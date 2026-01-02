ઓસ્ટ્રેલિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમની જાહેરાત કરી, ઇજાગ્રસ્ત 3 ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો

ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પોતાની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 2, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 આગામી મહિને 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનો છે. આ મોટી ICC ટુર્નામેન્ટની તારીખ નજીક આવતાની સાથે, ભાગ લેતી ટીમો તેમના ખેલાડીઓના નામ જાહેર કરી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પણ તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. મિશેલ માર્શ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. 15 સભ્યોની ટીમમાંથી મિશેલ ઓવેનની બાદબાકી આશ્ચર્યજનક હતી.

ટીમમાં ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીઓનો સમાવેશ

પેસ જોડી પેટ કમિન્સ અને જોશ હેઝલવુડ અને મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેન ટિમ ડેવિડને ઇજાઓ છતાં T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. કમિન્સ ગયા વર્ષે જુલાઈમાં એડિલેડમાં એશિઝ વિજેતા ત્રીજી ટેસ્ટમાં રમ્યા બાદ માત્ર એક જ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યા છે. જોકે, હેઝલવુડ હેમ્સ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે આખી એશિઝ શ્રેણીમાંથી બહાર રહ્યો હતો. દરમિયાન, બિગ બેશ લીગમાં હોબાર્ટ હરિકેન્સ માટે રમતી વખતે ડેવિડને હેમ્સ્ટ્રિંગ ઈજા થઈ હતી.

ટીમમાં પાંચ સ્પિનર

ભારત અને શ્રીલંકામાં વર્લ્ડ કપ યોજાવાની સાથે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેની ટીમમાં પાંચ સ્પિનરનો સમાવેશ કર્યો છે. આમાં એડમ ઝામ્પા, મેથ્યુ કુહનેમેન, કૂપર કોનોલી અને ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન મેક્સવેલ અને મેથ્યુ શોર્ટનો સમાવેશ થાય છે.

મુખ્ય પસંદગીકારે શું કહ્યું?

મુખ્ય પસંદગીકાર જ્યોર્જ બેઇલીએ કહ્યું, "ટી20 ટીમે તાજેતરમાં નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે, જેના કારણે પસંદગી પેનલને શ્રીલંકા અને ભારતની વિવિધ પરિસ્થિતિઓ માટે ખેલાડીઓ પસંદ કરવામાં મદદ મળી છે." તેમણે ઉમેર્યું, "પેટ કમિન્સ, જોશ હેઝલવુડ અને ટિમ ડેવિડ સારું રમી રહ્યા છે, અને અમને વિશ્વાસ છે કે તેઓ વર્લ્ડ કપ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. આ એક પ્રારંભિક ટીમ છે, તેથી જો જરૂરી હોય તો ફેરફારોને પાત્ર છે."

ઓસ્ટ્રેલિયાનું વર્લ્ડ કપ ગ્રુપ

વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા જાન્યુઆરીના અંતમાં પાકિસ્તાનમાં ત્રણ ટી20 મેચ રમશે. આ શ્રેણી માટેની ટીમ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. ઓસ્ટ્રેલિયાને વર્લ્ડ કપ માટે ગ્રુપ B માં આયર્લેન્ડ, ઓમાન, શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે સાથે મૂકવામાં આવ્યું છે. તેઓ શ્રીલંકામાં તેમના ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમશે અને 11 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં આયર્લેન્ડ સામે તેમના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ

મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, કૂપર કોનોલી, પેટ કમિન્સ, ટિમ ડેવિડ, કેમેરોન ગ્રીન, નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેટ કુહનેમેન, ગ્લેન મેક્સવેલ, મેથ્યુ શોર્ટ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, એડમ ઝમ્પા.

