ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત, પેટ કમિન્સ, મિશેલ સ્ટાર્ક અને જોશ હેઝલવુડ બહાર

ઓસ્ટ્રેલિયાના ઘણા ખેલાડીઓ IPL 2026 માં વ્યસ્ત છે, ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સામેની શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 5:48 PM IST

AUSTRALIA SQUAD AGAINST PAKISTAN: ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સામેની શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ ત્રણ મેચની શ્રેણી માટે પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરશે. આ પછી, કાંગારૂઓ બાંગ્લાદેશ સામે ત્રણ મેચની ODI અને ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમશે. નોંધનીય છે કે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ IPLને પ્રાથમિકતા આપતા પાકિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી માટે ટીમમાંથી ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓને બાકાત રાખ્યા છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ એકસાથે ત્રણ ટીમોની જાહેરાત કરી છે, અને એવું લાગે છે કે તેઓ તેમની B ટીમને મેદાનમાં ઉતારી રહ્યા છે.

પાકિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની જાહેરાત

ઓસ્ટ્રેલિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ODI શ્રેણી 30 મેથી શરૂ થવાની છે. આ શ્રેણી IPL 2026 ના અંત પહેલા શરૂ થશે, અને ઘણા અગ્રણી ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓ હાલમાં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં વ્યસ્ત છે. જો કે, તેમને પાકિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે IPL છોડવાની જરૂર રહેશે નહીં. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ, હકીકતમાં, શ્રેણીમાં અગ્રણી ખેલાડીઓને સમાવવાની પાકિસ્તાનની વિનંતીને નકારી કાઢી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાકિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી માટે ટીમમાં પેટ કમિન્સ, જોશ હેઝલવુડ, મિશેલ સ્ટાર્ક, ટ્રેવિસ હેડ, માર્કસ સ્ટોઈનિસનો સમાવેશ કર્યો નથી, કારણ કે આ બધા ખેલાડીઓ IPLમાં વ્યસ્ત છે.

પાકિસ્તાન સામે ઓસ્ટ્રેલિયાની વનડે ટીમ: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), એલેક્સ કેરી, નાથન એલિસ, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ ઇંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, માર્નસ લાબુશેન, રાઇલી મેરેડિથ, ઓલિવર પીક, મેથ્યુ રેનશો, તનવીર સંઘા, લિયામ સ્કોટ, મેટ શોર્ટ, બિલી સ્ટેનલેક અને એડમ ઝામ્પા.

બાંગ્લાદેશ સામેની શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ 9 જૂનથી બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે જવાની છે. આ પ્રવાસ બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીથી શરૂ થશે, ત્યારબાદ T20 શ્રેણી રમાશે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ પ્રવાસ માટે પણ પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

બાંગ્લાદેશ સામેની શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ODI ટીમ: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, એલેક્સ કેરી, કૂપર કોનોલી, બેન દ્વારશુઇસ, નાથન એલિસ, કેમેરોન ગ્રીન, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, માર્નસ લાબુશેન, મેથ્યુ રેનશો, તનવીર સંઘા, લિયામ સ્કોટ અને એડમ ઝેમ્પા.

બાંગ્લાદેશ સામેની શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની T20I ટીમ: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, કૂપર કોનોલી, ટિમ ડેવિડ, જોએલ ડેવિસ, નાથન એલિસ, કેમેરોન ગ્રીન, એરોન હાર્ડી, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન, મેથ્યુ કુહનેમેન, રાઇલી મેરેડિથ, જોશ ફિલિપ, મેથ્યુ રેનશો અને એડમ ઝેમ્પા.

પાકિસ્તાન વિ ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણીનો શેડ્યુલ

  • પ્રથમ વન-ડે: 30 મે: રાવલપિંડી
  • બીજી વન-ડે: 2 જૂન: લાહોર
  • ત્રીજી વન-ડે: 4 જૂન: લાહોર

બાંગ્લાદેશ વિ ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણીનો શેડ્યુલ

  • પહેલી વનડે: 9 જૂન: ઢાકા
  • બીજી વનડે: 11 જૂન: ઢાકા
  • ત્રીજી વનડે: 14 જૂન: ઢાકા
  • પહેલી T20i: 17 જૂન: ચિત્તાગોંગ
  • બીજી T20i: 19 જૂન: ચિત્તાગોંગ
  • ત્રીજી T20i: 21જૂન: ચિત્તાગોંગ

