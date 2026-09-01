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ભારત પ્રવાસ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમની જાહેરાત, ભારતીય મૂળના બે ખેલાડીઓનો સમાવેશ

ભારતના પ્રવાસ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પ્રવાસ 22 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે.

ભારત પ્રવાસ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમની જાહેરાત
ભારત પ્રવાસ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમની જાહેરાત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 3:09 PM IST

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IND A VS AUS A: આગામી વર્ષે યોજાનારી બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીની તૈયારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતના પ્રવાસ માટે તેની 'A' ટીમની જાહેરાત કરી છે. 22 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારા આ પ્રવાસમાં બે ચાર દિવસીય મેચ અને ત્યારબાદ 6 ઓક્ટોબરથી ત્રણ વન-ડે મેચ રમાશે; શ્રેણીની બધી મેચ પુડુચેરીમાં રમાશે. અનુભવી બેટ્સમેન પીટર હેન્ડ્સકોમ્બને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પાછા ફરવાની તેમની આશા જીવંત રહી છે; તે ટીમનો સૌથી વૃદ્ધ અને સૌથી અનુભવી ખેલાડી છે. વધુમાં, ભારતીય મૂળના બે ખેલાડીઓને ઓસ્ટ્રેલિયા A ODI ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

બ્રેન્ડન ડોગેટ અને ઝાય રિચાર્ડસન પણ ટીમનો ભાગ

ભારત પ્રવાસ દરમિયાન યોજાનારી બે ચાર દિવસીય મેચ માટે 15 સભ્યોની ઓસ્ટ્રેલિયા એ ટીમમાં ઝડપી બોલર બ્રેન્ડન ડોગેટ અને ઝાય રિચાર્ડસનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. બંને ખેલાડીઓ પાછલી એશિઝ શ્રેણીનો ભાગ હતા. ખભાની સર્જરી બાદ મેદાનમાં પાછા ફરેલા રિચાર્ડસનએ તેની છેલ્લી સાત ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 6 વિકેટ ઝડપી હતી. તે હવે ભારત એ સામેની શ્રેણીમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરીને સિનિયર ટીમમાં વાપસી કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે. દરમિયાન, ઝડપી બોલર માહલી બીર્ડમેન અને સ્પેન્સર જોહ્ન્સન ભારત એ સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં પેસ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે.

નિખિલ ચૌધરી અને તનવીર સંઘાને મળી તક

ભારતીય મૂળના બે ખેલાડીઓ, નિખિલ ચૌધરી અને તનવીર સંઘાને ઓસ્ટ્રેલિયા A ODI ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. નિખિલે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે અત્યાર સુધીમાં ફક્ત ત્રણ T20I રમી છે, જેમાં તેણે બે વિકેટ લીધી છે. આ દરમિયાન, તનવીર આજ સુધી છ ODI અને સાત T20I રમી ચૂક્યો છે, જેમાં અનુક્રમે 4 અને 10 વિકેટ લીધી છે. તેમના ઉપરાંત, યુવા ખેલાડીઓ ઓલી પીક અને કૂપર કોનોલીને પણ ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

ચાર દિવસીય મેચો માટે ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમ

બ્રેન્ડન ડોગેટ, જેક એડવર્ડ્સ, પીટર હેન્ડ્સકોમ્બ, સેમ હાર્પર, લિયામ હેચર, કેમ્પબેલ કેલાવે, સેમ કોન્સ્ટાસ, નાથન મેકસ્વીની, ટોડ મર્ફી, ફર્ગ્યુસ ઓ'નીલ, જોશ ફિલિપ, ઝાય રિચાર્ડસન, કોરી રોચીસીઓલી, જેસન સંઘા, લિયામ સ્કોટ.

ODI શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમ

માહલી બીર્ડમેન, નિખિલ ચૌધરી, બેન દ્વારશુઇસ, જેક એડવર્ડ્સ, એરોન હાર્ડી, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન, સેમ કોન્સ્ટાસ, નાથન મેકસ્વીની, ટોડ મર્ફી, મિચ ઓવેન, જોશ ફિલિપ, તનવીર સંઘા, લિયામ સ્કોટ, લચલાન શો.

ભારત A વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા A મેચોનો કાર્યક્રમ

  • 22-25 સપ્ટેમ્બર: અનૌપચારિક ટેસ્ટ, પ્રથમ મેચ, પુડુચેરી
  • 29 સપ્ટેમ્બર - 2 ઓક્ટોબર: બીજી મેચ, પુડુચેરી
  • 6 ઓક્ટોબર: પહેલી વનડે, પુડુચેરી
  • 9 ઓક્ટોબર: બીજી વનડે, પુડુચેરી
  • 11 ઓક્ટોબર: ત્રીજી વનડે, પુડુચેરી

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