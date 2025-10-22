જો મને પહેલા તક મળી હોત તો... હસીએ તેંડુલકરના સૌથી વધુ રનના રેકોર્ડ પર આપ્યું મોટું નિવેદન
સચિન તેંડુલકરે 16 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, જ્યારે માઈકલ હસીને 28 વર્ષની ઉંમરે આ તક મળી હતી.
Published : October 22, 2025 at 6:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે 23 ઓક્ટોબરે એડિલેડમાં બીજી વનડે રમાશે. બધાની નજર વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પર છે. આ દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર માઈકલ હસીએ એક યુટ્યુબ ચેનલ પર પોતાની કારકિર્દીની સિદ્ધિઓ વિશે એક બોલ્ડ દાવો કર્યો છે, જેમાં તેણે પોતાની સરખામણી મહાન સચિન તેંડુલકર સાથે કરી છે.
માઈકલ હસીએ મોટો દાવો
મિસ્ટર ક્રિકેટ તરીકે ઓળખાતા હસીના આ દાવાએ ક્રિકેટ ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. યુટ્યુબ ચેનલ "ધ ગ્રેડ ક્રિકેટર" પર વાતચીત દરમિયાન, માઈકલ હસીએ મજાકમાં વિચાર્યું કે જો તેને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં અગાઉ તક આપવામાં આવી હોત તો તેના આંકડા કેવી રીતે અલગ હોત. હસીએ કહ્યું, "મેં તેના વિશે ઘણું વિચાર્યું છે. હું કદાચ રમતના સૌથી વધુ રન બનાવનાર સચિન તેંડુલકરથી લગભગ 5,000 રન પાછળ હોત."
માઈકલ હસીએ કહ્યું, "હું કદાચ સચિન તેંડુલકરથી લગભગ 5,000 રન પાછળ હોઈશ... સૌથી વધુ સદીઓ, સૌથી વધુ જીત, સૌથી વધુ એશિઝ જીત, સૌથી વધુ વર્લ્ડ કપ જીત, કદાચ આ બધું જ, અને પછી કમનસીબે જ્યારે હું સવારે ઉઠું છું ત્યારે તે બધું ફક્ત એક સ્વપ્ન હોય છે. વહેલા તક મળી હોત તો સારું હોત, પરંતુ મારા માટે સારી વાત એ હતી કે જ્યારે મને ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે મને મારી રમતની સારી સમજ હતી."
માઈકલ હસીની કારકિર્દી
હસીએ 2004 માં 28 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો અને 2013 માં નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. તેમના 10 વર્ષના ક્રિકેટ કારકિર્દી દરમિયાન, હસીએ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે ક્રિકેટ ચાહકો તેમને સર્વકાલીન મહાન ખેલાડીઓમાંના એક માને છે. હસીએ તમામ ફોર્મેટમાં 302 મેચોમાં 22 સદી સહિત 12,398 રન બનાવ્યા. તેમણે ટેસ્ટમાં 6,235 રન, ODIમાં 5,442 અને T20 માં 721 રન બનાવ્યા.
હસીની સચિન સાથે સરખામણી
સચિન તેંડુલકરે 16 વર્ષની ઉંમરે ભારત માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને તેમની કારકિર્દી 24 વર્ષ સુધી ચાલી હતી. આ સમય દરમિયાન, તેમણે તમામ ફોર્મેટમાં 34,357 રન બનાવ્યા, પરંતુ હસીએ તેંડુલકર કરતા લગભગ 450 ઓછી ઇનિંગ્સ રમી. તેમના સતત પ્રદર્શન છતાં, હસીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 સદી ફટકારનારા તેંડુલકરથી 78 સદી ઓછી રાખી.
તેંડુલકરના ટેસ્ટમાં 15,921 અને વનડેમાં 18,426 રન છે. જોકે, હસીએ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 721 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે તેંડુલકરે એક જ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં માત્ર 10 રન બનાવ્યા હતા. સચિન અને હસીના કારકિર્દીના આંકડામાં નોંધપાત્ર તફાવત છે, જેનું મુખ્ય કારણ હસીની મોડી શરૂઆત હતી.
હસીની ઘરેલુ કારકિર્દી
હસીએ માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં જ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું ન હતું, પરંતુ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પણ નોંધપાત્ર સંખ્યામાં રન બનાવ્યા હતા. હસીએ 273 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં ૫૨ ની સરેરાશથી લગભગ 23,000 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 61 સદીનો સમાવેશ થાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં તેમનો મોડો સમાવેશ એ હતો કે 1990 ના દાયકાના અંતમાં અને 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ ખૂબ જ મજબૂત હતી, જેના કારણે નવા ખેલાડીઓ માટે પ્રગતિ કરવી ખૂબ મુશ્કેલ બની ગઈ હતી.
