ETV Bharat / sports

AUS VS PAK: પાકિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણીમાંથી કેપ્ટન ઈજાના કારણે બહાર, આ ખેલાડીને મળી જવાબદારી

ઓસ્ટ્રેલિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ODI શ્રેણી 30 મેથી શરૂ થવાની છે; જોકે, મિશેલ માર્શ શ્રેણી પહેલા ઈજાના કારણે બહાર થઈ ગયો છે.

Mitchell marsh ruled out of odi series against Pakistan
Mitchell marsh ruled out of odi series against Pakistan (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 26, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AUS VS PAK: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ પાકિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. પહેલી મેચ 30 મેના રોજ રમાશે. શ્રેણી શરૂ થવામાં ફક્ત ચાર દિવસ બાકી છે ત્યારે, નિયુક્ત કેપ્ટનને અચાનક ઈજા થઈ છે, અને અહેવાલો સૂચવે છે કે તે આખી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. શરૂઆતમાં મિશેલ માર્શને શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનું નેતૃત્વ સોંપવામાં આવ્યું હતું; જોકે, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ હવે જોશ ઇંગ્લિસને કેપ્ટનશીપ સોંપી છે.

મિશેલ માર્શ ઈજાને કારણે ODI શ્રેણીમાંથી બહાર

મિશેલ માર્શ પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. થોડા દિવસો પહેલા સુધી, તે IPL માં LSG વતી રમી રહ્યો હતો; જોકે, તેની ટીમનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હતું, જેના કારણે LSG પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શક્યું ન હતું. ટીમ બહાર થયા પછી જ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાકિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી માટે મિશેલ માર્શની ટીમની કેપ્ટનશીપની જાહેરાત કરી હતી.

પેટ કમિન્સ, જોશ હેઝલવુડ અને ટ્રેવિસ હેડ બહાર

ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ અગાઉ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે IPL પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થયેલી ટીમના ખેલાડીઓને પાકિસ્તાનની યાત્રા કરતી ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવશે નહીં. આ જ કારણ છે કે પેટ કમિન્સ, જોશ હેઝલવુડ અને ટ્રેવિસ હેડ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો ભાગ નથી. હવે, મિશેલ માર્શને પણ બહાર કરી દેવામાં આવ્યા છે. માર્શની જેમ, જોશ ઈંગ્લીસ પણ તાજેતરમાં સુધી IPL માં LSG વતી રમી રહ્યા હતા, જોકે તેમને ફક્ત થોડી મેચ રમવાની તક મળી હતી. હવે તે આ શ્રેણી દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયાનું નેતૃત્વ કરતો જોવા મળશે.

મિશેલ માર્શના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત બાકી

પાકિસ્તાનમાં શ્રેણી પછી, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે જવાનું છે; તે પ્રવાસમાં મિશેલ માર્શની ભાગીદારી અંગે પણ અનિશ્ચિતતા રહેલી છે. દરમિયાન, અહેવાલો સૂચવે છે કે મિશેલ માર્શ IPLમાં તેની છેલ્લી મેચ રમ્યા પછી ઘરે પરત ફર્યો છે. જોકે, માર્શના રિપ્લેસમેન્ટની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. IPL સમાપ્ત થયા પછી અહીંથી કોઈ ખેલાડીને પાકિસ્તાન મોકલવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

પાકિસ્તાન માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ODI ટીમ: એલેક્સ કેરી, નાથન એલિસ, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ ઇંગ્લિસ (કેપ્ટન), મેથ્યુ કુહનેમેન, માર્નસ લાબુશેન, રાયલી મેરેડિથ, ઓલી પીક, મેટ રેનશો, તનવીર સંઘા, લિયામ સ્કોટ, મેથ્યુ શોર્ટ, બિલી સ્ટેનલેક, એડમ ઝામ્પા.

આ પણ વાંચો:

  1. ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત, પેટ કમિન્સ, મિશેલ સ્ટાર્ક અને જોશ હેઝલવુડ બહાર
  2. IPL 2026 વચ્ચે RRના અનુભવી સ્પિનરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, સોશિયલ મિડીયા પર આપી માહિતી

TAGGED:

AUS VS PAK
AUS VS PAK ODI
AUS VS PAK SERIES
MITCHELL MARSH
AUS VS PAK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.