. ઝેવિયર બાર્ટલેટે પણ એક વિકેટ લીધી. ઈંગ્લેન્ડ તરફથી, ગુસ એટકિન્સન 32 બોલમાં 29 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા, જ્યારે વિલ જેક્સે 47 બોલમાં 25 રન બનાવ્યા. જોકે, આ ઇનિંગ્સ ટીમને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી ન હતી.
Mahli Beardman has steamrolled England’s batting line-up in Perth with a five-wicket haul in his debut ODI 😮 📝: https://t.co/Xyx8zF5Rpm https://t.co/Z7BhKkuGWb— ICC (@ICC) November 13, 2026
મિશેલ માર્શની તોફાની બેટીંગ
132 રનના સામાન્ય લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી. ટીમે પહેલી જ ઓવરમાં ટ્રેવિસ હેડ (0) ગુમાવી દીધો, જે ગુસ એટકિન્સન દ્વારા બોલ્ડ થયો હતો. જોકે, કેપ્ટન મિશેલ માર્શે ત્યારબાદ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું. તેણે કૂપર કોનોલી સાથે મળીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને ઝડપથી રન બનાવ્યા. બંનેએ ત્રીજી વિકેટ માટે 61 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી. કોનોલી 30 બોલમાં 27 રન બનાવીને આઉટ થયો.
માર્શે માત્ર 30 બોલમાં 50 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી. તેની ઇનિંગમાં ચાર ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. જેમી ઓવરટનના બોલ પર બેન ડકેટ દ્વારા તેનો કેચ આઉટ થયો. ત્યારબાદ જોશ ઇંગ્લિસ અને મેટ રેનશોએ ખાતરી કરી કે વધુ વિકેટ ન પડે. ઇંગ્લિસ 42 બોલમાં 23 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા, જ્યારે રેનશોએ 38 બોલમાં અણનમ 26 રન બનાવ્યા. બંનેએ મળીને ઓસ્ટ્રેલિયાનો વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો.
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