એશિઝ 2025: ઇંગ્લેન્ડે પહેલી મેચ માટે 12 સભ્યોની ટીમ જાહેર કરી, જાણો કોણ છે 12મો ખેલાડી?

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે એશિઝ શ્રેણીની પહેલી મેચ 21 નવેમ્બરથી પર્થમાં શરૂ થશે.

ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન સ્ટોક્સ તેના કોચ સાથે
ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન સ્ટોક્સ તેના કોચ સાથે (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 19, 2025 at 8:45 PM IST

હૈદરાબાદ: ઇંગ્લેન્ડે એશિઝ શ્રેણીની પહેલી મેચ માટે ૧૨ સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. ફાસ્ટ બોલર માર્ક વુડને ૧૨મા ખેલાડી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ પ્લેઇંગ ઇલેવન અંગેનો અંતિમ નિર્ણય ટોસ પર લેવામાં આવશે. ઇંગ્લેન્ડે ૧૨ સભ્યોની ટીમમાં ઓફ-સ્પિનર ​​શોએબ બશીર સહિત પાંચ ફાસ્ટ બોલરોનો સમાવેશ કર્યો છે.

જો ઇંગ્લેન્ડ ચાર નિષ્ણાત ફાસ્ટ બોલરો અને ઓલરાઉન્ડર બેન સ્ટોક્સને મેદાનમાં ઉતારવાનું નક્કી કરે છે, તો તે પર્થમાં એશિઝ ટેસ્ટમાં તેમણે નાખેલા સૌથી ઝડપી બોલિંગ ગ્રુપ હશે. અંતિમ પસંદગી ઓફ-સ્પિનર ​​શોએબ બશીર અથવા ફાસ્ટ બોલર બ્રાયડન કાર્સમાંથી કોઈ એકની હશે.

કારણ કે પર્થની પિચ તેની ગતિ અને ઉછાળ માટે જાણીતી છે, તેથી મુલાકાતી ટીમ ફક્ત ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણ પર આધાર રાખવાની તેની પરંપરાગત વ્યૂહરચના પર ટકી શકે છે. પરંતુ એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે ઇંગ્લેન્ડ તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોને સમાવે છે.

ઇંગ્લેન્ડે પહેલી મેચ માટે ૧૨ સભ્યોની ટીમ જાહેર કરી
ઇંગ્લેન્ડે પહેલી મેચ માટે ૧૨ સભ્યોની ટીમ જાહેર કરી (England Cricket X)

ઇંગ્લેન્ડના સંભવિત બોલરોમાં માર્ક વુડ, જોફ્રા આર્ચર, ગુસ એટકિન્સન, કેપ્ટન સ્ટોક્સ અને કાર્સ જેવા ઝડપી બોલરોનો સમાવેશ થાય છે, જે બધા 90 માઇલ પ્રતિ કલાકની ઝડપે બોલિંગ કરી શકે છે.

પ્રથમ એશિઝ ટેસ્ટ માટે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ:

બેન ડકેટ, ઝેક ક્રોલી, ઓલી પોપ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક, બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), ગુસ એટકિન્સન, બ્રાઇડન કાર્સ, માર્ક વુડ, જોફ્રા આર્ચર, શોએબ બશીર, માર્ક વુડ

AUS vs ENG ટેસ્ટમાં હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ અત્યાર સુધી 364 ટેસ્ટ મેચોમાં એકબીજા સામે આવી ચૂક્યા છે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ છે. તેઓએ 152 ટેસ્ટ મેચ જીતી છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે 112 જીતી છે, જેમાં 97 મેચ ડ્રો રહી છે.

હેડ-ટુ-હેડ એશિઝ રેકોર્ડ

140 વર્ષથી વધુ સમયથી રમાતી આ એશિઝ અત્યાર સુધીમાં 73 શ્રેણીમાં રમાઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા 34 જીત સાથે આગળ છે, ઇંગ્લેન્ડ 32 જીત સાથે અને સાત ડ્રો સાથે. ઓસ્ટ્રેલિયા 2017 થી આ પ્રતિષ્ઠિત શ્રેણીનું આયોજન કરી રહ્યું છે.

લાઈવ એશિઝ સ્ટ્રીમિંગ

ભારતીય ચાહકો માટે, એશિઝ શ્રેણીનું લાઈવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે, જ્યારે મેચોનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.

