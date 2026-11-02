ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI અને T20I શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ જાહેર, ભારતીય મૂળના ખેલાડીનો સમાવેશ
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI અને T20I શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે.
Published : November 2, 2026 at 2:29 PM IST
AUS VS ENG: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ભારે ઉથલપાથલના સમયગાળામાંથી પસાર થઈ રહી છે. ટીમે તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રવાસ કર્યો હતો, જેમાં વનડે અને ટેસ્ટ શ્રેણી હારી ગઈ હતી. આગળ, તેઓ ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. જ્યારે શ્રેણીમાંથી અગ્રણી નામો ગાયબ છે, ત્યારે થોડા સમય પહેલા ભૂલી ગયેલા ખેલાડીઓને ફરીથી તક આપવામાં આવી રહી છે. આમાં સૌથી અગ્રણી નામ જેક ફ્રેઝર મેકગર્કનું છે, જે તેની વિસ્ફોટક શૈલી માટે જાણીતા છે. તે ફરી એકવાર ટીમમાં પાછો ફર્યો છે.
ઘરઆંગણે ઈંગ્લેન્ડ સામે શ્રેણી રમશે
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ હવે ઘરઆંગણે ઈંગ્લેન્ડ સામે શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. પહેલા ત્રણ ODI મેચની શ્રેણી રમાશે, ત્યારબાદ પાંચ T20 મેચની શ્રેણી રમાશે. આ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. માહલી બીર્ડમેનને ODI શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. તે T20 શ્રેણીમાં પણ રમશે. આ સાથે, જેક એડવર્ડ્સ, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન અને લિયામ સ્કોટને પણ ODI શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. મોટી અને મહત્વની વાત એ છે કે પેટ કમિન્સ, મિશેલ સ્ટાર્ક અને જોશ હેઝલવુડની ફાસ્ટ બોલિંગ ત્રિપુટીમાંથી કોઈને પણ ટીમમાં તક મળી નથી.
Introducing an exciting Australian men's squad ready to face our oldest rivals in a white-ball series kicking off in Perth on November 13! 🇦🇺🏴 #AUSvENG https://t.co/HPvqGGUzgb— Cricket Australia (@CricketAus) November 2, 2026
ફાસ્ટ બોલિંગ ત્રિપુટી ટેસ્ટ શ્રેણી માટે તૈયારી કરશે
એવું માનવામાં આવે છે કે પેટ કમિન્સ, મિશેલ સ્ટાર્ક અને જોશ હેઝલવુડને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. આ ત્રણેય ખેલાડીઓ તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણીમાં રમ્યા હતા. ટીમનું ધ્યાન હવે આગામી ટેસ્ટ મેચો પર છે. પહેલા ટીમ ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ચાર ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમશે, ત્યારબાદ ભારત સામે પાંચ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણી ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ત્રણેય ખેલાડીઓ તે શ્રેણી માટે પોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરશે.
ભારતીય મૂળના યુવા ખેલાડીનો સમાવેશ
ભારતીય મૂળના યુવા ખેલાડી નિખિલ ચૌધરીને T20I ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. નિખિલ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે T20I ડેબ્યૂ કરી ચૂક્યો છે. તેણે ત્રણ મેચમાં બે વિકેટ લીધી છે અને 26 રન બનાવ્યા છે. હવે તે ઈંગ્લેન્ડ સામેની મહત્વપૂર્ણ શ્રેણીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. તેના ઉપરાંત, ઓસ્ટ્રેલિયન પસંદગીકારોએ T20I ટીમમાં લિયામ સ્કોટ, જેક એડવર્ડ્સ, જોએલ ડેવિસ, લચલન શો અને સેમ હાર્પર જેવા નવા ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ કર્યો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાની વનડે ટીમ: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, માહલી બીર્ડમેન, એલેક્સ કેરી, કૂપર કોનોલી, જેક એડવર્ડ્સ, કેમેરોન ગ્રીન, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન, ઓલી પીક, મેથ્યુ રેનશો, લિયામ સ્કોટ, એડમ ઝામ્પા.
ઓસ્ટ્રેલિયાની T20I ટીમ: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, માહલી બીર્ડમેન, નિખિલ ચૌધરી, ટિમ ડેવિડ, જોએલ ડેવિસ, જેક એડવર્ડ્સ, નાથન એલિસ, જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક, સેમ હાર્પર, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન, મિચ ઓવેન, લચલાન શો, એડમ ઝામ્પા.
ઓસ્ટ્રેલિયાના ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસનો કાર્યક્રમ
ODI શ્રેણીનો કાર્યક્રમ:
પ્રથમ ODI: 13 નવેમ્બર 2026 – ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ (ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમ, પર્થ)
બીજી ODI: 15 નવેમ્બર 2026 – ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ (એડિલેડ ઓવલ, એડિલેડ)
ત્રીજી ODI: 18 નવેમ્બર 2026 – ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ (બેલેરીવ ઓવલ, હોબાર્ટ)
T20I શ્રેણીનો કાર્યક્રમ:
પ્રથમ T20I: 21 નવેમ્બર 2026 – ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ (મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, મેલબોર્ન)
બીજી T20I: 24 નવેમ્બર 2026 – ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ (ગોલ્ડ કોસ્ટ સ્ટેડિયમ, ગોલ્ડ કોસ્ટ)
ત્રીજી T20I: 27 નવેમ્બર 2026 – ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ (બ્રિસબેન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, બ્રિસબેન)
ચોથી T20I: 29 નવેમ્બર 2026 – ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ (સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, સિડની)
પાંચમી T20I: 2 ડિસેમ્બર 2026 – ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ (માનુકા ઓવલ, કેનબેરા)
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