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દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમની જાહેરાત, લાબુશેન માટે છેલ્લી તક

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ ઓક્ટોબરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ હવે આ શ્રેણી માટે તેની 16 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ
ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 1:24 PM IST

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AUS VS SA: ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ 24 સપ્ટેમ્બરથી દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે. આ પ્રવાસમાં બંને દેશો વચ્ચે ત્રણ વનડે અને ત્રણ ટેસ્ટ મેચ રમાશે. બાંગ્લાદેશ સામેની શ્રેણી 1-1થી ડ્રો કર્યા બાદ, ઓસ્ટ્રેલિયા હવે દક્ષિણ આફ્રિકાને તેના ઘરઆંગણે હરાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ મહત્વપૂર્ણ ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે તેની 16 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે; લાંબા સમયથી ફોર્મ માટે સંઘર્ષ કરી રહેલા માર્નસ લાબુશેનને પણ તક આપવામાં આવી છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટીમની જાહેરાત કરી

ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી રમાશે, ત્યારબાદ ટેસ્ટ શ્રેણી રમાશે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ 9 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી ટેસ્ટ શ્રેણી માટે સત્તાવાર રીતે ટીમની જાહેરાત કરી છે. 16 સભ્યોની ટીમમાં કૂપર કોનોલી, મેથ્યુ કુહનેમેન અને માઈકલ નેસરનો સમાવેશ થાય છે.

માર્નસ લાબુશેન માટે એક છેલ્લી તક

બાંગ્લાદેશ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-1 થી ડ્રો થયા બાદ માર્નસ લાબુશેનનું સ્થાન જોખમમાં મુકાયું હોય તેવું લાગતું હતું. ગયા અઠવાડિયે ઓસ્ટ્રેલિયાએ ODI શ્રેણી માટે તેની ટીમની જાહેરાત કરી હતી, અને લાબુશેનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો. જોકે, પસંદગીકારોએ ફરી એકવાર ટેસ્ટ શ્રેણી માટે તેના પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. નોંધનીય છે કે લાબુશેનએ બાંગ્લાદેશ સામેની શ્રેણી દરમિયાન અનુક્રમે 1, 31 અને 4 રન બનાવ્યા હતા. તેણે છેલ્લી ટેસ્ટ સદી ત્રણ વર્ષ પહેલાં ફટકારી હતી, અને ત્યારથી, તેની સરેરાશ ફક્ત 24.69 રહી છે. એવું લાગે છે કે ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેને પોતાને સાબિત કરવાની એક છેલ્લી તક આપી છે.

2018 પછી પહેલી વાર આફ્રિકામાં ટેસ્ટ મેચ રમશે

ઓસ્ટ્રેલિયન પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ 2018 પછી પહેલી વાર દક્ષિણ આફ્રિકામાં ટેસ્ટ મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. બધાને કદાચ 2018 ની ટેસ્ટ શ્રેણી યાદ હશે, જેમાં બોલ ટેમ્પરિંગ કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું હતું; કેટલાક ખેલાડીઓ વચ્ચે ઝઘડા પણ થયા હતા. ત્યારબાદ, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેની ટેસ્ટ ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા મોકલી ન હતી. હવે, આઠ વર્ષ પછી, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકામાં પોતાની છાપ છોડવાનો પ્રયાસ કરશે.

ઓસ્ટ્રેલિયાની ટેસ્ટ ટીમ: પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), સ્કોટ બોલેન્ડ, એલેક્સ કેરી, કૂપર કોનોલી, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, માર્નસ લાબુશેન, નાથન લિયોન, માઈકલ નેસર, મેથ્યુ રેનશો, સ્ટીવ સ્મિથ, મિશેલ સ્ટાર્ક, બ્યુ વેબસ્ટર.

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AUSTRALIA TEST SQUAD FOR SA TOUR
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ઓસ્ટ્રેલિયાની ટેસ્ટ ટીમ
AUS VS SA

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