ETV Bharat / sports

ચોથી ટેસ્ટ મેચ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, 2 સ્ટાર ખેલાડી થયા બહાર

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઇંગ્લેન્ડ સામેની 5 મેચની શ્રેણીમાં 3-0 થી આગળ છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 23, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AUS vs ENG: ઓસ્ટ્રેલિયાએ મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ઇંગ્લેન્ડ સામેની ચોથી એશિઝ ટેસ્ટ માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં બે સિનિયર ખેલાડીઓનો સમાવેશ થતો નથી. આ ખેલાડીઓમાં એક ઓસ્ટ્રેલિયાનો કેપ્ટન પેટ કમિન્સ છે, જે ઈજા બાદ શ્રેણીની પોતાની પહેલી મેચ રમી રહ્યો હતો, અને બીજો સ્પિનર ​​નાથન લિયોન છે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ બોર્ડે પુષ્ટિ આપી છે કે, બંને ખેલાડીઓ શ્રેણીની બાકીની બે મેચ માટે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો ભાગ રહેશે નહીં. બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે કમિન્સ હજુ પણ પીઠની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે અને આવતા વર્ષે 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ને ધ્યાનમાં રાખીને વર્કલોડ મેનેજમેન્ટ માટે તેમને આરામ આપવામાં આવ્યો છે.

એડિલેડ ઓવલ ખાતે ત્રીજી ટેસ્ટના પાંચમા અને અંતિમ દિવસે ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે નાથન લિયોનને જમણા હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી, જે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 82 રનથી જીતી હતી. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ જણાવ્યું હતું કે 38 વર્ષીય ખેલાડી હવે સર્જરી બાદ લાંબા સમય સુધી ક્રિકેટથી દૂર રહેશે.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ એશિઝ જાળવી રાખી છે

ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાંચ મેચની શ્રેણીમાંથી ત્રણ જીતીને શ્રેણી પહેલાથી જ સુરક્ષિત કરી લીધી છે. તેથી, તેમની પાસે શ્રેણીની બાકીની મેચોમાં તેમની બેન્ચ સ્ટ્રેન્થ ચકાસવાની સુવર્ણ તક છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલી અને બીજી મેચ 8-8 વિકેટથી જીતી હતી, જ્યારે ત્રીજી મેચ 82 રનથી જીતી હતી.

આ બે ખેલાડીઓને મળી તક

ટોડ મર્ફી અને જે રિચાર્ડસનને આ બે સિનિયર ખેલાડીઓના સ્થાને ચોથી એશિઝ ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની 15 સભ્યોની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. મર્ફી નાથન લિયોનની જગ્યાએ લે છે, જ્યારે રિચાર્ડસન કમિન્સની જગ્યાએ લે છે. મર્ફી ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સાત ટેસ્ટ મેચ રમી છે. જમણા હાથના ઝડપી બોલર રિચાર્ડસન, તેમની કારકિર્દીમાં ફક્ત ત્રણ ટેસ્ટ રમ્યા છે, જે તેમની છેલ્લી ટેસ્ટ 2021 માં એડિલેડમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે રમી હતી.

સ્ટીવ સ્મિથ ફરીથી કેપ્ટન બનશે

બીમારીને કારણે ત્રીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર રહેનાર સ્ટીવ સ્મિથ સ્વસ્થ થયા પછી ફરી કેપ્ટનશીપ સંભાળી શકે છે. કમિન્સની ગેરહાજરી દરમિયાન તે ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો હતો.

ચોથી ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ:

સ્ટીવ સ્મિથ (કેપ્ટન), સ્કોટ બોલેન્ડ, એલેક્સ કેરી, બ્રેન્ડન ડોગેટ, કેમેરોન ગ્રીન, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, ઉસ્માન ખ્વાજા, માર્નસ લાબુશેન, ટોડ મર્ફી, માઈકલ નેસર, ઝાય રિચાર્ડસન, મિશેલ સ્ટાર્ક, જેક વેધરલ્ડ, બ્યુ વેબસ્ટર.

આ પણ વાંચો:

  1. ASHES SERIES 2025: એડિલેડમાં ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઈંગ્લેન્ડને 82 રનથી હરાવ્યું, સિરીઝમાં 3-0 થી આગળ
  2. એડિલેડ ટેસ્ટ હાર્યા બાદ ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સનું છલકાયું દર્દ, જાણો શું કહ્યું ........

TAGGED:

PAT CUMMINS
NATHAN LYON
ASHES SERIES
ASHES 2025 26
AUS VS ENG 4TH TEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.