ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમમાં થઈ શકે છે ફેરફાર, ટીમમાં થઈ ધાકડ ખેલાડીની એન્ટ્રી

એશિઝ શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 17 ડિસેમ્બરથી એડિલેડ ઓવલ ખાતે શરૂ થશે.

પેટ કમિન્સ અને સ્ટીવ સ્મિથ
પેટ કમિન્સ અને સ્ટીવ સ્મિથ (IANS)
ETV Bharat Sports Team

December 10, 2025

હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલી બે મેચ જીતીને એશિઝ 2025 શ્રેણી જીતવાની નજીક પહોંચી ગયું છે. પાંચ મેચની શ્રેણી સુરક્ષિત રાખવા માટે તેમને હવે બાકીની ત્રણ મેચમાંથી ફક્ત એક જીતવાની જરૂર છે. દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડે શ્રેણીમાં ટકી રહેવા માટે ત્રીજી મેચ જીતવી પડશે અથવા ઓછામાં ઓછી ડ્રો કરવી પડશે.

કમિન્સનું પુનરાગમન

આ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રીજી ટેસ્ટ માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. કેપ્ટન પેટ કમિન્સનું નામ પણ સામેલ છે. આ સૂચવે છે કે કમિન્સ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસીની એક ડગલું નજીક છે. મુખ્ય કોચ એન્ડ્રુ મેકડોનાલ્ડે સંકેત આપ્યો હતો કે કમિન્સ બ્રિસ્બેન ટેસ્ટમાં રમી શક્યા હોત, પરંતુ સંપૂર્ણ ફિટનેસ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેને આરામ કરવા માટે વધુ એક ટેસ્ટ આપવામાં આવી હતી, અને હવે એડિલેડમાં તેની ભાગીદારી લગભગ નિશ્ચિત છે.

મુખ્ય કોચે કહ્યું, "અમારું માનવું છે કે તેણે નેટમાં સારી તૈયારી કરી છે અને તેનું શરીર હવે રમવા માટે તૈયાર છે. જો આવતા અઠવાડિયે બીજું કંઈ ન થાય, તો હું અપેક્ષા રાખું છું કે પેટ સિક્કો ઉછાળીને બ્લેઝર પહેરશે."

કમિન્સે છેલ્લે જુલાઈમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ત્રીજી ટેસ્ટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમ્યું હતું. ત્યારબાદ, ઈજાને કારણે તે પર્થ અને બ્રિસ્બેન બંને મેચ ગુમાવી શક્યો હતો, અને તેના સ્થાને સ્ટીવ સ્મિથને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ઓસ્ટ્રેલિયાએ બંને મેચ આઠ વિકેટથી જીતી હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયાના પેસ આક્રમણમાં ફેરફાર થશે

પેટ કમિન્સની ટીમમાં વાપસી સાથે, ત્રીજી ટેસ્ટ માટે ફાસ્ટ બોલરોની પ્લેઈંગ ઈલેવન પસંદ કરવી એક પડકારજનક નિર્ણય હશે. પેટની સાથે, પિંક બોલ ટેસ્ટમાંથી બાકાત રાખવામાં આવેલા સ્પિનર ​​નાથન લિયોન પણ વાપસી માટે તૈયાર છે. તેથી, જો આ બે ખેલાડીઓ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં પાછા ફરે છે, તો બે ફાસ્ટ બોલરો - સ્કોટ બોલેન્ડ, માઈકલ નેસર અને બ્રેન્ડન ડોગેટ - એડિલેડ ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે.

ત્રીજી ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ

પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), સ્ટીવ સ્મિથ, સ્કોટ બોલેન્ડ, એલેક્સ કેરી, બ્રેન્ડન ડોગેટ, કેમેરોન ગ્રીન, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, ઉસ્માન ખ્વાજા, માર્નસ લાબુશેન, નાથન લિયોન, માઈકલ નેસર, મિશેલ સ્ટાર્ક, જેક વેધરલ્ડ, બ્યુ વેબસ્ટર

