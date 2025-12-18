ETV Bharat / sports

ASHES 2025: નાથન લિયોન રચ્યો ઇતિહાસ, ગ્લેન મેકગ્રાને પાછળ છોડીને ઓસ્ટ્રેલિયાનો બીજો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો

નાથન લિયોન 142 ટેસ્ટ મેચમાં 3 ની ઇકોનોમી અને 30 ની સરેરાશથી 564 વિકેટ લીધી છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ
ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 1:23 PM IST

AUS vs ENG 2025: ઓસ્ટ્રેલિયાના અનુભવી સ્પિનર ​​નાથન લિયોને ગુરુવાર, 18 ડિસેમ્બરના રોજ ઇતિહાસ રચ્યો. તેમણે 2025 એશિઝ શ્રેણીની ત્રીજી ટેસ્ટમાં બે વિકેટ લઈને ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ગ્લેન મેકગ્રાને પાછળ છોડીને ઓસ્ટ્રેલિયાનો બીજો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો.

નાથન લિયોને ઇતિહાસ રચ્યો

એડિલેડ ઓવલ ખાતે રમાયેલી ત્રીજી એશિઝ ટેસ્ટમાં લિયોને બેન ડકેટને આઉટ કરીને તેની ટેસ્ટ વિકેટની સંખ્યા 564 કરી, જ્યારે ગ્લેન મેકગ્રાનો કુલ વિકેટનો આંકડો 563 થયો. લિયોન હવે ઓસ્ટ્રેલિયાના સર્વકાલીન ટેસ્ટ વિકેટ લેનારા બોલરોમાં શેન વોર્ન (708) પછી બીજા ક્રમે છે.

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટો

  • 800- મુથૈયા મુરલીધરન (શ્રીલંકા)
  • 708 - શેન વોર્ન (ઓસ્ટ્રેલિયા)
  • 704 - જેમ્સ એન્ડરસન (ઈંગ્લેન્ડ)
  • 619- અનિલ કુંબલે (ભારત)
  • 604- સ્ટુઅર્ટ બ્રોડ (ઈંગ્લેન્ડ)
  • 564* - નાથન લિયોન (ઓસ્ટ્રેલિયા)
  • 563- ગ્લેન મેકગ્રા (ઓસ્ટ્રેલિયા)

નાથન લિયોન પણ સર્વકાલીન ટેસ્ટ વિકેટ લેનારા બોલરોની યાદીમાં છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. હવે તેમનાથી આગળ ફક્ત ઇંગ્લેન્ડના સ્ટુઅર્ટ બ્રોડ, ભારતના અનિલ કુંબલે, ઇંગ્લેન્ડના જેમ્સ એન્ડરસન, ઓસ્ટ્રેલિયાના શેન વોર્ન અને શ્રીલંકાના મુથૈયા મુરલીધરન જ છે.

બ્રેટ લીએ કહ્યું...

નોંધનીય વાત એ છે કે લિયોને આ સિદ્ધિ એડિલેડ ઓવલ ખાતે હાંસલ કરી હતી, તે જ મેદાન જ્યાં તે પૂર્ણ-સમય ક્રિકેટર બનતા પહેલા પિચ ક્યુરેટર હતો. ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર બ્રેટ લીએ કહ્યું, "જરા વિચારો કે તે બધા વર્ષો પહેલા જ્યારે તે એડિલેડ ઓવલ ખાતે રોલર પર બેઠો હતો, અને હવે તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ટેસ્ટ વિકેટની દ્રષ્ટિએ મહાન ગ્લેન મેકગ્રાને પાછળ છોડી દીધો છે. કેટલી નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે."

નાથન લિયોનની ક્રિકેટ કારકિર્દી

નાથન લિયોન 2011 થી ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે અને કુલ 142 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 3 ની ઇકોનોમી અને 30 ની સરેરાશથી 564 વિકેટ લીધી છે. તેમની વિકેટની સંખ્યા વધુ હોવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે તે હજુ પણ રમી રહ્યો છે અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો અગ્રણી ટેસ્ટ સ્પિનર ​​છે. ટેસ્ટ ઉપરાંત, લિયોને 29 ODI અને 2 T20I માં પણ પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.

AUS vs ENG 3જી ટેસ્ટ

આ સમાચાર લખાઈ રહ્યા છે ત્યારે, ઇંગ્લેન્ડે બીજા દિવસે પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 5 વિકેટે 136 રન બનાવ્યા છે, જે હજુ પણ પોતાના યજમાન ટીમથી 234 રન પાછળ છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 371 રન બનાવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ છે.

