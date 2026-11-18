પહેલી મેચ હાર્યા બાદ ઇંગ્લેન્ડનું ડ્રીમ કમબેક, વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી વનડે શ્રેણી જીતી
ઈંગ્લેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 97 રને જીતી લીધી છે. આ સાથે ટીમે 3 મેચની શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી છે.
Published : November 18, 2026 at 5:00 PM IST
AUS VS ENG 3RD ODI: ઇંગ્લેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ODI શ્રેણી જીતી લીધી. પહેલી મેચમાં કારમી હાર બાદ, ઇંગ્લેન્ડે જોરદાર વાપસી કરી અને આગામી બંને મેચ જીતી લીધી. હોબાર્ટમાં શ્રેણી નિર્ણાયક મેચ ઇંગ્લેન્ડે 97 રનના મોટા માર્જિનથી જીતી લીધી. પહેલા બેટિંગ કરતા, ઇંગ્લેન્ડની ટીમે 328 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, વિશ્વ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાનો દાવ 47મી ઓવરમાં 231 રનમાં સમેટાઈ ગયો.
બેન ડકેટની શાનદાર સદી
ઇંગ્લેન્ડના ઓપનર બેન ડકેટે શાનદાર સદી ફટકારી, 115 બોલમાં 133 રન બનાવ્યા. તેણે 15 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. ટોમ બેન્ટન સાથે મળીને ડકેટે ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવી. તેમણે પ્રથમ વિકેટ માટે 52 બોલમાં 74 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી. બેન્ટનના 44 રન 35 બોલમાં આવ્યા. જો રૂટ (12), હેરી બ્રુક (17) અને જોર્ડન કોક્સ (12) નોંધપાત્ર યોગદાન આપી શક્યા નહીં, પરંતુ ડકેટે એક છેડે સતત પોતાનું ફોર્મ જાળવી રાખ્યું.
SERIES WIN IN AUSTRALIA 😍 https://t.co/RwUarJian8— England Cricket (@englandcricket) November 18, 2026
ઇંગ્લેન્ડ માટે 7મા નંબર પર બેટિંગ કરી રહેલા વિલ જેક્સે ફિફ્ટી ફટકારી. તેણે 48 બોલમાં 59 રન બનાવીને ઇંગ્લેન્ડની ટીમને 300 રનનો આંકડો પાર કરવામાં મદદ કરી. ઇનિંગ્સ 49મી ઓવરમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે, જેક એડવર્ડ્સે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે મેટ રેનશોએ ત્રણ વિકેટ લીધી.
England secure the ODI series victory against Australia with a commanding performance in Hobart 💪 📝: https://t.co/KjA7uJhMBI https://t.co/03XOnXIRRF— ICC (@ICC) November 18, 2026
ઓસ્ટ્રેલિયાની બેટિંગ સતત બીજી મેચમાં નિષ્ફળ રહી
ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન મિશેલ માર્શ અને સાથી ઓપનર ટ્રેવિસ હેડ નિષ્ફળ રહ્યા. માર્શે એક અને હેડે ચાર રન બનાવ્યા. બીજી વનડેમાં બંને ટીમોમાંથી કોઈએ સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું. જોશ ઇંગ્લિસ 14 રન બનાવીને આઉટ થયા. આઠમી ઓવરમાં 34 રનમાં ત્રણ વિકેટ પડ્યા બાદ, મેટ રેનશો (37) અને એલેક્સ કેરી (37) એ 74 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. ગુસ એટકિન્સનના બાઉન્સરથી કેમેરોન ગ્રીન રિટાયર્ડ હર્ટ થયા હતા. ઓલિવર પીકને કોન્કશન રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી મેટ રેનશોએ સૌથી વધુ 55 રન બનાવ્યા. જેક એડવર્ડ્સે 31 અને કૂપર કોનોલીએ 29 રન બનાવ્યા, પરંતુ આ ટીમને વિજયની નજીક પણ પહોંચાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. ઇંગ્લેન્ડે આઠ બોલરોનો ઉપયોગ કર્યો. સની બેકરે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે લિયામ ડોસને ત્રણ વિકેટ લીધી.
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