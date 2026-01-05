ETV Bharat / sports

પાંચમી એશિઝ ટેસ્ટના બીજા દિવસે સ્ટોક્સ અને લાબુશેન વચ્ચે તુતુ-મેમે, જુઓ વિડીયો

પાંચમી એશિઝ ટેસ્ટના બીજા દિવસની રમતના અંતે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2 વિકેટ ગુમાવીને 166 રન બનાવી લીધા છે.

સ્ટોક્સ અને લાબુશેન
સ્ટોક્સ અને લાબુશેન (IANS/Cricket Australia Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 5, 2026 at 5:14 PM IST

હૈદરાબાદ: 2025-26 એશિઝ શ્રેણી તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓ વચ્ચે તણાવ ચાલુ છે. તાજેતરની ઘટના સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહેલી પાંચમી અને અંતિમ ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસે બની હતી, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ અને ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન માર્નસ લાબુશેન વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી.

સ્ટોક્સ અને લાબુશેન વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી

બીજા દિવસના ત્રીજા સત્ર દરમિયાન બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. 29મી ઓવરના અંતે ટ્રેવિસ હેડે સ્ટોક્સની બોલિંગ પર સતત બાઉન્ડ્રી ફટકાર્યા બાદ તણાવ વધી ગયો હતો. એવું લાગતું હતું કે લાબુશેન સ્ટોક્સને ઉશ્કેર્યો હતો.

જ્યારે સ્ટોક્સ ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓ પાસેથી પસાર થયો, ત્યારે તેણે લાબુશેનને કંઈક કહ્યું અને તેની તરફ ઈશારો પણ કર્યો, જેનાથી મુકાબલો વધુ વધ્યો. ત્યારબાદ સ્ટોક્સ ફરીને ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી પાસે ગયો અને તેના ખભા પર હાથ મૂક્યો. બંને વચ્ચે થોડી બોલાચાલી થઈ, ત્યારબાદ અમ્પાયરે દરમિયાનગીરી કરી અને તેઓ અલગ થઈ ગયા.

ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન બદલો લેવાનો પ્રયાસ કર્યો

તે બોલાચાલી દરમિયાન તેમની વચ્ચે શું થયું તે સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગે ચેનલ 7 પર વાત કરતા કહ્યું કે સ્ટોક્સે લાબુશેનને કહ્યું, "ત્રણ વખત, તમે મારી સાથે ત્રણ વખત આવું કર્યું છે." જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન બદલો લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે સ્ટોક્સે પણ લાબુશેનને "ચુપ રહેવા" કહ્યું. આ મુકાબલા પછી, લાબુશેને ખોટો શોટ રમ્યો અને 48 રને જેકબ બેથેલના હાથે કેચ થઈ ગયો.

પાંચમી ટેસ્ટમી ઇંગ્લેન્ડ મજબુત સ્થિતીમાં

ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ENG પાંચમી ટેસ્ટનો બીજો દિવસ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. ટ્રેવિસ હેડના અણનમ 91 અને માર્નસ લાબુશેનના ​​48 રનની મદદથી ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજા દિવસના સ્ટમ્પ સમયે 166/2 રન બનાવ્યા હતા. અગાઉ, જો રૂટના 160, હેરી બ્રુકના 84 અને જેમી સ્મિથના 46 રનની મદદથી ઇંગ્લેન્ડે 384 રન બનાવ્યા હતા.

