આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાની વાપસી વિશે કોહલીએ આપ્યું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું કિંગ કોહલીએ
લગભગ સાત મહિનાના અંતરાલ પછી વિરાટ કોહલી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરી રહ્યો છે.
Published : October 19, 2025 at 1:27 PM IST
Virat Kohli: આ વર્ષે માર્ચમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીત્યા બાદ ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાના પર્થમાં પોતાની પહેલી ODI મેચ રમી રહી છે. આ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી ઘણી રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. રોહિત અને વિરાટ લાંબા સમય પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછા ફરી રહ્યા છે. વધુમાં, ભારતીય ટીમ શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પોતાની પહેલી ODI શ્રેણી રમી રહી છે.
પહેલી મેચમાં બધાની નજર કોહલી અને રોહિત પર હતી, પરંતુ બંને બેટ્સમેનોએ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં રોહિતે 7 રન બનાવ્યા અને કોહલી કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો. નોંધનીય છે કે બંને ખેલાડીઓ T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે અને હવે ફક્ત ODIમાં જ જોવા મળશે. બંને ખેલાડીઓએ 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમવાની ઇચ્છા પણ વ્યક્ત કરી છે.
After 223 days, @imVkohli walks out once again for #TeamIndia. 👏#AUSvIND 👉 1st ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/FkZ5L4CrRl pic.twitter.com/RE7psUytpn— Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2025
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાની વાપસી વિશે કોહલીએ શું કહ્યું?
પર્થમાં મેચ પહેલા, કોહલીએ કહ્યું કે તેણે લાંબા વિરામ છતાં પોતાને ફિટ રાખ્યો છે. કોમેન્ટેટર્સ રવિ શાસ્ત્રી અને એડમ ગિલક્રિસ્ટ સાથે ફોક્સ સ્પોર્ટ્સના ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન કોહલીએ કહ્યું, "સાચું કહું તો, મેં છેલ્લા 15-20 વર્ષોમાં એટલું બધું ક્રિકેટ રમ્યું છે કે મેં બિલકુલ આરામ કર્યો નથી. એમ કહેવું ખોટું નહીં હોય કે મેં છેલ્લા 15 વર્ષમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેચ રમી છે, જેમાં IPLનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેથી, આ વિરામ મારા માટે ખૂબ જ તાજગીભર્યો સમય હતો."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "હું હજુ પણ પહેલા જેવો જ ફિટ અનુભવું છું, અને હા, જ્યારે તમે જાણો છો કે તમે રમી શકો છો, અને માનસિક રીતે તમે જાણો છો કે મેદાન પર શું કરવું; તમારે ફક્ત શારીરિક તૈયારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે."
.@imVkohli talks about the importance of rest, recovery, and returning stronger than ever - body and mind in sync. 🔥#AUSvIND 👉 1st ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/FkZ5L4CZGT pic.twitter.com/KVNQ7MIxuJ— Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2025
કોહલીએ એમ પણ કહ્યું, "આ સમયે, મને સમજાયું કે જો મારું શરીર ફિટ છે, જો મારા રિફ્લેક્સ સારા છે, તો રમત પ્રત્યે જાગૃતિ પહેલાથી જ છે, મારા શરીરને તેની સાથે અનુકૂલન સાધવું પડશે, અને તે જ હું જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરું છું. હું આ રીતે મારું જીવન જીવી રહ્યો છું. અને હા, કોઈ સમસ્યા નથી. ઓસ્ટ્રેલિયા આવ્યા પછી હું તાજગી અનુભવી રહ્યો છું. હું નેટ અને ફિલ્ડિંગ સત્રોમાં ખૂબ સારું કરી રહ્યો છું, તેથી અત્યાર સુધી બધું બરાબર છે."
કોહલી હવે ફક્ત ODI રમશે. ગયા વર્ષે ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતની જીત બાદ કોહલીએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લીધી, જેનાથી તેની યાદગાર અને નોંધપાત્ર કારકિર્દીનો અંત આવ્યો. તે હવે ફક્ત ODI રમશે. ચાહકો કોહલીને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ત્રણ મેચમાં જોશે, ત્યારબાદ આ વર્ષના અંતમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે ODI રમાશે.
ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલી ODI
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ ODIમાં પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે, ભારતનો સ્કોર 3 વિકેટે 37 રન હતો, વરસાદને કારણે મેચ 11.5 ઓવરની થઈ ગઈ હતી. કોહલી (0), રોહિત (7) અને ગિલ (10) બધા આઉટ થઈ ગયા હતા.
