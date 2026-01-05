ETV Bharat / sports

એશિઝ શ્રેણીની પાંચમી ટેસ્ટમાં જો રૂટે રિકી પોન્ટિંગની બરાબરી કરી, 41મી ટેસ્ટ સદી પૂરી કરી

ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર બેટ્સમેન જો રૂટે તેની 41મી ટેસ્ટ સદી પૂરી કરી.

જો રૂટ
જો રૂટ (IANS)
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે 2025-26 એશિઝ શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ ટેસ્ટ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહી છે. મેચની બીજી ઇનિંગમાં, ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર બેટ્સમેન જો રૂટે તેની 41મી ટેસ્ટ સદી પૂરી કરી, જે શ્રેણીમાં તેની બીજી હતી. જો રૂટની શાનદાર ઇનિંગ 160 પર સમાપ્ત થઈ, જે 242 બોલમાં આવી અને 15 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ 2026 કેલેન્ડર વર્ષમાં તેની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સદી પણ હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયામાં રૂટની બીજી સદી

આ પ્રવાસ પહેલા, રૂટે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ક્યારેય આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારી ન હતી. તેણે શ્રેણીની શરૂઆતમાં બ્રિસ્બેન ડે-નાઇટ ટેસ્ટમાં શાનદાર અણનમ 138 રન બનાવીને તે લાંબા દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો, અને સિડનીમાં આ ઇનિંગ ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર તેની બીજી સદી હતી.

રૂટે રિકી પોન્ટિંગની બરાબરી કરી

પોતાની 41મી ટેસ્ટ સદી સાથે, રૂટ પોન્ટિંગ કરતા પાંચ ઓછી ટેસ્ટ મેચ રમ્યા હોવા છતાં, ટેસ્ટ સદીઓની ઓલ-ટાઇમ યાદીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ રિકી પોન્ટિંગ સાથે સંયુક્ત ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. પોન્ટિંગે 168 ટેસ્ટમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી, જ્યારે રૂટે 163મી ટેસ્ટમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. રૂટ હવે ફક્ત સચિન તેંડુલકર અને જેક્સ કાલિસથી પાછળ છે.

રૂટ ઇંગ્લેન્ડની મજબૂત સ્થિતિમાં

પાંચમી અને અંતિમ ટેસ્ટના પહેલા દિવસે, ઇંગ્લેન્ડનો સ્કોર 211/3 હતો. રૂટ 72 અને બ્રુક 78 રન પર અણનમ હતા. બીજા દિવસે, બ્રુક 84 રન પર લાંબા સમય સુધી ક્રીઝ પર ટકી શક્યો નહીં. જોકે, રૂટે તેની શાનદાર બેટિંગ ચાલુ રાખી અને તેની ટીમને મજબૂત સ્થિતિમાં મૂકી. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી.

તેણે પહેલા હેરી બ્રુક સાથે 169 રન ઉમેર્યા, જે ભાગીદારી પહેલા દિવસના અંતથી બીજા દિવસની શરૂઆત સુધી ચાલી. બાદમાં, તેણે જેમી સ્મિથ સાથે 94 રનની ભાગીદારી અને પછી વિલ જેક્સ સાથે ૫૨ રનની ભાગીદારી કરીને તેની ટીમને 350 રનથી વધુ સ્કોર સુધી પહોંચાડી દીધી.

બીજા દિવસે ચાના સમય પછી, ઇંગ્લેન્ડ 384 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. આમાં રૂટના 160, બ્રુકના 84 અને જેમી સ્મિથના 46 રનનો સમાવેશ થાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી માઈકલ નેસર સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે ચાર વિકેટ લીધી. સ્ટાર્ક અને બોલેન્ડે બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે ગ્રીન અને લાબુશેને એક-એક વિકેટ લીધી.

5મી એશિઝ ટેસ્ટમાં બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11

ઓસ્ટ્રેલિયા: ટ્રેવિસ હેડ, જેક વેધરલ્ડ, માર્નસ લાબુશેને, સ્ટીવ સ્મિથ (કેપ્ટન), ઉસ્માન ખ્વાજા, એલેક્સ કેરી (વિકેટકીપર), કેમેરોન ગ્રીન, બ્યુ વેબસ્ટર, માઈકલ નેસર, મિશેલ સ્ટાર્ક, સ્કોટ બોલેન્ડ.

ઇંગ્લેન્ડ: ઝેક ક્રોલી, બેન ડકેટ, જેકબ બેથેલ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક, બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), વિલ જેક્સ, બ્રાયડન કુરન, મેથ્યુ પોટ્સ, જોશ ટંગ.

સંપાદકની પસંદ

