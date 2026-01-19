ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ફરી T20 ટીમ કરી જાહેરાત, વર્લ્ડ કપ સ્કવૉડના 5 ખેલાડીઓ થયાં ટીમમાંથી બહાર

ઓસ્ટ્રેલિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ સ્કવૉડના પાંચ ખેલાડીઓને પાકિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણીમાંથી બાકાત કરી દીધા છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 12:07 PM IST

Updated : January 19, 2026 at 12:16 PM IST

મેલબોર્ન: ભારત અને શ્રીલંકામાં 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપની અંતિમ તૈયારીઓના ભાગ રૂપે ઓસ્ટ્રેલિયા અને પાકિસ્તાન 29 જાન્યુઆરીથી 1 ફેબ્રુઆરી સુધી પાકિસ્તાનમાં ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. કોલંબોમાં આયર્લેન્ડ સામેની તેમની પ્રથમ વર્લ્ડ કપ મેચની તૈયારી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા ત્રણ મેચ પછી પાકિસ્તાનથી શ્રીલંકા પરત ફરશે.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા આ મહત્વપૂર્ણ શ્રેણી માટે તેના 17 ખેલાડીઓની ટીમની જાહેરાત કરી છે. બિગ બેશ લીગમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરનારા મહલી બીયર્ડમેન અને જેક એડવર્ડ્સને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

બીયર્ડમેન અને એડવર્ડ્સે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું નથી, પરંતુ તેઓ બંને ભારતના પ્રવાસ દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયાની વ્હાઇટ-બોલ ટીમનો ભાગ હતા. બીયર્ડમેન ગયા વર્ષે ભારત સામે T20I ટીમનો ભાગ હતા, જ્યારે એડવર્ડ્સ થોડા સમય માટે ODI ટીમનો ભાગ હતા.

T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી પાંચ ખેલાડીઓ બહાર

નોંધનીય છે કે, ઓસ્ટ્રેલિયાની T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી 10 ખેલાડીઓ પાકિસ્તાન જઈ રહ્યા છે. શ્રેણીમાંથી પાંચ ખેલાડીઓને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. જેમાં નાથન એલિસ, ટિમ ડેવિડ, જોશ હેઝલવુડ, ગ્લેન મેક્સવેલ અને પેટ કમિન્સનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈને શ્રીલંકામાં વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સીધા જોડાશે અને વર્લ્ડ કપ માટે તેમના વર્કલોડનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરિણામે, સીન એબોટ, બિયર્ડમેન, બેન ડ્વાર્શિયસ, એડવર્ડ્સ, મિચ ઓવેન, જોશ ફિલિપ અને મેટ રેનશોનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાના મુખ્ય પસંદગીકારે શું કહ્યું?

ઓસ્ટ્રેલિયાના મુખ્ય પસંદગીકાર, જ્યોર્જ બેઈલીએ કહ્યું, "આ શ્રેણી પસંદગીની નજીક રહેલા ખેલાડીઓ અને કેટલાક યુવા ખેલાડીઓ માટે, જેમને અમે મહત્વપૂર્ણ માનીએ છીએ, પાકિસ્તાનમાં વર્લ્ડ કપ ગ્રુપ સાથે મૂલ્યવાન અનુભવ મેળવવા માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે." ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ જણાવ્યું હતું કે બાકીની બિગ બેશ લીગ (BBL) મેચોમાં રમનારા ખેલાડીઓ ટૂર્નામેન્ટ સમાપ્ત થયા પછી પાકિસ્તાનમાં ટીમમાં જોડાશે.

ઓસ્ટ્રેલિયાની ક્રિકેટ ટીમ

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ઓસ્ટ્રેલિયાન ક્રિકેટ ટીમ 29 જાન્યુઆરીથી 1 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન લાહોરમાં ત્રણ T20 મેચ રમશે, ત્યારબાદ તેઓ 11 ફેબ્રુઆરીએ T20 વર્લ્ડ કપ અભિયાન શરૂ કરશે.

પાકિસ્તાન સામે ઓસ્ટ્રેલિયાની T20 ટીમ

મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), સીન એબોટ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, માહલી બિયર્ડમેન, કૂપર કોનોલી, બેન ડ્વારશુઇસ, જેક એડવર્ડ્સ, કેમેરૂન ગ્રીન, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહ્નમેન, મિચ ઓવેન, જોશ ફિલિપ, મેથ્યુ રેનશો, મેથ્યુ શોર્ટ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, એડમ જમ્પા.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ

મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, કૂપર કોનોલી, પેટ કમિન્સ, ટિમ ડેવિડ, કેમેરોન ગ્રીન, નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેટ કુહનેમેન, ગ્લેન મેક્સવેલ, મેથ્યુ શોર્ટ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, એડમ ઝામ્પા.

TAGGED:

T20 WORLD CUP
AUSTRALIA T20 SQUAD VS PAKISTAN
AUSTRALIA T20 WORLD CUP SQUAD
AUSTRALIA PAKISTAN T20 SERIES 2026
AUS VS PAK T20 SERIES SCHEDULE

