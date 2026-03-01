ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટને છેલ્લી વનડે મેચને બનાવી ખાસ, ભારતને 185 રનથી હરાવી શ્રેણી 3-0થી જીતી લીધી
મહિલા વનડે શ્રેણીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને ક્લીન સ્વીપ કર્યું છે. ભારત ત્રીજી મેચ 185 રનથી હારી ગયું. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી એલિસા હીલીએ શાનદાર ઇનિંગ રમી.
AUS W VS IND W: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીનો ત્રીજો અને અંતિમ મેચ આજે, 1 માર્ચ, હોબાર્ટના બેલેરાઇવ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયો હતો. આ મેચમાં, યજમાન ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ભારતને 185 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. તેઓએ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પણ 3-0થી જીતી લીધી.
એલિસા હીલીની શાનદાર બેટિંગ
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઓપનર એલિસા હીલી (158) ની કેપ્ટન્સી ઇનિંગની મદદથી ભારતને 410 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક આપ્યો. આ લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ભારત ફક્ત 224 રન જ બનાવી શકી. હીલીને તેની શાનદાર સદી માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.
ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જે સંપૂર્ણ ભૂલ સાબિત થઈ. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 409 રન બનાવ્યા. ઓપનર એલિસા હીલીએ 158 રન બનાવ્યા, જ્યારે અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન બેથ મૂનીએ અણનમ 106* રન બનાવ્યા. જ્યોર્જિયા વોલે પણ 62 રનનું યોગદાન આપ્યું.
ભારતીય ટીમની બોલિંગની વાત કરીએ તો, સ્પિનરો શ્રી ચારણી અને સ્નેહ રાણાએ બે-બે વિકેટ લીધી. રેણુકા સિંહ ઠાકુર, કાશ્વી ગૌતમ અને દીપ્તિ શર્માએ એક-એક વિકેટ લીધી.
ભારત 45.1 ઓવરમાં 224 રનમાં ઓલઆઉટ
ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા આપવામાં આવેલા 410 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારત 45.1 ઓવરમાં 224 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ભારત માટે જેમીમા રોડ્રિગ્સે 42 રનની શ્રેષ્ઠ ઇનિંગ રમી. અન્ય ખેલાડીઓએ પણ સારી શરૂઆત કરી, પરંતુ કોઈ પણ નોંધપાત્ર ઇનિંગ આપી શક્યું નહીં. બીજી તરફ, યજમાન ટીમે શાનદાર બોલિંગ કરી. અલાના કિંગે 10 ઓવરમાં 33 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી. જ્યોર્જિયા બર્હામે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે નિકોલા કેરી, એનાબેલ સધરલેન્ડ અને એશ્લે ગાર્ડનરે એક-એક વિકેટ લીધી.
ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટને છેલ્લી વનડે મેચને ખાસ બનાવી
ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટને શાનદાર સદી ફટકારીને પોતાની છેલ્લી વનડે મેચને ખાસ બનાવી. હીલીએ માત્ર 79 બોલમાં 18 ચોગ્ગા ફટકારીને પોતાની સદી પૂરી કરી. આ સાથે, એલિસા પોતાની છેલ્લી વનડેમાં સદી ફટકારનારી વિશ્વની બીજી અને ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર બની. આ પહેલા, દક્ષિણ આફ્રિકાની જોહમેરી લોગટેનબર્ગે પોતાની છેલ્લી વનડેમાં સદી ફટકારવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
